26-28 октября 1939 года во Львове состоялось Народное Собрание Западной Украины, на котором делегаты от Волыни и Галичины приняли решение о воссоединении своих земель с УССР. После Польского похода Красной армии перед советским руководством встала задача легитимизации территориальных приобретений.

Внешнеполитическую часть выполнили более чем оперативно: уже 28 сентября 1939-го в Москве Молотов и Рмббентроп подписали «Немецко-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией». Его преамбула гласила: «Правительство СССР и немецкое правительство после распада бывшего Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное существование, соответствующее иx национальным особенностям». Пакт с Германией: огромная победа советской дипломатии и крупный проигрыш дипломатии европейской © Public domain

Теперь настало время продемонстрировать «волю народа» — естественно, исключительно трудового.

1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопросы, касающиеся Западной Украины. На этом заседании было принято решение провести на ставших в сентябре советскими территориях Украинские народные собрания, перед которыми ставилась задача: решить вопросы о характере создаваемой власти, о вхождении Западной Украины в состав УССР, о передаче помещичьих земель крестьянским комитетам, а также о национализации банков и крупной промышленности. Политбюро ЦК ВКП(б) назначило выборы в Народное Собрание Западной Украины на 22 октября, а их созыв — на 26 октября 1939 года.

Инициатива проведения собрания должна была исходить от Временного управления Львова. Для организации собраний планировалось создать комитет, в который входили бы члены этого управления, представители от областей, крестьянских комитетов, рабочих организаций и интеллигенции. Политбюро ЦК ВКП(б) подробно определило порядок проведения выборов и самого собрания, направляя «волю трудового народа».

Стоит отметить, что ведущие украинские политики Галичины в первые дни после занятия Львова Красной армией пытались установить контакты с представителями новой власти. 80 лет пакту Молотова—Риббентропа. Возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«В канцелярии доктора Левицкого, где в первые дни собирались на совещания украинские политические деятели, не закрывались двери. Сходились туда деятели разных политических групп, среди которых был и доктор Осип Назарук, который жил в конце концов за стеной. Однажды увидел я там и профессора Кирилла Студинского, который в последние годы, как рьяный советофил, стоял в стороне от нашей национальной жизни.

Между собравшимися там и возникло мнение выслать к новой власти делегацию центральных культурно-образовательных и экономически-хозяйственных учреждений, чтобы добиться легализации их деятельности. Такая делегация числом до 20 человек выбралась уже в субботу 23 сентября к генералу Иванову как первому коменданту советского гарнизона Львова и к товарищу Мищенко, политическому представителю советской власти, который был выслан на эту позицию, как говорили, из Винницы… Возглавлял делегацию доктор Кость Левицкий, обращение которого к обоим представителям новой власти одобрили все присутствующие.

Как потом рассказывали участники делегации, её встреча с представителями советской власти прошла хорошо и гладко. И ген. Иванов, и тов. Мищенко были удовлетворены и не жалели разных обещаний, особенно последний. Генерал Иванов, который говорил по-русски, отвечая на речь доктора К. Левицкого, просил влиять на безопасность, спокойствие и порядок в городе и гарантировал то же именем гарнизона.

А тов. Мищенко, уже на украинском языке, разговорился шире и обещал украинскому народу, по обыкновению большевиков, всякие блага: и свободу, и землю, и свободное развитие украинской культуры и хозяйственной жизни, и горячую поддержку советской власти для всех добрых украинских начинаний. Уверял также, что советская власть несёт украинскому народу не только освобождение, но и благосостояние, причём она не будет обращать внимания на прежнюю деятельность граждан, потребует только от всех полной лояльности», — вспоминал тогдашний редактор газеты «Діло» Иван Нимчук. «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Но уже через несколько дней НКВД арестовало как Нимчука и Левицкого, так и других украинских и польских политиков Галичины, ведь все эти люди в картину советской власти явно не вписывались.

4 октября 1939-го Временное управление Львова обратилось к Луцкому, Станиславовскому и Тернопольскому Временным управлениям с воззванием, в котором предлагалось создать комитеты по организации выборов в Народное Собрание. 5 октября утвердили состав организационного комитета, а на следующий день — «Положение о выборах в Украинское Народное Собрание Западной Украины».

Право выдвигать кандидатов в него, согласно статье 20 Положения, имели «крестьянские комитеты, временные управления, собрания рабочих на предприятиях, собрания рабочей гвардии, собрания интеллигенции».

Всего на территории Галичины и Волыни было создано 1495 округов по выборам в Народное Собрание, по каждому из которых выдвигался, как правило, один кандидат, согласованный заранее местным руководством КП(б)У. 19 октября 1939 года газета «Вільна Україна» и другие местные издания опубликовали «Лозунги к выборам в Украинское Народное Собрание», в которых несколько раз упоминался «вождь и учитель, лучший друг украинского народа — великий Сталин».

