В этот день в 1944 году «Украинский легион самообороны» (по немецкой документации - 31-й охранный батальон СД), сформированный из последователей Андрея Мельника, главного конкурента Степана Бандеры на роль лидера украинских националистов, сжег польское село Хланюв на Люблинщине, убив 44 мирных поляка. После войны командир «легиона» укрылся в США

Многие уже привыкли, что убийства польского гражданского населения в ходе Второй мировой войны и в первые годы после её окончания связаны с бандеровским крылом Организации украинских националистов (ОУН*(б) и его «Украинской повстанческой армией» (УПА*).

Однако и конкурирующие за право быть «любимыми коллаборантами фюрера» мельниковцы также оставили свой кровавый след в истории польского народа. При этом полицейские части дивизии СС «Галичина», куда поначалу записывались в основном мельниковцы, в деле уничтожения поляков тесно сотрудничали с подразделениями УПА*. 75 пять лет резне в Гуте Пеняцкой. Как проходила совместная карательная акция дивизии СС «Галичина» и УПА* © commons.wikimedia.org, Stanisław i Andrzej Tomczakowie

Но если инициатива создания вышеупомянутой дивизии формально исходила от структур немецкой оккупационной администрации в Генерал-губернаторстве, то «Украинский легион самообороны» был сформирован, что называется, по инициативе снизу. Его основой стал последний боеспособный отряд мельниковцев на Волыни, который сохранился к середине 1943 года.

Дело в том, что к тому времени вследствие террора Службы безопасности (СБ) ОУН*(б) на Волыни были почти полностью истреблены мельниковские руководящие кадры и вооруженные отряды, а бандеровцы вели настоящую охоту на мельниковских курьеров. Часть мельниковцев влилась в УПА* под вооружённым давлением, часть была уничтожена физически. Остались единичные подразделения мельниковцев, которые не желали ни подчиниться, не быть уничтоженными.

Один из таких отрядов, численностью до сотни, действовал в районе Луцка под общим командованием Черкаса (Михаила Солтиса).

Новая история у отряда началась после задержания подразделением польской вспомогательной полиции связного ОУН*(м) под псевдонимом Окунь. Учитывая значительное количество агитационных и пропагандистских материалов, выявленных у задержанного, поляки передали Окуня в Луцкое гестапо. Об этом случае достаточно быстро узнал Черкас, люди которого подбросили в гестапо письмо с угрозами террора против представителей немецкой власти и вооружённых подразделений.

В ответ на этот своеобразный ультиматум немцы отпустили Окуня, сообщив через него, что Луцкий отдел СД (службы безопасности рейхсфюрера СС) предлагает мельниковцам переговоры и плодотворное сотрудничество. День в истории 12 декабря. Родился лидер «настоящей» ОУН* и враг Бандеры © Public domain

В сентябре 1943 года на одном из пригородных кладбищ Луцка состоялась встреча мельниковцев во главе с Михаилом Солтисом и нацистов, которых представляли гауптштурмфюрер СС Асмус и шарфюрер СС Раулинг. В результате были достигнуты договорённости о создании подразделения, которое мельниковцы пафосно назвали «Украинский легион самообороны» (УЛС), хотя по немецкой классификации это был 31-й охранный батальон СД.

Потому смешно читать в мемуарах мельниковцев о том, что они, мол, потребовали от нацистов «полностью обеспечить все потребности отряда в амуниции, обмундировании и оружии» или что «командование должны осуществлять исключительно украинцы».

Правда, хотя командиром батальона был назначен упомянутый гауптштурмфюрер СС Асмус, этнические украинцы в его командовании были. Речь о бывших полковниках армии Украинской народной республики (УНР) Владимире Герасименко и Петре Дьяченко.

Последний известен больше, он сотрудничал с нацистами с конца 1939 года — хотя, по данным польских источников, был завербован немецкой военной разведкой (абвером) ещё до начала Второй мировой войны, которую встретил в чине майора Войска польского. В абвере Дьяченко снова получил погоны полковника, и в 1940-1941 годах занимался подготовкой разведывательно-диверсионной сети на границе нацистской Германии и СССР.

