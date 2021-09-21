В декабре 2009 года в Киеве на пересечении улиц Дорогожицкой и Елены Телиги появился любопытный памятник: стоящая у колючей проволоки молодая одетая в простенькое платьице женщина, сжав кулаки, гордо ждёт своей участи. Он посвящён одной из ныне почти забытых героинь киевского подполья.

Таня появилась на свет ровно 100 лет назад, 21 сентября 1921 года, в городе Ромны Сумской области в семье военного музыканта Иосифа Маркуса. Она стала предпоследним пятым ребёнком из шести его детей. Жили в тесноте, бедненько, — основной рацион картошка да селёдка, — зато дружно и весело. Дома часто устраивались импровизированные представления, в которых принимали участия все: играли на различных инструментах, пели.

Вскоре семья переехала жить в Киев, где Таня пошла учиться в 44 среднюю школу, которую закончила за несколько лет до начала войны. К этому времени старшие братья Эмиль и Михаил, продолжив династию, стали военными музыкантами. Средний брат — Шура — по комсомольской путёвке отправился строить первую очередь московского метро. Таня тоже хотела поехать на Дальнем Востоке строить новый город, Комсомольск-на-Амуре, но помешала хроническая болезнь — ревмокардит. Пришлось выбрать менее романтичную профессию: стать железнодорожным кассиром. Сражение за Киев. «Роковое решение», определившее исход войны © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, Bild 183-L20208 / Schmidt

В 1940 году девушку перевели работать в Кишинёв в трамвайно-троллейбусный парк, здесь она встретила свою единственную любовь — Георгия Левицкого, который этот самый парк возглавлял. Долго проработать в Молдавии им, правда, не довелось, началась война — Георгий и Таня эвакуировались в Киев, где вошли в подпольную группу будущего Героя Советского Союза Владимира Кудряшова.

Таня не могла остаться в стороне от борьбы своего народа против немецких «цивилизаторов», у неё для этого было неподходящее воспитание.

Её брат Александр в октябре 41-го писал матери: «Ты воспитала нас, своих детей, быть смелыми, вне зависимости от обстоятельств держать голову прямо. Я тебе скажу так: пока во мне льется твоя кровь и бьется сердце, я буду на своем участке разить фашистских подлецов». Так же считала и Таня. Отец хотел забрать её из Киева, но она решила остаться, и он остался вместе с ней и тоже стал подпольщиком.

История киевского подполья — это одна непрерывная длившаяся более двух лет героическая трагедия.

Оккупанты одну за другой громили подпольные группы, активно используя против них предателей и внедрённых агентов. Так как подпольщики были людьми неопытными, в чём-то даже наивными, не подготовленными к конспиративной работе, они гибли сотнями — многие из них так и не успели нанести врагу какой-либо ощутимый урон.

Группа Кудряшова, хоть и просуществовала меньше года, стоит в этом ряду особняком. «Матч смерти». Что на самом деле случилось в Киеве в августе 1942 года © кадр из фильма "Матч" / Kinopoisk.ru

Она многое успела сделать, однако из-за того, что большая часть её членов погибла, а остальные в силу конспирации не были посвящены во все аспекты подпольной работы, нередко сохранившиеся истории её деятельности больше походят на легенды, подкрепить которые реальными историческими документами не представляется возможным. Но это совершенно не значит, что они не правдивы.

19 сентября 1941 года немцы вошли в Киев и дефилировали по его улицам победным маршем. Многие киевляне встречали их с улыбками, хлебом-солью и цветами. Не стала исключением и Таня Маркус, с располагавшегося на третьем этаже балкона почтамта она швырнула в колонну захватчиков астры. Правда, её букет немного отличался от других — к нему было прикреплено взрывное устройство…

Можно встретить упоминания, что в результате погибло чуть ли не 20 врагов. Наверняка число это завышено — подпольщики просто не могли знать число погибших от этой своей акции, но если она действительно состоялась, удовольствия от пребывания на киевской земле она оккупантам не прибавила.

В дальнейшем Татьяне удалось устроиться на работу в магазин для киевских фольксдойче, благодаря чему вскоре были составлены подробные списки людей, радостно поспешивших пойти к новым хозяевам в услужение. Однако долго оставаться работать в магазине было опасно — в Киеве началась настоящая охота на евреев. Использовали, а затем пустили в расход. За что в Бабьем яру расстреляли украинских националистов © AP,

Если бы Таню за прилавком магазина встретил кто-нибудь из бывших одноклассников или соседей по дому, ей могли бы припомнить её национальность и тут же отправить в Бабий Яр. В связи с этим Георгий прописал её у своей бывшей тёщи под фамилией Маркусидзе. Танины волосы выкрасили в золотистый цвет и придумали девушке красивую легенду, что она — потомок репрессированного большевиками грузинского князя. Благодаря ей Маркус устроилась работать в офицерскую столовую.

Документальных доказательств этому нет, но различные источники утверждают, что там ей удалось отравить нескольких офицеров. Каким-то чудесным образом подозрение на неё не пало.

Красивая женщина не могла не стать объектом мужского внимания. Татьяна флиртовала с немецкими офицерами, из-за чего окружающие презирали её и за глаза называли «немецкой подстилкой».

Она знала об этом, но не придавала молве значения — обыватели не знали, что она занималась уничтожением этих самых офицеров. Один за другим они бесследно исчезали: иногда она ликвидировала их лично, стреляя в упор из своего браунинга, иногда подключался Левицкий. Он руководил вопросами добычи для подпольщиков денег, организовывал вооружённые нападения на немецких инкассаторов, заводские кассы и банки, а потому обращение с оружием и ликвидация врагов для него были делом привычным.

