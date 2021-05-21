В этот день в 1939 году в Тобольской тюрьме при обстоятельствах, остававшихся долгое время неясными, погиб Григорий Сокольников - уроженец Полтавской губернии, соратник Ленина, который подписал Брестский мир и создал советскую финансовую систему. Однако от гибели это его не оградило. Скорее наоборот

Сокольников родился в 1888 году в городе Ромны Полтавской губернии (ныне Сумская область Украины). При рождении он носил фамилию Бриллиант, псевдоним он взял уже в Москве в честь местного района (политическая карьера революционера началась в Сокольническом районном комитете РСДРП). День в истории. 13 мая: умер «скандальный альфонс» партии большевиков © Public domain

Будущий нарком родился в весьма обеспеченной семье, отцу принадлежала аптека. Еще в раннем детстве все они перебрались в Москву. На аптекарей не распространялись ограничения черты оседлости, так что рос Сокольников в будущей советской столице. Учился там же — в 5-й гимназии. На класс младше там обучался Борис Пастернак, родители которого переехали в Москву из Одессы.

В старших классах гимназии Гриша Бриллиант увлекся марксизмом и на первых курсах юрфака Московского университета окончательно примкнул к РСДРП. Вошел в состав Сокольнического райкомитета, благодаря которому и обрел новую революционную фамилию. Начинал в качестве партийного агитатора, но быстро переключился на молодежь. Вместе с Бухариным они взялись за объединение всех гимназистов в единую марксистскую революционную организацию.

Впрочем, вскоре Сокольников попался и был выслан в Сибирь. Из ссылки не бежал только ленивый, так что и Сокольников вскоре очутился в Европе. Во Франции он завершил обучение, заодно близко познакомился с Лениным.

В тот период РСДРП была раздираема фракционными дрязгами. Сокольников в этом тоже поучаствовал. Он примкнул к фракции примиренцев. Они выступали за объединение с частью меньшевиков и не оспаривали ленинских позиций. Но вместе с тем выступали против ленинских подковерных приемчиков и его радикального неприятия иных точек зрения.

Словом, это были большевики, которые хотели поменьше дрязг. Поскольку примиренцы не оспаривали авторитет Ленина, он относился к ним гораздо терпимее, чем к остальным. Женевский ужас Ленина. Как жена одного малоросса помешала большевикам © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

После начала Первой мировой Сокольников перебрался в нейтральную Швейцарию, где еще сильнее сблизился с Лениным. Настолько тесно, что после революции возвращался в Россию в одном пломбированном вагоне с ним.

Ленин, в свою очередь, принялся его возвышать. Сокольников вошел в состав ЦК и Политбюро. А после революции был назначен курировать захват банков, который осуществлялся в те дни не только словом и декретом, но и пистолетом.

Тем временем возникла заминка с миром с немцами.

Троцкий не хотел брать на себя ответственность за предательство идей мировой революции и всеми силами уклонялся от подписания мирного договора. В конце концов ему удалось соскочить с неприятной темы, Зиновьев и Иоффе также отказались.

На их место пришел не столь щепетильный в вопросах имиджа Сокольников (поначалу он тоже не хотел, но в конце концов уступил давлению Ленина). Именно он в качестве главы советской делегации поставил подпись под чудовищным брест-литовским мирным договором. Кроме того, Сокольников поддержал Ленина в критически важном для него голосовании в ЦК. Тогда за подписание мира с немцами выступили 7 человек, включая Ленина и Сокольникова, против 4 и еще 4 воздержались. «Мы формально признали существование Украинской республики». Как немцы переиграли Троцкого © Из собрания ЦГАКФФД Санкт-Петербурга

В годы Гражданской войны Сокольников кочевал по реввоенсоветам различных армий, а затем на протяжении 4 месяцев возглавлял 8-ю армию. Оттуда он попал в руководители целого Туркестанского фронта и фактически руководил советизацией Туркестана.

Но все это мелкие штрихи к портрету. Действительно знаменит на весь Союз Сокольников стал в 20-е, когда возглавил наркомат финансов. Именно при нем была осуществлена денежная реформа, вернувшая рубль и внедрившая червонец.

Сразу после революции большевики отменили деньги. В буквальном смысле слова. Вместо них появились так называемые совзнаки с различным рублевым номиналом. Они официально именовались не денежными, а расчётными знаками. Это были ничем не обеспеченные бумажные фантики.

Однако с окончанием Гражданской войны возникла неотложная необходимость создать хоть какую-то экономическую систему. Организацию этого дела доверили Сокольникову, который хотя бы имел полноценное систематическое образование.

Воссоздание экономики он начал с утверждения двух параллельных валют. Собственно рубля и червонца. Червонец — это не обиходное название какой-то банкноты определенного номинала, а название полноценной отдельной валюты, частично обеспеченной золотом. День в истории. 14 января: в Черкассах родился «вампир, пивший кровь русского народа» © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Благодаря этой обеспеченности золотом червонец имел стабильный курс. И если сейчас все новостные издания регулярно сообщают соотношение курса рубля к доллару и евро, то тогда сообщали курс рубля к червонцу. Кроме того, червонец полулегально принимали за границей, благодаря чему стала возможна внешняя торговля.

