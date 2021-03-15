15 марта исполняется четверть века знаменитому постановлению Государственной Думы о правовой несостоятельности Беловежских соглашений. Оставшийся в итоге сугубо декларативным документом и с трудом вспоминаемый нами именно в таком качестве, на момент принятия он имел все шансы сыграть огромную роль в судьбах СНГ и уж точно Российской Федерации

Во многих экс-советских республиках в середине 1990-х протекали примерно одинаковые процессы.

Население активно голосовало за левые и пророссийские силы (зачастую эти два понятия пересекались), ностальгируя одновременно по социальной справедливости и по единому стабильному имперскому пространству; в случае Украины и Белоруссии это было еще и пространство соединения ветвей русского народа. Новые элиты стремились эти настроения перехватить и оседлать, делая реверансы России исходя из своих прагматических интересов.

Украина

Возьмем, например, электоральные кампании 1994 года на Украине. День в истории. 18 октября: Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Выборы в Верховную Раду проходили по мажоритарной системе, и более половины депутатов оказались со статусом независимых. Но, если брать имевших четкую партийную принадлежность, первое место с 86 мандатами заняла Компартия. Соцпартия получила всего 14 мест, но именно её лидер Александр Мороз при поддержке коммунистов и беспартийных занял пост председателя парламента.

Точно так же коммунисты поддержали Мороза и на летних президентских выборах, где он занял третье место с 13,3%. Во втором туре левые голосовали за итогового победителя, экс-премьера Кучму.

Леонид Данилович апеллировал к пророссийскому Юго-Востоку и обещал проводить более дружественную, чем его тезка Кравчук, политику в отношении России. После выборов ожидания довольно быстро и предсказуемо стали расходиться с реальностью — так, былое обещание сделать русский язык вторым государственным Кучма задним числом переиначил в «русский язык на Украине не должен чувствовать себя иностранным».

Упомянем и продавленный Интердвижением Донбасса «совещательный областной опрос избирателей», прошедший 27 марта 1994 г., в день парламентских выборов.

Жителям Луганской области были заданы три вопроса:

1) Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила функционирование русского языка в качестве государственного языка Украины наряду с государственным украинским языком?

2) Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Луганской области языком работы, делопроизводства и документации, а также образования и науки был русский язык наряду с украинским?

3) Вы за подписание Устава СНГ, полноправное участие Украины в экономическом союзе, в межпарламентской ассамблее государств СНГ? День в истории. 27 марта: в Донбассе прошел референдум о русском языке и федерализации © РИА Новости, С. Швец | Перейти в фотобанк

В Донецкой области к этому добавили еще один пункт, начав с вопроса о закреплении в Конституции Украины «федеративно-земельного устройства».

В Луганской области явка составила 75%, на все вопросы «да» ответили более 90% участников. В Донецкой области явка избирателей составила 72%, от 80 до 89% из которых утвердительно ответили на все вопросы. Эти «опросы» фактически стали предвестниками референдумов мая 2014-го, причем с практически идентичными результатами.

Евразийский союз

В 1994-м президентом Белоруссии под лозунгами социальной справедливости и сближения с Россией стал Александр Лукашенко.

Спустя год по его инициативе состоялся референдум по четырем пунктам: о закреплении за русским языком государственного статуса, о введении нового государственного флага и государственного герба, об одобрении президентской политики по экономической интеграции с Россией и о праве президента Белоруссии распускать Верховный Совет. Более трех четвертей участников голосования положительно ответили на все вопросы, и русский язык стал в республике государственным наравне с белорусским. Первый секретарь и президент. Что Лукашенко взял у Машерова © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

В январе 1995 года Лукашенко и Ельцин подписали договор о создании платёжного и таможенного союзов между Белоруссией и Россией, а в феврале — договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

Наконец, нельзя не упомянуть Казахстан и лично Н.А. Назарбаева. Без восторга отнесшийся в свое время к демонтажу СССР, Нурсултан Абишевич весной 1994-го в стенах МГУ выдвинул прорывную идею преобразования СНГ в Евразийский Союз.

Сочетание оратора, идеи и площадки её озвучивания давно стало общим местом, хотя конкретные назарбаевские формулировки за давностью лет реконструировать не так-то и просто.

