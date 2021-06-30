«Провокация Москвы не удалась, а бандериада получила в Львове по лбу». Как украинские националисты державу провозглашали

В этот день 80 лет назад, 30 июня 1941 г., в занятом гитлеровцами Львове бандеровская часть ОУН* провозгласила создание «Украинской Державы», призванной «тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Великой Германией»

Бандеровцы с самого начала очень хотели понравиться немцам. Ведь группа Бандеры-Стецько-Лебедя, которая 10 февраля 1940 года в Кракове расколола Организацию Украинских Националистов (ОУН*) и провозгласила Степана Бандеру «революционным проводником», прекрасно понимая, что в Берлине их воспринимают лишь как осколок «канонической» ОУН* во главе с Андреем Мельником. День в истории 12 декабря. Родился лидер «настоящей» ОУН* и враг Бандеры © Public domain

Мельника избрали «проводником» (вождём) ОУН* на II Великом Сборе организации в конце августа 1939 года в Риме. Уже в начале сентября в Берлине «проводника» принял представитель МИД Германии, пообещавший ему решение украинской проблемы, а чуть позже в Вене на встрече с шефом абвера Канарисом и его заместителем Лахузеном Мельнику было сообщено о вероятном появлении «независимой Украины» в юго-восточной Польше, на границе с СССР.

Причём украинским вопросом на тот момент напрямую занималось командование немецкой армии.

9 сентября 1939 года начальник штаба главнокомандования сухопутных сил вермахта Гальдер в своем дневнике отметил: «Сообщить Главкому: самостоятельность Западной Украины». В тот же день Гальдер отметил в своём дневнике: «Получено обращение к Западной Украине» (в этом документе говорилось о планах по созданию немцами «независимого государства» на территории Западной Украины). Тогда же Канарис отметил в своём дневнике, что Гитлер выбрал курс на создание «украинского государства» и ему предстоит организовать «восстание» посредством ОУН.

Причём планы были весьма серьёзными: 12 сентября 1939 года на специальном совещании в поезде Гитлера обсуждались вопросы в отношении Польши и её украинского населения.

Согласно идеям фюрера, на границе с СССР необходимо было создать «государства-прокладки» между «Азией» и «Западом», лояльные Третьему рейху: Украину (на территории Галичины и Волыни), польское квазигосударство в центре и Литву — на севере. И хотя Польский поход РККА не позволил воплотить эти планы в жизнь, подготовка боевиков ОУН* в лагерях абвера продолжилась. Украинская игра абвера. ОУН* и немецкая разведка накануне Великой Отечественной войны © AP,

При этом особое рвение проявлял Краковский «провод» (отделение) ОУН*, который возглавлял Степан Бандера, к тому времени вышедший из польской тюрьмы в Бресте.

Кстати, история его освобождения до сих пор окутана тайной.

По некоторым данным, его освободили советские войска, после чего перевезли во Львов, откуда в начале октября 1939-го передали немцам, как и многих других активистов ОУН* из Галичины и Волыни (а летом-осенью 1940 года — ещё и из Северной Буковины).

Провозгласив себя «проводником», Бандера попытался доказать полезность гитлеровской Германии единственным доступным способом: предоставив в её распоряжение больше молодой живой силы, чем это могли сделать в массе своей более пожилые «мельниковцы».

По воспоминаниям соратников, зимой 1940-41 года спецподготовку по диверсионной работе в абверовских лагерях Закопане, Крыница, Команчи в польских Карпатах проходило несколько сотен бандеровцев. Кроме того, немцы щедро финансировали подготовку восстания в Западной Украине и отправку бандеровских диверсантов на территорию СССР, однако практически все они были отловлены НКВД, и, в конце концов, «восстание» перенесли на начало войны Германии против Советского Союза. День в истории. 27 августа: состоялся Великий сбор украинских националистов, который привёл их к расколу © Public domain

В феврале 1941 года Рихард Ярый, возглавивший с лета 1940 военную референтуру ОУН*(б), согласовывал с абвером обучение 700 боевиков. Итогом переговоров с участием Бандеры, Канариса и фон Браухича стало соглашение о подготовке 800 рядовых и командиров, которые, по заявлениям ОУН, должны были стать ядром союзной с вермахтом «украинской армии». В документах абвера создающиеся формирования получили обозначения специальных подразделений (батальонов) «Нахтигаль» и «Роланд», в историографии ОУН*(б) их называли «Дружины украинских националистов».

В апреле 1941 года сторонники Бандеры созвали свой собственный II Великий Сбор украинских националистов, чем подчеркнули непризнание легитимности такого же по названию собрания группы Мельника в августе 1939-го, назвав его «римским съездом».

