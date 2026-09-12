https://ukraina.ru/20260912/tak-dazhe-ubiyts-ne-vodyat-za-chto-v-izraile-arestovali-eksperta-izdaniya-ukrainaru-artema-kirpichenka-1083146808.html

"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка

"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка - 12.09.2026 Украина.ру

"Так даже убийц не водят": за что в Израиле арестовали эксперта издания "Украина.ру" Артема Кирпиченка

2 августа 2026 года израильская спецслужба ШАБАК задержала российско-израильского историка Артема Кирпиченка, который критиковал геноцид в Газе и сравнивал политику Израиля с политикой постмайданной Украины. В сентябре его дело передали в суд.

2026-09-12T06:33

2026-09-12T06:33

2026-09-12T06:33

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Историку и эксперту издания "Украина.ру" Артему Кирпиченку в Израиле предъявили обвинение в "шпионаже" по нескольким статьям. Разглашать подробности пока запрещено, но адвокат Инна Лебединская-Кац заявила, что "это самые тяжелые статьи в преступлениях против госбезопасности".После предъявления обвинения Артема перевели в тюрьму строгого режима "Аялон" в городе Рамла. До того его держали в тюрьме службы безопасности Израиля ШАБАК. По словам адвоката, в новой тюрьме Кирпиченку легче, поскольку больше не проводят допросы и выводят на прогулку. Также адвокату удалось добиться, чтобы ее подзащитному снимали наручники и кандалы в зале суда.Артем Кирпиченок — кандидат исторических наук, публицист и востоковед, окончил Еврейский университет в Иерусалиме. Около 15 лет пожил в Израиле, имеет израильское и российское гражданства, до ареста работал экскурсоводом в Санкт-Петербурге. Свою научную деятельность историк посвятил исследованию сионистского движения, в публицистике критиковал израильскую политику в отношении Ирана и палестинского населения, а также сравнивал этнический национализм в Израиле и постмайданной Украине.Для понимания, исследования Кирпиченка показали, что государство Израиль никогда не представляло всех евреев. "Выражения "еврейское государство" и "еврейское лобби", — писал Кирпиченок в рецензии на книгу профессора Якова Рабкина "Сионизм в 101 цитате", — создают превратное впечатление о том, что Израиль якобы представляет интересы евреев и что евреи всего мира, в свою очередь, поддерживают сионистское государство".Тем не менее, и это важно подчеркнуть, Артем Кирпиченок никогда не был противником существования Израиля как такового и никогда не призывал к его уничтожению. За несколько недель до задержания он опубликовал ряд статей на турецком сайте TRT. В них шла речь о том, что Турция видит в Израиле растущую стратегическую угрозу, а также о том, что отношение Израиля к его гражданам похоже на политику апартеида. Последняя статья называлась "Весь мир ненавидит нас, и мы гордимся этим" и касалась самооценки Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Кроме того, Кирпиченок бывал в Иране, в последний раз — осенью 2018 года. Несмотря на то, что гражданам Израиля нельзя посещать Иран без специального разрешения, никаких проблем при последующих поездках в Израиль у Артема не было. Соответственно, он не мог предположить, что таковые возникнут в августе 2026 года. 2 августа он прилетел в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве по приглашению на очередную научную конференцию. Самолет приземлился в 10:50, а в 10:41 он отправил последнее сообщение: "Прилетел". После этого на звонки и сообщения родных Артем больше не отвечал, о прохождении паспортного контроля не сообщил и не связался с хозяйкой квартиры в Ашкелоне, где собирался остановиться на время конференции до 8 августа.Через несколько дней стало известно, что Кирпиченка из аэропорта похитили сотрудники израильской службы внутренней безопасности ШАБАК. Причина неизвестна, но, предположительно, дело в политической позиции Артема и его активной публицистической деятельности.5 августа МИД РФ отправил запрос в израильские органы. Друг Артема, журналист и экс-депутат Госдумы РФ Дарья Митина сообщила, что на первом судебном заседании Кирпиченка "держали в стеклянной клетке и с ним нельзя было общаться", а также его отправили под стражу до конца процесса без пересмотра меры пресечения каждые два месяца. Адвокат Инна Лебединская-Кац потребовала от суда не принимать сделанный под пытками и давлением самооговор, но в чем именно он заключался, узнать невозможно из-за закрытости связанных с "национальной безопасностью" материалов обвинения. По словам Митиной, давление заключалось в том, что безопасники угрожали выслать Артема на Украину "на верную смерть".К середине августа адвокату не дали доступ к клиенту, а прокуратура не назвала ни его процессуального статуса, ни статей обвинения. Дело в том, что израильское законодательство позволяет в особых случаях задерживать граждан на срок до 21 дня без предоставления адвоката и предъявления обвинений. 