Денежная реформа вознесла Сокольникова на политические вершины. После смерти Ленина его даже ненадолго вернули в Политбюро, благодаря чему создатель червонца даже поучаствовал в развернувшейся грызне за власть.

В отличие от Сталина, Зиновьева или Троцкого, рвавшихся к власти и имевших свои кланы, Сокольников таких политических амбиций не имел. Однако и возвышение Сталина не приветствовал, выступая за коллегиальное руководство страной и государством.

В некоторых публикациях Сокольникова именуют троцкистом, но это не верно. Он не был близок к Троцкому в эмиграции, да и в советский период был от него далек. Они действительно пытались объединиться на последнем этапе существования оппозиции, но это была скорее отчаянная попытка создания коалиции из всех противников Сталина.

Сокольников не разделял взглядов Троцкого, сам он был значительно правее, и однажды Троцкий даже признал курьезом тот факт, что они ненадолго объединялись. Можно сказать, что он был правее Троцкого, но чуть левее Бухарина. Лев Троцкий как украинский политик. Борьба за независимость Украины от сталинского СССР © homsk.com

Впрочем, поскольку его политические амбиции были не так выражены, Сокольников легко отделался при разгроме оппозиции. Его не отправили в ссылку и даже не исключили из партии. Совнарком он покинул, но взамен был назначен послом в Британию.

Однако по мере дальнейшего обретения Сталиным уверенности, над ним стали сгущаться тучи. Из Британии его отозвали, но крупных постов он больше не получал, а был заместителем при нескольких наркомах и то недолго.

Сокольников наряду с Радеком и Пятаковым стали ключевыми фигурантами т.н. Второго московского процесса в 1936 году. Причем Сокольников и Радек в обмен на показания смогли выторговать себе жизнь. Оба получили по 10 лет, тогда как остальные знаменитые фигуранты были казнены.

Впрочем, три года спустя оба были убиты в тюрьме с разницей в несколько дней. Официально — «в драке с уголовниками». Однако уже в хрущевские времена под руководством главы КГБ Серова были проведено расследование обстоятельств их гибели. В справке Серова для ЦК сообщалось:

«Радек и Сокольников после осуждения среди своих сокамерников стали утверждать о своей невиновности и о инсценировании всего процесса. Несомненно, это и привело к тому, что в мае 1939 года было принято решение об их «ликвидации».

Непосредственное осуществление этих актов было возложено на работников 2 отдела НКВД СССР — ст. оперуполномоченного Кубаткина, оперуполномоченного Шарок и специально подобранных людей из числа арестованных, которые в секретном порядке выехали для выполнения задания в Верхнеуральскую и Тобольскую тюрьмы, в которых содержались Радек и Сокольников. Большой террор в маленьком Политбюро. Как Сталин зачистил руководство Советской Украины © РИА Новости, Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанк

Как установлено, убийство Сокольникова было произведено при следующих обстоятельствах.

Предварительно Сокольников был переведен в одиночную камеру, а 21 мая 1939 года, как это было обусловлено по плану, к нему вошли начальник тюрьмы Флягин, оперуполномоченный Шарок и прибывший из Москвы заключенный Лобов (быв. помощник начальника Особого Отдела ЛВО, осужденный за халатность в связи с убийством Кирова), набросились на него и убили.

О случившемся тогда же был составлен фиктивный акт и оформлен протокол допроса заключенного Котова П.М. (под такой фамилией фигурировал Лобов). В этом протоколе, составленном начальником тюрьмы, обстоятельства убийства Сокольникова описывались так:

«Вызывающий тон в вопросе Сокольникова побудил во мне злобу. Я назвал его фашистским наймитом, и что за вас и подобных вам лидеров приходится и мне нести ответственность. Сокольников моментально встал с кровати и с угрожающим видом начал приближаться ко мне. Я сидел на своей кровати, рядом с которой стояла камерная параша, я схватил ее и ударом по голове отстранил его от себя».

Самое интересное здесь то, что Прокопий Максимович Лобов принимал ключевое участие не только в убийстве Сокольникова, но и в деле академика Вавилова. Украинский след в убийстве Троцкого. Как выходец из Умани сыграл ключевую роль в охоте советских спецслужб © wsws.org

Бывший влиятельный чекист из Ленинграда после гибели Кирова угодил под суд за халатность. А в 1939 получил еще три года ссылки и в дальнейшем использовался в весьма деликатных делах. В частности, он играл роль «подсадной утки» в камере с Вавиловым. После чего написал большой и живописный донос на «махрового буржуазного ученого, не сложившего оружия перед советской властью».

Хотя Лобов вызывался для дачи показаний в ЦК, никаких последствий для него это не имело. Так же, как и для Шарока, который к тому времени был почтенным пенсионером и по совместительству инструктором автомотоклуба в столице.

Что касается Сокольникова, то тогда его так и не реабилитировали. Только в Перестройку, когда взялись пересматривать дела топовых старых большевиков, Сокольников был посмертно восстановлен в партии.