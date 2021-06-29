Подкарпатские русины веками грезили об автономии.

Впервые они заговорили об этом ещё во время венгерской революции в 1848 году и формально даже успели её получить от Венгрии спустя 70 лет, 25 декабря 1918-го, под названием Русская Краина.

День в истории. 19 октября: во Львове объявлено о создании украинского национального государства
День в истории. 19 октября: во Львове объявлено о создании украинского национального государства
© commons.wikimedia.org, Бучач-Львів

При этом на задекларированное 15 октября 1918-го Украинским национальным советом во Львове включение «украинской полосы северо-восточной Венгрии» в состав «украинского государства», позже получившего название «Западно-Украинской Народной Республики», в крае практически не отреагировали. Готовность войти в состав ЗУНР высказывала только созданная в селе Ясиня «Гуцульская республика», а в остальном Подкарпатье войска ЗУНР воспринимались как оккупационные, особенно после мародёрского рейда нескольких батальонов Украинских сечевых стрельцов.

В начале 1919-го всю территорию края заняла армия Чехословакии, и 10 сентября того же года Закарпатье вошло в состав этого государства. Хотя Конституция первой Чехословацкой республики от 29 февраля 1920 года ввела для края название Подкарпатская Русь и формально предоставила ему автономию, статус этот оставался только на бумаге. Ситуация изменилась лишь после того, как Гитлер при содействии Франции и Великобритании начал перекраивать карту Европы.

После Мюнхенского соглашения 30 сентября 1938-го, когда Чехословакия сначала потеряла Судетскую область (в пользу Германии) и Тешинский край (в пользу Польши), Прага, наконец, решилась воплотить автономию Подкарпатской Руси в реальность.

Закончилось это провозглашением украинскими националистами 15 марта 1939 года так называемой «Карпатской Украины» (впервые это название было официально использовано 30 декабря 1938-го правительством автономии под руководством Августина Волошина). Однако это управляемое ОУН* квазигосударственное образование просуществовало чуть более суток, 17 марта 1939 года венгерские подразделения заняли всю территорию края, выйдя на границы с Польшей и Румынией.

День в истории. 8 мая: Закарпатье попросилось в состав Чехословакии
День в истории. 8 мая: Закарпатье попросилось в состав Чехословакии
© Public domain

Стоит отметить, что в то время Москва не рассматривала территорию Подкарпатья как потенциальную часть Украины. В официальной ноте СССР Третьему рейху от 18 марта 1939 года по поводу ликвидации Чехословацкой республики, в частности, констатировалось, что «действия немецкого правительства послужили сигналом к грубому вторжению венгерских войск в Карпатскую Русь и нарушения элементарных прав её населения», без указания каких-либо этнонимов.

Хотя впервые о том, что в СССР существуют планы присоединения края к Советской Украине, сообщили западная пресса и дипломаты ещё 10 марта 1939-го.

В ответ Сталин официально назвал это выдумками и «подозрительным шумом», цель которого — спровоцировать конфликт СССР с Германией без видимых на то оснований, не удержавшись от непутёвых эпитетов относительно Закарпатья. Действительно, весной 1939-го край ещё не имел даже общей границы с УССР (она появилась только в сентябре того года после занятия Советским Союзом Галичины), да и планы тогда у Сталина явно были куда масштабнее.

А вот в октябре 1944-го, когда в результате Карпато-Ужгородской операции 4-го Украинского фронта всё нынешнее Закарпатье и часть Словакии были заняты советскими войсками, ситуация изменилась.

Напомню, что согласно союзному договору, который был заключён в конце 1943-го между СССР и Чехословакией сроком на 20 лет, обе стороны обязались восстановить границы, которые имела Чехословакия до Мюнхенского соглашения, то есть с Подкарпатской Русью как её неотъемлемой частью.

Борьба за Закарпатье: Фашисты против ОУН*
Борьба за Закарпатье: Фашисты против ОУН*
© commons.wikimedia.org, Ladislav Luppa

Первым признаком того, что все в корне меняется, был приказ Сталина от 28 октября 1944 года, в котором было торжественно объявлено, что советские войска накануне «получили на территории Чехословакии контроль над столицей Закарпатской Украины — Ужгородом».

Москва вдруг начала оперировать новым понятием «Закарпатская Украина», хотя такой административно-территориальной единицы в Чехословакии никогда не существовало.

Согласно вышеуказанному договору, в освобождённые от гитлеровцев части Чехословакии должны были назначаться представители чехословацкого правительства, в административных единицах — создаваться национальные комитеты, которые мобилизовали бы мужчин в чехословацкие воинские части, а также организовывали жизнь на освобождённой территории.

Однако советские комендатуры парализовали работу национальных комитетов, а через несколько недель на конференции в Мукачево создали Коммунистическую партию Закарпатской Украины во главе с Иваном Туряницей, уроженцем села под Хустом. Туряница, кстати, был до того поручиком в 1-м Чехословацком армейском корпусе генерала Людвига Свободы, с которым и прибыл в Закарпатье. Своей главной задачей новая партия провозгласила «воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной».

День в истории. 25 января: Родилась «бабушка русской революции» и защитница русских Закарпатья
День в истории. 25 января: Родилась «бабушка русской революции» и защитница русских Закарпатья
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

При этом Сталин объяснял руководителю правительства Чехословакии в изгнании Эдварду Бенешу: СССР здесь ни при чем, это «массовые и спонтанные движения местного населения», русинов, которые борются за своё право на самоопределение…

26 ноября 1944 года был проведён первый съезд национальных комитетов Закарпатской Украины. Более 600 делегатов единогласно одобрили Манифест о воссоединении Закарпатской Украины с Советской Украиной. На съезде был создан Национальный совет во главе с упомянутым Иваном Tуряницей. При этом энтузиазм последнего иногда превосходил ожидания «работодателей».

