29 ноября 1780 года умерла императрица Австрии Мария Терезия. Она была не только «тёщей Европы», но и кузиной Петра II. А с Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции.

Императрицу Австрии Марию Терезию часто воспринимают как своеобразную сестру-близнеца российской императрицы Екатерины II. Они принадлежали к одному поколению, обе запомнились кардинальными реформами и расширением границ своих империй, обе умели выбирать способных министров и полководцев.

Даже памятники обеим правительницам в Петербурге и в Вене соответственно — и те похожи, ибо устроены по одному и тому же принципу. И Мария Терезия, и Екатерина Великая стали частью масскультурного образа истории своих стран.

Но когда Екатерина в 1762 году заняла трон, ее австрийская коллега правила уже 22 года. Хотя Мария Терезия, с одной стороны, никого не свергала — она была единственным дитя своего отца, императора Карла VI, и кому же наследовать владения австрийских Габсбургов, как не ей?

С другой стороны, именно это наследование вызвало на континенте огромный военно-политический кризис.

Наследница

В октябре 1740 года из Вены разнеслась весть о внезапной кончине императора Священной Римской империи Карла VI. Ещё утром он предавался любимой забаве — охоте, и вдруг в одночасье испустил дух. Узнав об этом, первый министр Людовика XV кардинал де Флери откровенно высказал то, о чем другие не осмеливались даже мечтать: «Габсбургов больше нет».

Соседи-монархи давно поджидали удобного случая, дабы поделить владения монарха, коему Бог не дал сына. Однако оставалась дочь — 23-летняя эрцгерцогиня Мария Терезия. Еще за четыре года до ее рождения, в 1713 году Карл VI, последний из мужчин в роде Габсбургов, издал Прагматическую санкцию. Она не только провозгласила неделимость габсбургских владений и их переход по наследству к старшему сыну, но также установила, что за неимением такового власть переходит к старшей дочери.

Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина фон Габсбург появилась на свет, когда её родители еще не успели оправиться от горя — смерти их первенца, эрцгерцога Леопольда, не прожившего и года.

Император еще долго надеялся на рождение сына, а потому не особенно заботился о том, чтобы воспитать дочь как будущую правительницу обширных владений. Она беззаботно росла в стороне от придворной суеты, став с годами красивой, здоровой и жизнерадостной девушкой, обладавшей к тому же огненным темпераментом. На придворных балах она могла без устали танцевать до самого утра.

В детстве Мария Терезия вместе с родителями проводила зимнее время в Хофбурге в Вене, весну — в охотничьем замке Люксембург, а лето — во дворце Фаворит в венском предместье. Мария Терезия получила хорошее образование, любила не только танцы, но и верховую езду, была прекрасной рукодельницей.

Наставниками юной эрцгерцогини были иезуиты. Кроме Закона Божьего, в учебную программу входили история, география, языки, искусство, музыка и танцы. Мария Терезия отлично освоила латынь, в совершенстве — французский, хуже — испанский и итальянский. При этом по-немецки она говорила только на венском диалекте, а орфографию этого языка так никогда и не осилила.

Шли годы, надежды на появление наследника оставалось все меньше, а Карл VI, пустивший в ход все средства, дабы оставить престол дочери, с 14 лет стал приглашать её на заседания государственного совета.

Когда Марии Терезии пришла пора выходить замуж, выбор пал на герцога Лотарингии Франца Стефана, с 15 лет жившего при дворе Карла VI, который приходился ему двоюродным дядюшкой.

Император весьма благосклонно относился к молодому лотарингцу. Марии Терезии было 12 лет, когда она впервые увидела его и, как потом признавалась, сразу почувствовала в нём своего будущего супруга. 20-летний Франц Стефан тогда покинул Вену, чтобы взять бразды правления в родной Лотарингии. Наступила долгая разлука. Когда он опять появился в Вене, 17-летняя Мария Терезия, уже снискавшая славу одной из первых красавиц Европы, воспылала к нему страстной любовью. Франц Стефан отвечал взаимностью.

Император благословил дочь, тем более, что этот брак сочетался с интересами большой политики: Англия и Голландия, озабоченные сохранением баланса сил в Европе, согласились признать Прагматическую санкцию с условием, что наследница престола выйдет замуж за принца, обладающего незначительной собственной властью, и Франц Стефан подходил идеально.

Его венчание с 23-летней эрцгерцогиней состоялось в Вене 12 февраля 1736 года, и таким образом была создана Лотарингская ветвь рода Габсбургов, которая и правила Дунайской монархией до ноября 1918 года.

