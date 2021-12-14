14 декабря (по н.с.) 1902 года в селе Горбулев Радомышлянского уезда Киевской губернии (в наше время — это Житомирская область) у первого псаломщика Свято-Николаевской церкви Тимофея Николаевича Соколовского и его жены Евдокии Даниловны (в девичестве Квасницкой) родилась дочь Александра. В их немалом семействе это был уже восьмой и последний ребёнок, своим рождением сравнявший число сыновей и дочерей. 

Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа
Однажды на «Мосфильме». Как знаменитая одесская подпольщица стала врагом народа
© kino-teatr.ru

Семья была зажиточной — Евдокия Даниловна происходила из древнего шляхетского рода, а отец занимал по тем временам хорошую должность, благодаря которой неплохо зарабатывал, они были в состоянии дать своим детям хорошее образование. Старший их сын Степан стал священником, а Олекса, Василь и Дмитро — учителями.

Александра так же, как и они, поступила в Радомышлянскую гимназию, но только женскую основанную накануне в 1913 году. Курс был рассчитан на 7 лет, но их у будущей атаманши не оказалось. Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события не дали ей окончить гимназию. Зато недоучившись она уже начала преподавать, причем тоже в гимназии — открытой в 1917 г. на базе сельской школы в родном селе Горбулеве. И школу, и гимназию основали и содержали её родители.

Какое-то время здесь по приглашению старшего Соколовского работал украинский поэт и писатель Клим Полищук. Он оставил описание юной Александры:

«Однажды, как только выпал первый снег, она приехала в школу на таких элегантных саночках, желая увидеть, как я преподаю. Ещё и сейчас в моих ушах звучит её наивное:

— Разве на малороссийском языке можно говорить?..

— А чомуж ні, панно? 

День в истории. 24 сентября: казнена скандальная анархистка Маруся
День в истории. 24 сентября: казнена скандальная анархистка Маруся
© alternathistory.com

— Да ведь этот язык запрещается законом!..

— Не законом, а адміністративними сатрапами…

Она как-то чудно усмехнулась и исчезла в дверях».

Александра стала захаживать к учителю, почитывать разные поэтические и какие-то другие книжечки, которые тот называл «красными». Это была запрещённая политическая литература, за которую в Российской империи запросто можно было угодить на каторгу. Однажды некоторые из этих «книжечек» случайно попали в руки Тимофея Николаевича. Он немедленно выпроводил опасного учителя «на все четыре стороны» с предупреждением, чтобы тот «не смел показываться на селе».

Однако защитить своё семейство от надвигавшейся на Украину беды старший Соколовский, как и миллионы других украинских отцов, уже не мог — вскоре грянула Первая мировая война, а за ней и две подряд революции. Украина погрузилась в хаос.

Один за другим погибли отец и три командовавшие местными повстанцами старших брата Александры — Олекса, Дмитро, и Василь. Они создали крупный отряд, который поочерёдно громил тылы то красных, то немцев, то гетмана, то снова красных.

В сообщении от 1 июля 1919 года информационно-инструкторского подотдела губисполкома сообщалось:

День в истории. 9 апреля: на Украину хлынул «зеленый потоп»
День в истории. 9 апреля: на Украину хлынул «зеленый потоп»
© РИА Новости, Алексей Павлишак / Перейти в фотобанк

«С северной части Житомирского уезда сведений не поступало, вследствие выступлений местного кулачества, организовавшегося в банду под начальством Соколовского и Колесниченко. Банды грабят и громят. Приняты меры к ликвидации выступлений, для чего образован в Житомире военно-революционный штаб».

В отчёте ЦК за 4 июля читаем: «Вокруг Житомира оперируют банды Соколовского, мешающие проведению мобилизации и снабжению продовольствием. Для борьбы с ним образован Губернский воен. ревком в составе: Гилинского, Щаденко и Щорса». Район боевых действий отряда простирался на 150 километров в длину и 75 в ширину.

В августе 1919 года после гибели братьев настал черёд Александры становиться атаманом — под началом хрупкой 17-летней девушки оказалась внушительная сила: отряд насчитывавший 300 сабель, 700 штыков, 10 пулемётов и 3 пушки.

