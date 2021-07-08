В этот день в 1937 году из добровольцев Галиции и Волыни под патронажем компартии Западной Украины началось формирование украинской роты имени Тараса Шевченко для участия в испанской гражданской войне на стороне республиканцев.

Главной движущей силой шумной кампании в поддержку республиканцев, которая прокатилась по Галиции и Волыни, по понятным причинам стала Коммунистическая партия Западной Украины (КПЗУ). Ее усилиями организовывались митинги солидарности с испанскими трудящимися в украино-польских городах, проводился сбор средств. «Москвофильский социализм» в Галичине. От студенческого кружка до Советской Украины © НБУ им. Вернадского

При это практиковалось разделение аудиторий: польская компартия работала с поляками и евреями, КПЗУ — с украинцами.

Собственно, поляки и были первыми, поехавшими на помощь республиканцам, после начала войны. Первые добровольцы начали перебрасываться в Испанию еще осенью 1936 года, пока в Галиции ограничивались лишь демонстрациями солидарности. В этот поток затесались и отдельные украинские добровольцы, однако по прибытии на место они были разбросаны по разным подразделениям, тогда как из поляков сформировали батальон Домбровского.

Из-за чудовищных потерь в интербригадах (их не жалели ни испанцы, бросавшие их на самые опасные участки, ни военспецы) постоянно требовался приток новых добровольцев, который в ходе 1937 года постепенно начал иссякать, поэтому некоторые интербригады начали разбавлять мобилизованными испанцами.

Тем не менее, 8 июля руководством КПЗУ было объявлено о создании украинской роты имени Тараса Шевченко.

В большей степени это было имиджевое мероприятие. Значительная часть добровольцев уже находилась на фронте, их надо было только свести вместе. Также стоит отметить, что национальный состав роты в действительности был достаточно пестрым. Собственно, украинцы делились на галичан и волынцев, добравшихся в Испанию из Польши, и эмигрантов — в основном из Канады. Кроме того, в роте были представители других национальностей. Трагедия украинца-русофила. Могла ли судьба Ярослава Галана, Галичины и всей Украины сложиться иначе © commons.wikimedia.org, Public Domain

Почти все украинцы — как из Польши, так и из Канады, были членами КПЗУ.

Рота была включена в состав батальона имени Хосе Палафокса — преимущественно польского по составу (3 польских, одна украинская и одна еврейская роты). Что касается этого батальона, то он входил в состав 13-й интербригады имени Домбровского, польско-венгерской по составу.

Командиром бригады был «Гомес» — немецкий коммунист Вильгельм Цайссер, будущий министр госбезопасности ГДР.

Кадровый состав роты Шевченко до сих пор в значительной степени не известен.

По примерным подсчетам через роту прошло несколько сотен украинцев. Некоторые документы все еще засекречены, вдобавок значительная часть рядовых и тем более командиров действовала под псевдонимами (порой 3-4 разными), что затрудняет их идентификацию. День в истории. 2 февраля: расстрелян советский «литературный генерал» родом из Киева © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Например, о самом известном бойце роты — Юрии Великановиче, погибшем в 1938 году (во Львове ему был установлен памятник, разрушенный после победы Майдана) в СССР впервые узнали только в брежневское время. По злой иронии судьбы отец Великановича — депутат польского Сейма Дмитрий Великанович, после присоединения Западной Украины к УССР был выслан в Казахстан, где позднее расстрелян.

Погибший командир роты Николай Дворников, также известный как Станислав Томашевич, впервые начал упоминаться в СССР лишь несколькими годами раньше Великановича, причем он шел по белорусской линии, так как вообще-то был активистом Компартии Западной Белоруссии и одним из руководителей подпольного комсомола КПЗБ. Дворников-Томашевич поначалу был политруком в батальоне Хосе Палафокса, но после создания украинской роты был назначен ее командиром.

Рота Шевченко принимала участие в одном из самых кровопролитных сражений войны — битве на Эбро. Это была последняя попытка республиканцев организовать наступление, которая закончилась настоящей мясорубкой. Обе стороны понесли колоссальные потери. Шевченковцы потеряли большую часть личного состава.

Осенью 1938 года, под давлением международной общественности, а также на фоне катастрофического падения морального духа солдат решено было распустить все интербригады. «Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут» © commons.wikimedia.org, German Federal Archives

Дальнейшие следы немногих уцелевших бойцов роты теряются. В том же 1938 году КПЗУ была распущена Коминтерном, который обвинил ее в наводненности фашистскими агентами. Многие шевченковцы были членами партии, а после присоединения Западной Украины немало экс-активистов КПЗУ подверглись в СССР репрессиям. Другие погибли после оккупации Польши нацистами.

В Перестройку, на волне гласности, про шевченковцев сняли небольшой документальный фильм. Несмотря на все усилия съемочной группы и консультантов, после обращений в Центральный партархив и Архив ЦК ПОРП в Польше, авторам фильма удалось узнать всего 6 фамилий ветеранов роты. Из них во всем СССР удалось найти лишь четырех живых ветеранов.

Самым примечательным оказался житель Владимира-Волынского Николай Галета — член КПЗУ, Компартии Канады и Компартии Испании, после роспуска роты оставшийся в СССР.

Едва ли не единственный из выживших командиров роты — Мельниченко, после войны вернулся в Канаду, откуда в свое время и приехал в Испанию.