«Проводником» (вождём) всей ОУН* был провозглашён Степан Бандера, его заместителем — Ярослав Стецько, хотя фактически речь шла о создании отельной организации — ОУН* (бандеровцев), в противовес также сотрудничавшей с гитлеровцами ОУН* (мельниковцев). Тогда же бандеровцы совместно с абвером активизировали переброску в УССР своих вооружённых боевиков. Была разработана инструкция «Борьба и деятельность ОУН* во время войны», в которой указывались задачи и мероприятия по «государственному строительству».

16 июня 1941 года ОУН*(б) подготовила и передала немцам Меморандум в отношении «украинско-немецкого союза, основой которого должно стать Украинское государство, которое станет стражем на Востоке».

Нацисты первоначально планировали появление такого «независимого государства», как следовало из меморандума будущего рейхсминистра оккупированных восточных территорий Розенберга под названием «Общие инструкции всем представителям рейха на оккупированных восточных территориях», в котором указывалось, что «Украина должна стать независимым государством в альянсе с Германией». В речи Розенберга от 20 июня также упоминалось о возможности формирования некоего «украинского государства». Другой сорок первый. Как сражались 22 июня 1941 года бойцы и командиры Красной армии © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

А 22 июня 1941 года, уже после нападения Германии на СССР, «Украинский Национальный комитет», созданный ОУН*(б) в Кракове как альтернатива подконтрольному ОУН*(м) «Украинскому Государственному Комитету», на основании Меморандума от 16 июня 1941 года принял «Манифест», в котором провозглашалась «независимая украинская держава».

Эта формулировка также была попыткой понравиться Германии, потому что явно отсылала к провозглашённой 29 апреля 1918 года в Киеве при поддержке австро-немецких войск «Украинской Державе» гетмана Павла Скоропадского.

Однако то ли гитлеровцы с самого начала не собирались повторять на Украине словацкий и хорватский сценарии создания марионеточных государств, то ли их подтолкнула к этому неспособность украинских коллаборантов договориться даже между собой, то ли выделенные на создание в СССР «украинского подполья» средства были признаны потраченными неэффективно, однако когда 29 июня 1941 года Бандера с группой сторонников появился в тылу немецких войск на окраинах Львова, он был задержан и возвращён в Краков.

При этом Ярослава Стецько и остальных руководителей ОУН*(б) не тронули, и утром 30 июня они вместе с батальонами «Роланд» и «Нахтигаль» вошли во Львов.

Поскольку советских войск в этом городе не было уже несколько дней, истории о «героическом захвате» бандеровцами львовской радиостанции похожи на миф, хотя в занятии объекта они участие действительно приняли и в эфире сразу же стали призывать к уничтожению евреев. При этом «Нахтигаль» и «Роланд» уже 30 июня стали основой для формирования вооружённых отрядов из украинских жителей Львова, которые в тот же день начали еврейские погромы (их пик пришёлся на 1 июля). День в истории. 1 июля: украинские националисты организовали еврейский погром во Львове © из открытых источников

А вот политическое руководство украинских националистов в это время проводило в здании общества «Просвита» на площади Рынок «Великое Собрание украинцев западных земель Украины», на котором и был принят «Акт провозглашения Украинской Державы».

Этот документ достаточно короткий для того, чтобы привести его текст полностью, и каждый сам смог бы сделать выводы о его содержании и интенциях. В Акте 30 июня 1941 года всего три раздела:

«1. Волей украинского народа, Организация Националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает создание Украинской Державы, за которую положили свои головы целые поколения лучших сынов Украины.

Организация Украинских Националистов, которая под руководством её Творца и Вождя Евгения Коновальца вела в последние десятилетия кровавого московско-большевистского порабощения упорную борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не сложить оружие до тех пор, пока на всех украинских землях не будет создана Украинская Суверенная Держава.

Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд. Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН* © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

2. На западных землях Украины создаётся Украинская Власть, которая подчинится Украинскому Национальному Правительству, которое будет создано в столице Украины — Киеве по воле украинского народа.

3. Восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации.

Украинская Национальная Революционная Армия, создаваемая на украинской земле, будет бороться дальше с Союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всём мире.

Да здравствует Суверенная Соборная Украинская Держава! Да здравствует Организация Украинских Националистов! Да здравствует Проводник Организации Украинских националистов Степан Бандера!

Слава Украине! Героям Слава!»