Как утверждает легенда, прежде чем пуститься в эту авантюру, на Див-горе, что под Горбулевом, Александра выполнила древний языческий обряд и приняла новое имя — Маруся.

Она пешком отправляется в Житомир, чтобы наладить там в штабе 2-го корпуса Украинской Галицкой армии (УГА) боевое взаимодействие, а заодно и «подглядеть», как работает настоящий армейский штаб. Как она тогда выглядела, рассказал в своих воспоминаниях всё тот же Клим Полищук.

После того, как отец Александры выгнал неблагонадёжного учителя, того вскоре мобилизовали в Русскую императорскую армию. До этого времени он пытался вести с полюбившейся ему девочкой переписку, но на службе она прервалась. На Украину он смог окончательно вернуться только спустя четыре года, и вскоре волею судеб вновь оказался в Горбулеве, где и встретил, но уже не Александру, а атаманшу Марусю:

Анабасис командарма Якира. Как Южная группа красных прорывалась от Одессы к Киеву через махновцев, петлюровцев и белых
Анабасис командарма Якира. Как Южная группа красных прорывалась от Одессы к Киеву через махновцев, петлюровцев и белых
© РИА Новости, / Перейти в фотобанк

«Я молча смотрел на её стройный стан, в сером защитного цвета платье, на коротко постриженные волосы и синие, с тайными огоньками, глаза и не мог выговорить ни единого слова… Она была в сапогах со шпорами, короткой юбке, синем казакине и серой шапке с красным шлыком, вдоль которого было написано «Смерть ворогам України!».

Однако громкие лозунги и страстные речи не решают исхода войн. Здесь важнее экономическая мощь и мобилизационные возможности. У красных и белых они были значительно шире, чем у Директории и повстанцев, и уже в сентябре 1919 года 2-й корпус УГА, а вместе с ним и отряд Соколовской, был разбит входившим в 58-ю дивизию Красной Армии венгерским полком. Это как раз были события прорыва Южной группы РККА Ионы Якира от Одессы к Киеву.

В середине сентября галицкие войска были вынуждены оставить Житомир, 19 сентября — из Новоград-Волынского отступили сечевые стрельцы, их 1-я дивизия понесла тяжёлые потери. Вместе с ними отступали и повстанцы атаманши Маруси. Иногда и она сама, и её бойцы вели себя так, что кроме раздражения ничего у мирного населения не вызывали. Местная жительница Мария Корнийчук вспоминала об увечье своего зятя, причиной которому была Соколовская:

«Маруська тут ганяла с солдатами: Черняховский район, Житомир, Дениши. А он сидел на дороге и играл — маленький. А она ехала на конях. Она за кем-то гналась, или за нею кто-то гнался, в общем, она свирепствовала. И эта Маруська по нему проехала и свернула ему шею. Он был нормальный, только голова была кривою — колесо по шее вот так проехало….Он был сыном Улиты, и эта бабушка Улита всегда проклинала эту Маруську».

О последних месяцах жизни Маруси однозначных исчерпывающих данных нет.

«Голова повязана, кровь на рукаве». Кто на самом деле убил комдива Щорса
«Голова повязана, кровь на рукаве». Кто на самом деле убил комдива Щорса
© РИА Новости, Павел Балабанов / Перейти в фотобанк

Наиболее распространённой и признанной является версия о предательстве и гибели. Её подтверждает свидетель тех событий всё тот же Клим Полищук. Правда, его воспоминания, оформленные в виде рассказа «Атаманша Соколовская», содержат некоторые спорные моменты.

Например, он утверждает, что целовался с ней в 1915 году, однако тогда Александре Соколовской было всего 13 лет. Или он для большей драматургии ввёл в рассказ любовную линию, и тогда это не воспоминания, а полноценное художественное произведение… или к этому украинскому поэту и писателю есть большие вопросы…

Как бы то ни было, но по его версии Маруся погибла 6 ноября 1919 года от руки своего же адъютанта Найды.