В июне 1941 года его перевели в Краков, где Дьяченко сотрудничал с бывшим генералом УНР Михаилом Омеляновичем-Павленко. Однако созданная 29 июня 1941-го под генерала «Украинская генеральная рада комбатантов» поддержки от Берлина не получила, и в августе немцы отправили Дьяченко на Волынь — командовать штабом «Полесской сечи» Бульбы-Боровца. Но в ноябре 1941 года немецкая администрация начала проводить курс на ликвидацию национальных военных формирований, и «Полесская сечь» была официально распущена, хотя сам Бульба-Боровец оружия не сложил. Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны © AP,

В 1942-1943 годах Пётр Дьяченко был главным резидентом зондерштаба R абвера в Рейхскомиссариате Украина, где под прикрытием различных хозяйственных организаций, военно-строительной конторы и т.п. создавал агентурные сети, вёл разведку в отношении советских партизанских отрядов, проводил контрразведывательную работу против соединений Ковпака и Фёдорова.

Летом 1943 года ему с группой лжепартизан даже удалось влиться в один из советских партизанских отрядов Репкинского района Черниговской области и совершить террористический акт против командира партизанского отряда и его заместителя.

Потому неудивительно, что именно Дьяченко был выбран нацистами в качестве одного из старших офицеров мельниковского легиона.

Основную массу бойцов подразделения составляли члены ОУН*(м), а также сторонники Бульбы-Боровца. В УЛС влилось немало бывших политических заключенных, выпущенных из немецких тюрем согласно договоренности между мельниковцами и шефом полиции Волыни и Подолья доктором Пютцом.

Легион состоял из четырёх рот — трёх боевых и одной хозяйственной, по разным данным, его личный состав насчитывал от 500 до 1000 бойцов. Кроме упомянутых гауптштурмфюрера СС Асмуса и полковников Герасименко и Дьяченко, в командование УЛС входил Михаил Солтис, которому присвоили звание поручика и доверили должность начальника штаба. День в истории. 29 мая: умер украинский генерал, служивший Гитлеру © likbez.org.ua

С самого начала легион рассматривался нацистами как своеобразный противовес УПА*, которая проявляла излишнюю самостоятельность. Правда, боевых столкновений УЛС и подразделений УПА* зафиксировано немного. К примеру, одно из них произошло в начале апреля 1944 года в селе Лудино Владимирского уезда на Волыни. В результате боя двое бандеровцев погибли, ещё один был тяжело ранен, а среди мельниковцев потерь не было.

А вот с мирным населением УЛС стал воевать намного раньше.

Так, 3 декабря 1943 года легионеры убили 21 жителя украинского села Подгайцы под Луцком, среди которых было 9 детей, и сожгли их дома. Поводом была месть за двух убитых неподалёку от села немецких солдат. Уже после окончания войны убитые были перезахоронены в братской могиле на сельском кладбище. Ныне же на сайте общины Подгайцы указано, что эти люди стали жертвами «фашистов и польских полицаев».

При этом мельниковский легион «прославился» именно убийствами поляков — сначала мирных, а потом и участников Варшавского восстания.

С наступлением советских войск летом 1944 года УЛС был переброшен на территорию нынешней Польши. Немцы пытались использовать личный состав легиона в борьбе с коммунистическими партизанами на Люблинщине — как с советскими, так и с польскими. В последнем случае речь шла о «Батальонах хлопских» под командованием Станислава Рыся, а также об Армии Людовой (АЛ), которой руководили польские коммунисты из Москвы. День в истории. 21 августа: Тарас Бульба основал республику в тылу у немцев © Электронная библиотека Украины

Один из уездных штабов АЛ и её госпиталь находились в селе Хланюв Красноставского уезда. Именно это польское село 22 июля 1944-го оказалось на пути следования второй сотни (роты) УЛС, вместе с которой ехали командир легиона гауптштурмфюрер СС Асмус и полковник Герасименко.

По свидетельствам очевидцев, легковой автомобиль, в котором сидели Асмус, Герасименко и сотник Михаил Каркоць, безо всякой предварительной разведки въехал в Хланюв. Там он столкнулся с несколькими повозками, на которых перевозили раненых партизан. Завязалась перестрелка, в ходе которой Асмус был убит, а шофёр-немец ранен. Однако и ему, и остальным пассажирам удалось убежать в направлении основных сил УЛС, которые остановились перед селом.

После этого все партизаны спешно покинули Хланюв, но Герасименко всё равно отдал приказ готовить карательную акцию в отместку за убийство Асмуса. В 6 часов утра 23 июля 1944 года в окружённый Хланюв вошли легионеры под командованием Михаила Каркоця. Они начали стрелять во всех, кого встречали на пути, поджигать дома и хозяйственные постройки. Каратели лютовали больше часа, в результате погибли 44 мирных жителя, в том числе 5 детей.