Закавказье

В Армении коммунисты на выборах 1995 года снискали доверие 15% избирателей. При этом ориентация на Россию была явлением более широким. Вот что пишет известный исследователь армянской проблематики Светлана Лурье:

«С 1992 года начинается рост ностальгии по России. В 1992 — 1994 годах можно было услышать рассуждения, что американцы не годятся русским в подметки и что "Россия — это воздух, которым мы дышим". Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Политика властей Армении в этот период умеренно антирусская, они пытаются помириться с Турцией и найти себе покровителей среди западных держав. Но к народу Армении эта политика имела слабое отношение…

В Ереване стала, как заклинание, звучать песня со словами: "Россия, я верю в твою силу. Узнаешь ты, где правда, а где ложь. Россия, наступит день, Россия, И ты святые крылья обретешь". В тот год я слышала ее несколько раз. Но самое удивительное — когда обычный рейсовый автобус ехал по проспекту Азатутян и водитель включил эту песню на полную громкость. Это было похоже на демонстрацию».

В Грузии на парламентских выборах все того же 1995 года список Единая коммунистическая партия Грузии — Социал-демократический блок — набрала всего 4,8% и в парламент не попала (в сумме все левые силы Грузии получили на этих выборах 11,3%. — Прим. ред.). Но глава государства Эдуард Шеварднадзе и безотносительно к левому фактору был вынужден налаживать нормальные отношения с Россией, разумно видя в этом возможность хоть как-то решить проблему Абхазии и Южной Осетии.

Поэтому Шеварднадзе в октябре 1993-го на московской встрече с Ельциным сам попросил о вступлении в СНГ, а спустя несколько месяцев принял российского визави в Тбилиси и подписал с ним Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Документ подкреплялся согласием Шеварднадзе на сохранение постоянного российского военного присутствия на территории Грузии.

Зюганов и Ельцин в борьбе за «СССР 2.0»

Ельцин с его поистине нечеловеческой волей к власти старался эту власть укрепить с помощью определенных патриотических шагов и заявлений.

«Младолибералов» чубайсковско-гайдаровского призыва отчасти заменили в правительстве «крепкими хозяйственниками» черномырдинского типа. Шло заигрывание с казачеством и Церковью, вернувшийся в Россию А.И. Солженицын на какое-то, впрочем, не очень долгое время получил собственную телевизионную передачу. Да и одной из официальных целей Первой чеченской войны была защита русских в Чечне.

Параллельно эксплуатировалось и советское символическое наследие. «Майдан» Ельцина: последний гвоздь, забитый в гроб Союза © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Сейчас сложно поверить, но с 1995 по 1999 год Ельцин принимал Парад Победы на Красной площади либо на мавзолее с аккуратно невзначай закрытым словом «Ленин», либо на специальной трибуне рядом, и тогда слово не маскировалось. Юбилейное празднование 1995-го запомнилось грандиозным размахом и торжественным открытием мемориального комплекса на Поклонной горе. А в 1996-м, за месяц до выборов, и Ельцин был на мавзолее, и слово без маскировки.

Попытки хоть как-то, хотя бы частично преодолеть последствия собственного беловежского преступления играли во всей этой ельцинской стратегии одну из ключевых ролей. В роли базового же элемента преодоления выступало уже упомянутое сближение с Белоруссией вплоть до союзного государства.

Однако на рубеже 1995 и 1996 годов почти никто, включая большинство соратников, не сомневался в том, что Ельцин, если он рискнет выдвинуться на второй срок, будет очевидным аутсайдером. Очевидным фаворитом предстоящих президентских выборов считался Зюганов.

Левопатриотическая оппозиция, ставшая основным победителем думских выборов-1995, получила условное парламентское большинство и не без оснований рассчитывала на победу своего лидера Геннадия Зюганова.

Те самые постановления

Еще больше увеличить отрыв Зюганова от Ельцина должен был удар по Беловежскому пакту.

По внешнеполитическим, геополитическим и «державническим» вопросам зачастую вместе с левыми голосовала ЛДПР. На тот момент такая смычка гарантировала успех ревизии Беловежья. Не поддержать КПРФ и К° по такому вопросу она не могла, хотя опытный Жириновский, ведший собственную президентскую кампанию и мало уступавший в рейтинге Ельцину, наверняка понимал, что основные репутационные баллы достанутся Зюганову.

Началась юридическая подготовка акта. Что на самом деле Борис Ельцин сделал для Украины © РИА Новости, Дмитрий Донской | Перейти в фотобанк

По иронии судьбы в ней принимала участие Ирина Лукьянова, дочь виднейшего коммуниста Анатолия Лукьянова, которая в 2014-м выступила резко против возвращения Крыма и написала пространное обоснование своего недовольства. И 15 марта, к пятой годовщине референдума о сохранении Союза, Государственная Дума приняла два постановления:

«О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 г. по вопросу о сохранении Союза ССР» и «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации Договора об образовании СССР"».

За — 250 депутатов. Решающими ожидаемо стали голоса ЛДПР. Жириновский сделал все не без тонкости.