По версии генерал-поручика армии УНР Александра Вишневского, характер предательства был иным — благодаря ему атаманшу захватил отряд по борьбе с бандитизмом и расстрелял неподалёку от Житомира вместе с её нареченным — Оверкой Куравским. Хотя есть свидетельства, что тот погиб значительно позже уже весной 1925-го, во время очередной попытки проникнуть на территорию УССР из-за кордона.

Энциклопедия же украинознания во всём винит «красных» венгров 58-й дивизии РККА — дескать, это они «тяжело раненую в бою Соколовскую замучили до смерти».

Есть исследователи, которые осторожно допускают, что юная атаманша пережила 1919 год.

Они ссылаются на свидетельства, что её отряд «отметился» в начале ноября 1920 года под Козятином, потом на Подолье. 14 ноября он сделал молниеносный налёт на местечко Вахновку Бердичевского уезда, где разгромил продотряд 24-й Железной дивизии красных — он «беспощадно грабил селян». Есть воспоминание, что Маруся погибла именно тогда.

Клим Полищук: литературный петлюровец, который хотел, но так и не смог стать советским писателем
Клим Полищук: литературный петлюровец, который хотел, но так и не смог стать советским писателем
© Коллаж Украина.ру

В оперативной сводке «красных» от 29 декабря 1920 года отмечается:

«В Брацлавском уезде было соединение 4-х банд в одну под командою Артёма (Артём Онищук — атаман повстанцев, уроженец Винницкой области — прим. автора) и Маруси. Банда направилась в сторону Гайсина, где разместилась в старых окопах в лесу в 10 верстах от Гайсина».

По словам некоторых краеведов, есть документы, которые даже подтверждают, что Маруся ещё воевала весной 1921 года. Вроде бы в марте 1920 года она появилась в отряде своего жениха — атамана Куровского, после чего они сотрудничали с польской армией, а затем, после бегства «панов» на запад, вновь стали действовать самостоятельно. Есть свидетельства, что Соколовская входила в созданный осенью того же года Объединенный Всеукраинский повстанческий комитет.

Некоторые приписывают ей участие в довольно известном событии Гражданской войны — Любарской резне, случившейся 4 января 1922 года. Тогда ворвавшиеся в город националисты зарубили 22 коммуниста.

По версии оставшихся на Украине родственников Соколовских, после этого Маруся с сотней казаков двинула за Дунай в Румынию, где какое-то время жила в лагерях для интернированных, а затем эмигрировала в Канаду. В пользу этой версии якобы говорит проявленный в 60-х — 80-х годах сотрудниками КГБ УССР интерес к фотографиям и письмам Соколовской.

Клим Полищук утверждает, что после гибели Маруси половина её отряда выбрала командиром Шабатурку — «хорошего военного и порядочного человека». Вторую половину, взбунтовавшуюся против атаманши, возглавил её убийца (по версии Полищука) — бывший адъютант Найда.

Бесславный конец «Южного повстанческого фронта». Как петлюровцы Тирасполь штурмовали
Бесславный конец «Южного повстанческого фронта». Как петлюровцы Тирасполь штурмовали
© Public domain

Возможно, свидетели последующих «подвигов» Маруси ассоциировали её с действиями этих двух отрядов, но реально атаманши среди повстанцев уже не было — она лежала в земле.

Есть и другое утверждение, что оставшихся бойцов Маруси впоследствии присоединил к себе глава Волынского повстанкома атаман Стах — Пётр Филоненко.

Версий много, все они противоречат друг другу, но по отдельности выглядят весьма логично, однако базируются исключительно на нарративных источниках, которые 100-процентной гарантии своей правдивости не дают. Как бы там ни было, в народной памяти атаманша Маруся оставила довольно значительный след.

Пришедшие спустя 70 лет после тех событий к власти националисты реанимировали память о ней, всячески романтизируя образ 17-летней борцини за счастье украинского народа, которое всё никак не наступит. Мимо такой «украинской амазонки» не мог пройти мимо писатель-националист Васыль Шкляр, специализирующийся на довольно специфической героизации повстанческих атаманов времён гражданской войны.