Большинство поляков было застрелено, но ряд из них погибли от колото-резаных ран. При этом Катаржину Круль, мать местного командира Армии Людовой, перед смертью изнасиловали и подвергли пыткам, ломая ей руки. Как отмечает польский историк Марцин Маевский на основании показаний свидетелей, УЛС в целом специализировался на поимке мирных поляков и изощрённых пытках.

Сложно сказать, повлияла ли карательная акция в Хланюве на тот факт, что командование СД отправило свой 31-й охранный батальон на подавление Варшавского восстания. Правда, это был уже его завершающий этап, 15-23 сентября 1944-го, но украинцы под командованием Петра Дьяченко запомнились зверствами в отношении повстанцев. Упомянутый Михаил Каркоць также был среди 400 легионеров, отметившихся при подавлении восстания. Примечательно, что новый командир батальона, штурмбаннфюрер Эвальд Бигельмайер, в Варшаву не поехал. Почему Сталин «не помог» Варшавскому восстанию © AP, PAP

После этого немцы отправили легион на борьбу с партизанами Армии Крайовой (АК) — сначала в Пущу Кампиносскую в центральной Польше, а позже на юг, в район Быкова (Силезия) и Кракова.

В феврале 1945 года УЛС передислоцировали железнодорожным транспортом на станцию Прагерско у Марибора (ныне Словения). Немецкое командование планировало использовать легионеров в борьбе с югославскими партизанами Иосипа Броз Тито, организационно включив их в состав дивизии СС «Галичина».

15 марта 1945-го, после создания командованием вермахта на основе дивизии СС «Галичина» так называемой «Украинской национальной армии» (УНА), УЛС стал её частью. При этом полковник Пётр Дьяченко был назначен командиром 2-й дивизии этой «армии», получив звание генерал-хорунжего. Вместе с остатками УНА легионеры сдались американцам и получили возможность уехать на Запад.

Пособники нацистов смогли избежать выдачи властям СССР, потому что генерал Владислав Андерс подтвердил их польское гражданство.

Одним из «беженцев от советского режима» был и Михаил Каркоць, который прибыл в США в 1949 году. Он дал иммиграционной службе ложные сведения, утаив своё нацистское прошлое, и сообщил, что во время войны работал подмастерьем у отца, а затем был в трудовом лагере. Через 10 лет уже Майкл Каркоць получил американское гражданство, поселился в Миннеаполисе, где был активным деятелем местной украинской общины и долгое время работал простым плотником. «Иван Грозный» из лагеря смерти. Был ли винницкий тракторист нацистским палачом © Public domain

Но его подвела жажда славы.

Впечатлённый разворачивающейся на Украине реабилитацией и героизацией нацистов, Каркоць в 1995 году издал мемуары о своём «боевом пути» под названием «От Воронежа до Украинского легиона самообороны».

В 2004-м он лично представил их «патриотической» общественности на презентации в Ровно. На встрече присутствовали журналисты, студенты и преподаватели учебных заведений города. Украинские СМИ тогда сообщили, что эти воспоминания имеют «историческую ценность» и рассказывают об истории «украинского освободительного движения».

Интересно, что Каркоць в своих мемуарах вскользь упомянул о произошедшем в польском Хланюве, вспомнив смерть Асмуса как утрату «незаменимого нашего приятеля»…

В 2013 году эта книга попалась на глаза одному американскому историку-любителю, который проинформировал журналистов «Ассошиэйтед Пресс» о том, что в стране скрывается бывший эсэсовец. После этого история Каркоця попала во все западные СМИ. Личность Каркоця подтвердила польская прокуратура, которая нашла свидетелей его преступлений и в 2017 году потребовала от США его выдачи. Бойня в Горайце. Зачем войска «народной» Польши вырезали украинское село © peaceinukraine.livejournal.com

Двумя годами ранее Центр Симона Визенталя выступил с критикой американских властей за то, что те не лишили Каркоця гражданства и не депортировали его.

Однако палач польского села Хланюв спокойно дожил свои дни в кругу семьи и умер в своей постели в декабре 2019 года.

А к командирам «Украинского легиона самообороны» Петру Дьяченко и Владимиру Герасименко, которые умерли и были с почестями похоронены в США соответственно в 1965 и 1975 годах, вообще никто не предъявлял никаких претензий по поводу их действий во время Второй мировой войны.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.