Как подметил в статье для «Советской России» депутат Владимир Исаков (один из немногих, голосовавших в ВС РСФСР против ратификации Беловежского пакта):

«Лидер ЛДПР, надо отдать ему должное, классически разыграл благоприятную для него политическую ситуацию. Осудил Беловежское соглашение (дружные аплодисменты зала), гневно обрушился на "демократов" (его фотография с наручниками в руках, несомненно, обойдет все газеты мира) и при этом ни словом не задел главного виновника развала Союза — действующего президента. Перед телекамерами публично покритиковал коммунистов и пообещал голосовать "против", но при поименном голосовании его фракция дружно нажала кнопки — "за"».

Реакция

Запад нахмурил брови. Журналист Олег Мороз в книге «Как Зюганов не стал президентом» приводит пару характерных откликов:

«Госсекретарь США Уоррен Кристофер в ходе визита на Украину заявил, что решение российской Думы о восстановлении Советского Союза — крайне безответственное. Соединенные Штаты, по его словам, встревожены им не меньше, чем Украина. Кристофер напомнил, что Украина и другие страны, образовавшиеся на месте СССР, — это суверенные независимые государства, и любые попытки в одностороннем порядке изменить существующее положение будут отвергнуты международным сообществом. Что либералы «святых 90-х» говорили о Крыме, Украине и разделенном русском народе © РИА Новости, Владимир Федоренко / Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел ФРГ Клаус Кинкель, комментируя постановление Думы, предостерег своих западных коллег, сказав, что в создавшейся обстановке Западу надо проявлять "осторожность и бдительность"».

Элиты бывших советских республик и вовсе впали в истерику, что неудивительно.

Даже сейчас, спустя тридцать лет после распада СССР, у казахстанского политического класса начинается едва ли не падучая от простой констатации депутатом Никоновым факта обильных территориальных подарков, сделанных большевиками казахам.

В 1996-м же постсоветский международный порядок юридически был недооформлен, а фактически и вовсе казался неустоявшимся и неокончательным. Поэтому к думским постановлениям с мрачной серьезностью отнеслись даже «многовекторные» президенты: одно дело расплывчато намекать на углубление сотрудничества и поощрение связей разного уровня, другое — проснуться в восстановленном СССР, пусть и восстановленном пока формально, если не сказать опереточно.

Все тот же О. Мороз перечисляет:

«"Решение российской Государственной думы о денонсации Беловежских соглашений следует расценить не иначе, как провокационную акцию, направленную против суверенитета стран — участниц Содружества Независимых Государств", — говорилось в заявлении президента Армении Левона Тер-Петросяна. Трудный Черноморский флот. Как Украина сто лет присваивала ненужное © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

"Постановление Государственной Думы России может подорвать хрупкие ростки взаимного доверия и начавшиеся интеграционные процессы в Содружестве Независимых Государств", — отозвался об известии из Москвы президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил назвал решение Госдумы "чисто пропагандистским трюком".

Власти Казахстана категорично заявили, что возврат к прежнему Союзу невозможен…

Несмотря на… решение российской Государственной думы, "Азербайджан остается верен избранному курсу, взятому на политический суверенитет и самостоятельное государственное развитие", заявил… председатель Национального меджлиса — парламента Азербайджана Яшар Алиев.

Как "прямое покушение на независимость и суверенитет Молдавии" расценил МИД этой страны решение о денонсации Беловежских соглашений, принятое Госдумой России. Юбилей Руха. От массового движения в поддержку КПСС, до карликовой националистической группы © commons.wikimedia.org, М.Яковенко, В.Білецький | Перейти в фотобанк

Вчерашнее решение Госдумы — это внутреннее дело России, сказал на пресс-конференции в Ташкенте председатель олий мажлиса (парламента) Узбекистана Эркин Халилов. Он напомнил, что Узбекистан провозгласил свою независимость еще до Беловежских соглашений, а 31 декабря 1991 года в республике был проведен референдум, на котором свыше 98 процентов граждан высказались за независимость.

Президент Украины Леонид Кучма заявил, что решение российской Думы лишь подогревает желание бывших советских республик вступить в НАТО. "С правовой и юридической точки зрения такие решения не имеют для нас никаких последствий", — сказал украинский президент. В таком же духе отозвались о думском решении и другие страны СНГ и Балтии».

Самые же интересные реакции и гипотетические развилки событий зарождались в самой Москве.

На волоске от…

Для Ельцина думское постановление стало не только личным уколом, но и поводом для удобного политического решения. Рейтинг действующего главы государства робко шел на повышение, вот только никаких гарантий дальнейшего развития не было. Парламент сам дал шанс решить проблему гораздо проще.