Заканчивалась публикация призывом: «Граждане, помните! Воскресенье 22 октября — день выборов в Украинское Народное Собрание! Все, как один человек, примем участие в выборах депутатов в Украинское Народное Собрание!» «Ошибка товарища Сталина»: 80 лет Польскому походу РККА © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Как писал в своих воспоминаниях, изданных в 1958 году в Нью-Йорке в книге «Західня Україна під большевиками» пожелавший остаться неизвестным львовянин, «когда какой-то герой говорит вам, что он не голосовал, советую не верить ему: голосовали все».

Почти через 20 лет после тех событий аноним плакался: «Тяжело мне объяснить, почему население Галичины, несмотря на свою несомненную установку против большевиков, не пробовало сопротивляться выборам. Большое влияние, несомненно, имело и то, что все понимали бесполезность всякого сопротивления: пойдём голосовать или нет — ничего выиграть, ничего изменить нельзя. Но самое важное то, что люди вообще не допускали мысли о возможности оппозиции. Мол, так должно быть, как нам продиктовано, и конец».

Всего из 4 776 300 избирателей Западной Украины приняли участие в голосовании 4 миллиона 434 тысячи (92,8%). За согласованных кандидатов отдали свои голоса 90,9% проголосовавших. В 325,9 тысячи бюллетеней фамилии кандидатов были зачёркнуты, но только в 8 округах на Волыни и в 3 во Львовской области это повлияло на исход голосования: кандидаты получили менее половины голосов, и выборы там были признаны недействительными (то есть сопротивление, пусть и пассивное, всё же было).

Абсолютное большинство депутатов Народного Собрания составляли рабочие и крестьяне, было несколько врачей и деятелей культуры, но ни одного украинского политического деятеля межвоенной Польши.

Заседание Народного Собрания состоялось 26-28 октября 1939 года во Львове, в здании Оперного театра. Для обеспечения правильности голосования депутатов в зале также находились офицеры НКВД в штатском (на кинохронике их нетрудно узнать среди клакеров). Почему на Украине не празднуют присоединение Волыни и Галичины? © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Мероприятие почтили своим присутствием руководители советской Украины: первый секретарь ЦК КП(б)У Никита Хрущёв, председатель Совета Народных Комиссаров УССР Леонид Корниец, командующий войсками Киевского военного округа Семён Тимошенко (последний во время Польского похода РККА командовал Украинским фронтом). Среди выступавших гостей был также режиссёр Александр Довженко, приехавший из Москвы для съёмок фильма о присоединении Западной Украины к СССР.

Однако формально первую скрипку играли местные: рабочий, активист «Украинского рабочего союза» Василий Садовый, крестьянин и многолетний подпольщик Коммунистической партии Западной Украины Юстин Шкалубина, председатель Украинского врачебного общества Марьян Панчишин (кстати, позже министр здравоохранения в «правительстве» Ярослава Стецько), профессор-языковед Кирилл Студинский. Последний был избран председателем Народного Собрания, и именно он 27 октября 1939 года зачитал главную его декларацию — «О вхождении Западной Украины в состав СССР и воссоединении с УССР».

В декларации были, в частности, такие слова:

«Просить Верховную Раду Союза ССР принять Западную Украину в состав Союза Советских Социалистических Республик, включить Западную Украину в состав Украинской Советской Социалистической Республики с тем, чтобы соединить украинский народ в едином государстве, положить конец вековому разъединению украинского народа» - то есть первая апелляция была всё же к Москве, а не к Киеву.

Кроме неё, Народное Собрание приняло ещё три декларации: об установлении советской власти на Западной Украине, о конфискации помещичьих и монастырских земель и о национализации банков и крупной промышленности. После завершения собрания 28 октября в центре Львова состоялся парад частей Красной Армии. День в истории. 1 ноября: «Листопадовый Чин», создание Западно-Украинской Народной Республики © commons.wikimedia.org, Запорожець1

Народное Собрание Западной Украины избрало также Уполномоченную комиссию из 66 людей, которые должны были представлять Западную Украину на внеочередных сессиях Верховных Советов СССР и УССР. Комиссия направилась в Москву, где 1 ноября 1939 года ВС СССР принял решение о вхождении Западной Украины в состав Советского Союза.

Несомненно, дата была выбрана не случайно, ведь это была годовщина провозглашения Западно-Украинской Народной Республики в 1918 году. После заседания члены комиссии встретились с высшими руководителями СССР — Сталиным, Молотовым и Калининым.

Лишь 14 ноября 1939 года внеочередная сессия Верховного Совета УССР 1-го созыва приняла Закон о включении Западной Украины в состав УССР, и только в декабре 1939-го были образованы Львовская, Дрогобычская (позже включена в состав Львовской), Станиславская (ныне Ивано-Франковская), Тернопольская, Ровенская и Волынская области. Несмотря на 28 с лишним лет независимости, «сталинское» административно-территориальное деление Западной Украины остаётся без изменений.