"Петлюровская баллада" атаманши Маруси

«Я молча смотрел на её стройный стан, в сером защитного цвета платье, на коротко постриженные волосы и синие, с тайными огоньками, глаза и не мог выговорить ни единого слова… Она была в сапогах со шпорами, короткой юбке, синем казакине и серой шапке с красным шлыком, вдоль которого было написано «Смерть ворогам України!».

Однако громкие лозунги и страстные речи не решают исхода войн. Здесь важнее экономическая мощь и мобилизационные возможности. У красных и белых они были значительно шире, чем у Директории и повстанцев, и уже в сентябре 1919 года 2-й корпус УГА, а вместе с ним и отряд Соколовской, был разбит входившим в 58-ю дивизию Красной Армии венгерским полком. Это как раз были события прорыва Южной группы РККА Ионы Якира от Одессы к Киеву.

В середине сентября галицкие войска были вынуждены оставить Житомир, 19 сентября — из Новоград-Волынского отступили сечевые стрельцы, их 1-я дивизия понесла тяжёлые потери. Вместе с ними отступали и повстанцы атаманши Маруси. Иногда и она сама, и её бойцы вели себя так, что кроме раздражения ничего у мирного населения не вызывали. Местная жительница Мария Корнийчук вспоминала об увечье своего зятя, причиной которому была Соколовская:

«Маруська тут ганяла с солдатами: Черняховский район, Житомир, Дениши. А он сидел на дороге и играл — маленький. А она ехала на конях. Она за кем-то гналась, или за нею кто-то гнался, в общем, она свирепствовала. И эта Маруська по нему проехала и свернула ему шею. Он был нормальный, только голова была кривою — колесо по шее вот так проехало….Он был сыном Улиты, и эта бабушка Улита всегда проклинала эту Маруську».

О последних месяцах жизни Маруси однозначных исчерпывающих данных нет.