Возможно, часть этих рассказов — легенда, но как минимум одну ликвидацию Маркус провела точно. От её рук погиб директор киевского пивзавода Миронович, которого подпольщики по неизвестным автору причинам считали предателем. Бывшая подпольщица Бронислава Петрушко после войны вспоминала:

«Таня Маркус была красивой 19-летней девушкой. Хотя она еврейка, но на еврейку не похожа. Мы дали ей задание познакомиться с ним во что бы то ни стало… Часовой киевских ворот: одессит Николай Трусевич и «Матч смерти» © chernomorets.odessa.ua

Мы решили, что в то время, когда он придёт с работы, Таня пройдёт мимо его дома и заговорит с ним или что-нибудь попросит и таким образом познакомится… Через 5-10 минут после того, как он приехал домой, она пошла к нему, позвонила… и начала спрашивать другую фамилию. Он ответил, что такого здесь нет. Как же, сказала она, у меня ведь адрес, в общем, поговорили, она начала ему глазки строить, и они познакомились. Ну, в первый вечер ничего не вышло, а на второй она попала к нему в дом. Она была у него, кажется, два вечера, переночевала…

Переночевав у него, она… опять пришла, любезничала, они целовались, обнимались, наконец она сказала: «Что ты всё играться, да играться, я кушать хочу»… Он ответил — сию минутку. Пошёл во вторую комнату и начал готовить к столу. Она достала из сумочки пистолет, подошла к нему, он в это время резал хлеб, обняла его одной рукой, второй вынула пистолет, поднесла к нему и выстрелила прямо в висок».

Историк Илья Левитас утверждает, что благодаря Татьяне Маркус удалось ликвидировать 33 немецких офицера, из которых шестерых она застрелила лично. Одним из них якобы был некий лейтенант СС Генрих Рихтер, который неосмотрительно предложил девушке свои руку и сердце. Также утверждается, что девушка ликвидировала некоего генерала, с которым познакомилась в театре. Подпольщики, чтобы удостовериться в ликвидации, напротив дома погибшего усадили попрошайку-нищего, который караулил вход, пока оттуда не вынесли гроб с покойником. Но эта история выглядит совсем фантастично.

Группу Кудряшова выдал предатель — бывший секретарь киевского обкома комсомола Иван Кучеренко. Об этом своим товарищам сообщил сам Кудряшов — ему каким-то чудом удалось передать на волю записку. Немцы расстреляли его 15 июля 1942 года. Не вернулся с одного из заданий и оставшийся в Киеве из-за дочери Иосиф Маркус.

Нервы ещё пока остававшихся на свободе подпольщиков были на пределе. Спектакль на краю расстрельного рва. Как нацисты раскрыли самую эффективную пару киевских подпольщиков

Татьяне было противно встречаться с немцами, перед каждым из заданий она напивалась, за что её ругали, но поделать с собой она ничего не могла. Соседи порицали ветреную, как они считали, девушку. Однажды в подворотне на неё даже напали, но вовремя подоспел немецкий патруль. Маркус познакомилась с командиром патруля, сказала ему, что очень благодарна за своё негаданное спасение. Молодой офицер решил воспользоваться благодарностью спасённой… и поплатился жизнью.

На эту свою последнюю ликвидацию Татьяна также пришла нетрезвой и неосмотрительно нацарапала на трупе убитого немца записку: «Всех вас, фашистских гадов, ждет такая же участь. Татьяна Маркусидзе». После этого нечего было и думать оставаться в Киеве, и руководство подполья приказало переправить Маркус в партизанский отряд.

К сожалению, выполнить задуманное не удалось — группа уже находились под плотным вражеским «колпаком». Написанная подпольщиком Александром Фалько записка, в которой он изложил маршрут, по которому собирался переправлять Татьяну из города по Днепру на лодке, попала к немцам вместе с арестованной связной. Маркус схватили 22 августа 1942 года и отправили в тюрьму при киевском гестапо.

Её пытали пять месяцев: избивали, жгли калёным железом, загоняли под ногти иголки, переломали руки и ноги, тело девушки покрылось глубокими порезами. Об этом потом рассказали выжившие заключённые внутренней тюрьмы — для устрашения Таню на несколько дней помещали то в одну общую камеру, то в другую. Но она никого не выдала, никто из тех, с кем она была связана, не попал под арест. Она даже не назвала палачам свою настоящую фамилию, так и проходила по всем документам, как грузинка Маркусидзе. Джон Маккейн против киевского подполья © eadaily.com

Мучения стойкой девушки закончились только 29 января 1943 года, когда её расстреляли в Бабьем Яре.

После войны на вернувшейся в Киев семье Маркус лежало настоящее проклятье — Таниных близких несколько лет попрекали продажностью их дочери и сестры, пока не стала известна истинная подоплёка её поступков и трагическая судьба. Только после этого на стене 44-й школы появилась мемориальная табличка и бюст Тани, а внутри открылся музей её памяти. Правда, табличку в 2016-м году вандалы украли, но уже через год она была вновь восстановлена. В 2009-м воздвигли упомянутый выше памятник.

Независимую Украину её властная элита всеми силами тянет по дороге забвения её героического прошлого, заменяя реальную историю какими-то вымученными националистическими симулякрами. Но остаётся надежда, что подвиги таких людей, как Таня Маркус, окажутся слишком яркими, чтобы украинский народ смог их окончательно и бесповоротно забыть. Всё-таки не зря уже при президенте Кучме эта девушка стала Героем Украины (единственной участницей Великой Отечественной войны, удостоенной этого высокого звания), а на пересечении Дорогожицкой и Телиги стоит сжавшая свои кулачки бронзовая статуя в лёгком платьице. Сжавшая, потому что не сдавшаяся.