Так, Туряница декретом Национального совета создал народные дружины, своего рода вооружённые силы Закарпатской Украины. Они должны были помочь в «объединении всех украинских земель», то есть тех, где жили русины. Речь шла о Прешовском крае в Словакии (вплоть до Попрада), галицкой Лемковщине (юго-восточной Польше), Mарамороше в Румынии и части территории Венгрии (до Дебрецена).

Затем от имени Национального совета Туряница в ультимативной форме обязал чехословацкую администрацию в течение трёх дней покинуть Подкарпатскую Русь и направил Бенешу в Лондон письмо с заявлением о том, что «Закарпатская Украина» выходит из состава Чехословакии.

День в истории. 15 марта: 80 лет назад провозглашена и сразу ликвидирована Карпатская Украина
День в истории. 15 марта: 80 лет назад провозглашена и сразу ликвидирована Карпатская Украина

Бенеш сначала отказался примириться с этим, но в конце декабря 1944 года он понял, что Подкарпатская Русь безвозвратно аннексирована Советским Союзом. Под угрозой отделения от своего государства ещё и Словакии Бенеш согласился передать Подкарпатскую Русь в состав СССР при двух условиях: во-первых, это должно произойти после войны и быть утверждено чехословацким парламентом, а во-вторых, советское правительство должно дать гарантии, что не повторит такую же операцию со Словакией.

Сталин сослался на право народов на самоопределение, а с Бенешем согласился лишь в одном: окончательное решение вопроса о Закарпатье подождёт, пока не наступит подходящее время.

Сейчас сложно сказать, планировал ли СССР присоединения части Словакии, Венгрии и Румынии, или это был «эксцесс исполнителя» Туряницы.

Ведь сначала всё было очень серьёзно: 1 марта 1945-го в освобождённом словацком Прешове делегаты из окружающих уездов (территорию которых стали называть «Прешовская Украина») создали Украинскую Народную Прешовскую Раду. Она заявила о желании присоединить часть территории Словакии к УССР и даже послала делегацию в Киев.

Никита Хрущёв, который в 1945 году был высшим партийным и правительственным руководителем Украины, в своих мемуарах утверждает, что делегация от северо-восточной Словакии «попросила, чтобы их территория была присоединена к Советскому Союзу». Он ответил словацким русинам, что вряд ли это возможно, ведь «будет больно чехам и, особенно, словакам».

Помощь так и не пришла. Тяжкий штурм Карпат ради словацких «братушек»
Помощь так и не пришла. Тяжкий штурм Карпат ради словацких «братушек»
© cas.sk

После отъезда делегации Никита Сергеевич связался со Сталиным. Тот, по словам Хрущёва, уже и так был раздражён действиями Туряницы: из Мараморошского округа Румынии в Москву только что поступило обращение тайного Украинского национального Комитета о присоединении к Закарпатской Украине, а из Венгрии пришло известие, что «народные дружины» из Закарпатья заняли несколько приграничных сёл с венгерским населением. «Останови этого наглеца, его инициативы уже не нужны» — приводит слова Сталина Хрущёв.

Действительно, дальше давить на Чехословакию не было смысла: в конце марта 1945 года в Москве состоялись советско-чехословацкие переговоры на высшем уровне, на которых Бенеш подтвердил, что присоединение «Закарпатской Украины» в СССР он считает нормальным и вновь повторил, что после освобождения Чехословакии вопрос об этом будет решён законно избранным парламентом

И 29 июня 1945-го чехословацкая делегация подписала с СССР соглашение о включении «Закарпатской Украины» в состав Украинской ССР.

1 сентября 1945-го Бенеш на основании этого документа издал соответствующий указ, а 22 ноября того же года Временное Национальное Собрание (парламент) Чехословакии ратифицировало соглашение о передаче СССР Подкарпатской Руси.

Кроме этого, Советский Союз получил территории в окрестностях железнодорожного узла Чоп, которые никогда в состав Подкарпатской Руси не входили, а принадлежали к словацкому краю Земплин. Президиум ВС СССР ратифицировал документ 27 ноября 1945 года, а Указом Президиума ВС СССР от 22 января 1946-го в составе УССР была создана Закарпатская область.

Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии
Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии
© РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что эта область даже во времена СССР постоянно пыталась демонстрировать свой особый статус, а после провозглашения независимости Украины — ещё и формализовать его.

1 декабря 1991-го, одновременно со Всеукраинским референдумом о независимости, в Закарпатской области состоялся свой, с вопросом: «Желаете ли Вы, чтобы Закарпатье получило статус автономной территории как субъекта в составе независимой Украины, и не входило никакие другие административно-территориальные образования?» Явка на областном референдуме составила 82,7%, при этом 78,6% избирателей утвердительно ответили на вопрос в бюллетене.

Киев референдума «не заметил», и тогда Закарпатье начало «автономизацию де-факто», причём прежде всего экономическую.

Регион, граничащий с четырьмя европейскими государствами (Венгрией, Румынией, Словакией и Польшей), стал территорией «свободных экономических зон». Часть из них даже оформляли официально, а двустороннее движение через границу контрабанды и нелегально произведённых товаров обогатило не одного чиновника как на месте, так и в Киеве.