Текст Акта зачитал на собрании Ярослав Стецько, который и проводил мероприятие. Он же обнародовал и первый декрет «проводника ОУН Степана Бандеры» о назначении «Краевого Правления Западных Областей Украины» (до создания «Центральной Власти в Киеве»), которое также возглавил Стецько.

Всего в собрании 30 июня приняли участие около 100 человек, его от имени Митрополита Украинской Греко-Католической Церкви приветствовал о. Иосиф Слипый. Бандеровцы надеялись придать собранию большую легитимность, пригласив на него представителя немецкой армии, бывшего полковника армии ЗУНР Ганса Коха, но тот понял их намерения и даже пытался помешать провозглашению Акта.

Хотя это ему не удалось, но Кох всё же выступил с речью, в которой высказался негативно по отношению к «Акту провозглашения Украинской Державы». Он отметил, что в планы немецких властей не входит создание такого государства, но «Германия надеется, что украинская нация трудом поможет немцам в их борьбе». 7 сентября 1984 г. Скончался самопровозглашенный униатский патриарх Иосиф Слипый © commons.wikimedia.org, Rev Fr. Ivan Dacko

Хотя Акт был 30 июня 1941 года зачитан с балкона здания «Просвиты» во Львове и в эфире львовской радиостанции, а также напечатан во многих газетах, которые ОУН*(б) начала издавать на занятых немцами территориях Украины, никаких реальных последствий для тогдашней Украины документ не имел, а его оценка со стороны «конкурирующих организаций» была весьма критичной.

К примеру, в обращении ОУН*(м) было сказано, что «рафинированно сплетённая провокация Москвы не удалась, а бандериада получила в самом Львове по лбу». А командующий «Полесской Сечи» Бульба-Боровец называл Акт «провозглашённым несколькими случайными людьми», и акцентировал на том, что он автоматически аннулирует Четвёртый Универсал УНР — мол, никакого «провозглашения независимости» после 22 января 1918 года быть не может.

Возможно, именно поэтому начались попытки адаптации документа для «земель восточной Украины», по распоряжению Ярослава Стецько он получил наименование «Акт восстановления Украинской Державы», и слово «создание» в тексте было заменено на «восстановление». Под этим титулом Акт нередко публиковался и на Западной Украине, а ныне это и вовсе его «каноническое название», на котором настаивает Институт национальной памяти Украины под «проводом» одиозного Вятровича.

Стоит отметить, что «Акт провозглашения Украинской Державы» сыграл злую шутку с его инициаторами.

5 июля 1941-го руководство ОУН*(б) было арестовано немецкими властями. Некоторых впоследствии даже расстреляли. Однако у «проводников» особых проблем не было: Бандеру и Стецько отправили в специальную тюрьму для политиков Целленбау при концлагере Заксенхаузен, а в сентябре 1944 года их и вовсе освободили.

Возможно, к тому времени они осознали слова, сказанные 3 июля 1941 членам бандеровского «Украинского Национального комитета» представителем рейхсканцелярии Кундтом: День в истории. 1 ноября: умер глава украинской церкви, приветствовавший Николая II, Гитлера и Сталина © Public domain

«Поскольку (в Акте 30 июня — прим. авт.) речь идёт об украинских вооружённых силах, которые бок о бок сражаются с немецкими солдатами, я констатирую, что украинские вооружённые силы в настоящее время не воюют. Уже сам этот оборот свидетельствует, что распространяется неправда. Здесь также идёт речь о том, что немецкий Рейх и немецкий вермахт является их союзниками. Это не так, единственный человек, который ведёт борьбу — это фюрер, а украинских союзников не существует. Вполне возможно, что украинцы лично впечатлены и чувствуют себя нашими союзниками, однако в смысле государственно-правовой терминологии мы не союзники, мы — завоеватели советско-русской территории».

Этот тезис — «вполне возможно, что украинцы лично впечатлены и чувствуют себя нашими союзниками, однако…» — могут ныне с улыбкой повторить многочисленные чиновники ЕС и НАТО, перед которыми украинские политики много лет размахивают флагами, лозунгами о «европейской и евроатлантической интеграции», а ныне и соответствующими пунктами в преамбуле Конституции Украины.

Но что-то подсказывает, что даже если бы там появился текст типа «Восстановленная Украинская Держава будет тесно взаимодействовать с Великими Европейским Союзом и НАТО, которые создают новый порядок в Европе и в мире и помогают украинскому народу освободиться из-под московской оккупации», результат был бы примерно таким, как в 1941-м.

Особенно если президент Украины Зеленский ещё несколько раз повторит слова «Бандера — герой, и это нормально и классно»…

* Организация, запрещенная в Российской Федерации