24 августа к нему, в СИЗО ШАБАКа в Петах-Тикве, пустили адвоката. По словам Инны Лебединской-Кац, Артем был измучен ежедневными 18-24-часовыми допросами с лишением сна (что, согласно международным конвенциям, приравнивается к пыткам). В СИЗО Артема содержали в подвальном помещении с круглосуточно включенным резким светом, так что он не понимал, когда день, а когда ночь. Во время допросов Кирпиченка в наручниках и в положении эмбриона держали на приваренном к полу железном табурете, трое стоявших сзади следователей требовали признаться (в чем, так и не известно), потому что иначе будет пожизненное заключение, а "его все бросили и забыли". Запрещено почти все, даже тетради и ручки. Адвокату на свидании также запретили что-либо записывать, все пришлось запоминать на слух. Несмотря на то, что точную формулировку обвинения не сообщают, в ходе допросов поездками Кирпиченка в Иран особенно не интересовались, значит, обвинение в шпионаже в пользу Ирана скорее всего отпадает.28 августа Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в ООН из-за задержания Кирпиченка. В обращении за подписью главы СПЧ Валерия Фадеева указано, что лишение Артема возможности обжаловать законность своего задержания в суде из-за засекреченности оснований ареста спецслужбой ШАБАК дает основания полагать, что задержание "мотивировано его политическими взглядами", а это является "грубым нарушением права на свободу выражения мнения".По мнению заслуженного профессора истории Монреальского университета, автора множества критических работ по истории сионизма Якова Рабкина, которым он поделился с нашим изданием, в Израиле есть немало авторов, которые свободно позволяют себе писать примерно то, что писал Артем Кирпиченок. Но есть нюанс."Нужно отличать то, что читают в Израиле от того, что читают на Западе. В Израиле действительно некоторым авторам, например, Гидеону Леви позволяют свободно высказываться на неудобные темы. Но таких авторов читает в лучшем случае 3% израильтян. Зато на Западе они очень популярны и благодаря этому на Западе создается впечатление, что Израиль — это светоч демократии и свободы. Лично со мной, когда я предпоследний раз был в Израиле, пытались провести душеспасительную беседу, говорили: вы же еврей, еще и соблюдающий, как же вы можете такое писать про Израиль? Я показал договор с адвокатами и предложил обращаться к ним, на том беседа и закончилась. А Артем, вообще-то, пишет не только про Израиль, он пишет про Ближний Восток в целом, он написал книгу о венгерских событиях 1956 года, где показывает, что это был в значительной степени неофашистский переворот. Он плывет против течения по довольно многим направлениям", — рассказал Рабкин.Может ли арест Кирпиченка быть связан с его заявлениями о том, что Украина после 2014 года движется по пути Израиля, Яков Миронович, конечно, не знает. Но он, как академический исследователь, тоже убежден, что у украинского и израильского этнического национализма — один корень: восточно-европейский этнический национализм."Чистота расы, — профессор Рабкин называет ключевой термин для этой идеологии. — Идея о том, что можно создать этнически "чистое" государство, витала с конца XIX века по всей Восточной Европе, а значительная часть людей, создавших Израиль, приехала из черты оседлости, с территории современной Украины. И то, что там убивали евреев, сионистов интересует только как политическая валюта. Об этом пишет Том Сегев в книге "Седьмой миллион", об этом пишу я, но на русский язык почти ничего не переведено. Интеллектуальное поле в России крайне произраильское. Некоторые мои книги в России вышли, но это капля в море".1 сентября прокуратура заявила об окончании досудебного расследования."Его ведут скрученным в три погибели с кандалами на руках и ногах, и на кандалах — тяжелая гиря, — сообщила адвокат Лебединская-Кац после судебного заседания. — Глядя на Артёма, я вспоминала романы Достоевского, всю русскую литературу XIX века о каторжанах. Должна сказать, что такого я за 10 лет работы в профессии в судах не видела — так даже убийц не водят".Подробности обвинения никто так и не рассекретил, но из интервью адвоката Кирпиченка израильской газете Haaretz можно сделать вывод, что судить Артема будут за шпионаж в пользу России. На допросе сотрудники ШАБАК якобы установили, что он был "активирован иностранными спецслужбами". Лебединская-Кац заявила, что Кирпиченок "несколько раз посещал Ливан и даже Иран, но, согласно предъявленному обвинительному заключению, нет никаких признаков Ирана и вражеских стран". На вопрос журналиста о российском следе она напрямую не ответила, но сказала: "Он не признался точно, что работал на Россию, потому что она теперь место его проживания. Вы не можете винить кого-либо в том, что он работает на ту страну, в которой живет".Проблема в том, что после оглашения статьи обвинения о деталях все равно никто не узнает — они являются гостайной. Соответственно, адвокат сможет оспаривать только процессуальные нарушения и условия содержания, но не бороться за подзащитного по существу вопроса. Тем не менее, это не значит, что сделать невозможно ничего."В Израиле есть правозащитные организации, которые в основном защищают палестинцев, но, я уверен, будут защищать и Кирпиченка, — говорит профессор Рабкин. — Это организация "Аль-Хак" в Рамалле на Западном берегу, "Бецелем", которая занимается сбором данных о нарушениях прав человека в Израиле, а также юридический центр "Адалах". Но, к сожалению, Израиль сейчас никого не боится и общественное мнение его не интересует".Продолжается кампания за освобождение Кирпиченка. Его друзья запустили петицию на четырёх языках, а коллеги создали сайт, где публикуются все актуальные материалы по делу Артема, а также образцы писем в российское консульство и Ассоциацию за гражданские права в Израиле. Кроме того, проводится сбор средств на оплату юридической помощи Артему Кирпиченку.

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https://ukraina.ru/20250914/pochemu-izrail-ne-boitsya-voevat-na-neskolkikh-frontakh-i-kak-netanyakhu-podstavil-trampa--kirpichnok-1068672858.html

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израиль, россия, иран, биньямин нетаньяху, хамас, спч, украина.ру, репрессии, шпионаж, права человека, эксклюзив