Сам Ельцин признавался в книге «Президентский марафон»: Что 25 лет назад говорили избирателям о Крыме, Украине и русских в СНГ Зюганов, Жириновский и Черномырдин © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

«Чего греха таить: я всегда был склонен к простым решениям. (…) Я решился и сказал сотрудникам аппарата: "Готовьте документы… " (…) Был подготовлен ряд указов: в частности, о запрещении компартии, о роспуске Думы, о переносе выборов президента на более поздние сроки. (…) После этого шага с компартией в России будет покончено навсегда».

Последовали несколько дней напряженных совещаний с ближайшим окружением, в ходе которых роли распределились местами неожиданно.

Большинство силовиков активно поддержали инициативу президента.

Решающим же в спасении оппозиционной Думы и КПРФ стал голос… Анатолия Чубайса, не занимавшего никаких официальных постов и выведенного ранее из состава правительства после личного обвинения Ельцина в невысоких результатах НДР на выборах. Посоветоваться с ним Бориса Николаевича уговорила дочь Татьяна.

Разумеется, Анатолий Борисович не руководствовался симпатиями к левым, равно как и безотчетной любовью к букве демократии. Чубайс сугубо прагматически считал, что чуть меньше издержек и затрат сулит пребывание в законодательном поле до последнего момента. А уж после… выиграй выборы в итоге Зюганов — среди рьяных сторонников мирной передачи власти Чубайса представить сложно.

Как бы то ни было, Ельцин к аргументам прислушался.

Боевая ничья с грустными выводами

Подготовка исполнительной власти к несостоявшемуся роспуску нижней палаты власти законодательной и запрету Компартии была для всех «секретом Полишинеля». Левые нервничали, но идти на попятную им было не с руки. Ровно так же Ельцину, хоть от крайних мер он все-таки отказался, было не с руки оставить оппозицию совсем безнаказанной. Началось перетягивание каната.

Геннадий Зюганов выступил с заявлением, отражающим приверженность думским постановлениям, но уточнил, что о насильственном восстановлении СССР речи не идет. Председатель Думы, коммунист Геннадий Селезнев, еще до завершения самой острой фазы кризиса назвал постановления не политико-правовыми, а гражданско-политическими. День в Истории. 14 ноября: единственный раз в истории действующий президент Украины выиграл выборы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

А 20 марта президент внес в Думу законопроект «Об обеспечении стабильности правовой системы Российской Федерации и подтверждении международных обязательств России», недвусмысленно требовавший официального отказа от постановлений.

Столь явно унижаться оппозиция была не готова, но 10 апреля после долгой тяжбы думцы приняли постановление «О стабильности правовой системы Российской Федерации», в котором говорилось:

«В целях устранения возросшего противоречия и правильного толкования упомянутых постановлений Госдума постановляет…что указанные постановления… отражают гражданскую и политическую позицию депутатов и не затрагивают стабильность правовой системы Российской Федерации и международные обязательства Российской Федерации».

Ельцинские требования были выполнены, но в завуалированной форме. В целом по итогам конфликта вырисовалась боевая ничья.

Ничья получилась и в еще одном аспекте. 29 марта состоялось подписание четырехстороннего Договора между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а 2 апреля — Договора о создании сообщества России и Белоруссии.

Тем самым Ельцин показывал: пока противники занимаются демагогией, он предпринимает реальные интеграционные меры. Сведения о подготовке к подписанию появились загодя, и Геннадий Селезнев еще в начале «денонсационного» кризиса сказал, что думские постановления… дают Ельцину возможность смыть с себя беловежское пятно. Почему не состоялось союзное государство? © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

А в постановлении от 10 апреля говорилось, что «[мартовские] постановления Госдумы способствовали заключению четырехстороннего Договора об углублении интеграции между Россией, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией, а также полномасштабного Договора об образовании Сообщества между Россией и Белоруссией».

Оппозиция повернула дело так, будто Ельцин торит интеграционную тропку не в пику ей, а во исполнение её решений.

В какой-то мере прав был Виталий Третьяков (тогда главред «Независимой газеты»), утверждая в статье «Похвальное слово одиозному постановлению Госдумы»: не лишенная взрывоопасности суета власти и оппозиции вокруг беловежско-интеграционной темы показала «существование фактического консенсуса в России по проблеме негативного отношения к расширению НАТО и, наоборот, позитивного по отношению к "воссозданию СССР" (в новых формах, естественно)» («Независимая газета», 26 марта 1996 г.).

Увы, еще больше в итоге стала видна внутриполитическая направленность оного консенсуса и немалая степень его подчиненности сиюминутным избирательным целям. Мартовское постановление так и осталось «гражданским актом», но и российско-белорусское содружество за четверть века мало продвинулось вперед.