Габсбурги и Романовы

Матерью Марии Терезии была Брауншвейг-Вольфенбюттельская принцесса Елизавета Кристина, которая в 1708 г. вышла замуж за австрийского императора Карла VI. Тремя годами позднее родная сестра Елизаветы (тётка будущей императрицы) Шарлотта Кристина София стала женой русского царевича Алексея, сына Петра I.

Хотя брак царевича Алексея с Шарлоттой не был счастливым, на свет появилось двое детей, девочка Наталья и мальчик Пётр — будущий российский император Петр II. Однако Шарлотта не дожила до его воцарения, умерев в 1715 году, спустя всего несколько дней после рождения сына.

Австрия внимательно следила за судьбой этих детей: когда из Вены прибыл посол граф Кински, то он сделал представление русскому правительству, указав, что дети покойной Шарлотты содержатся не так, как должно воспитываться родственникам австрийской императрицы.

После этого их начали воспитывать как царских детей, преподавать немецкий язык. Раньше же они росли, как трава на обочине. У Петра Великого были собственные дети, а внуки с точки зрения династических расчётов его не интересовали. Однако когда в 1727 году пятнадцатилетний Петр II взошёл на престол, отношения с Австрией уже находились на подъеме — страны были готовы заключить союз, который годом ранее фактически состоялся, хотя до этого все попытки Петра I сблизиться с Австрией терпели неудачу.

Долгое время эта центрально-европейская держава не была заинтересована в союзе с Россией, воевавшей со Швецией — там у Вены были свои интересы. Однако уже с 1726 года можно говорить о создании австро-российского союза, который с перерывами, но продлится много лет. Что же касается династических отношений между двумя императорскими домами, то они надолго прервутся, поскольку Пётр II умер в 1730 году, а за год до этого и его сестра Наталья.

Правда, была и ещё одна линия, недолго связывавшая Романовых и Габсбургов.

Провозглашённый императором России Иоанн VI принадлежал к Брауншвейгскому дому, как и мать Марии Терезии Елизавета. Иоанн был сыном Анны Леопольдовны, дочери Екатерины Иоанновны (племянницы Петра I), и Антона Ульриха Брауншвейгского. И если бы не переворот, который совершила дочь Петра Великого Елизавета, то на российском престоле осталась бы Брауншвейгская династия.

Кстати, на трон двухмесячный младенец был возведен в октябре 1740-го, то есть одновременно с 23-летней Марией Терезией, которая тогда же приняла престол от скончавшегося отца Карла VI.

Австрийское наследство

Отцовское наследство Марии Терезии было весьма неблагополучным. В последние годы жизни императора были утрачены обширные и богатые провинции, политическая обстановка в империи оставалась неясной, а финансы — расстроенными.

Вскоре выяснилось, что Прагматическая санкция, купленная ценой больших уступок европейским монархам, на самом деле стоила немного. Однако в ходе разразившейся войны за австрийское наследство (1740 —1748) Мария Терезия проявила стойкость и энергию, повергшие в изумление всю Европу.

Собирание наследственных владений она начала с того, что в июне 1741 года отправилась в подвластную Габсбургам Венгрию, дабы получить её корону. После того, как эрцгерцогиня подтвердила привилегии венгерских магнатов, коронация была назначена на 25 июня 1741 года в церкви Святого Мартина в Прессбурге (ныне Братислава — столица Словакии). Великие женщины «галантного века» над картой Украины © Дмитрий Григорьевич Левицкий. «Портрет Екатерины II»

Примас Венгрии граф Эстергази, приведя Марию Терезию к присяге, накинул ей на плечи мантию, опоясал мечом, а затем увенчал короной Святого Стефана — символом Венгерского королевства. Венгерские магнаты, вняв просьбам своей новой королевы, выставили под её начало 40-тысячную армию.

К тому времени на Австрию наступали силы курфюрста Баварии Карла Альбрехта и короля Пруссии Фридриха II при поддержке французских войск. Успехи баварца, в ноябре 1741 года взявшего Прагу, произвели впечатление на союзников. В январе 1742 года Карл Альбрехт, по настоянию Франции, был провозглашен императором Священной Римской империи Карлом VII.

Обстоятельства вынуждали Марию Терезию пойти на сепаратный мир с самым опасным и ненавистным врагом, Фридрихом II Прусским, уступив ему большую часть Силезии. Зато удалось отбить у французов Богемию, и в апреле 1743 года Мария Терезия вместе с супругом торжественно въехала в Прагу. 11 мая она присягнула чешским сословиям, а на следующий день была увенчана короной Святого Вацлава.

В день коронации пришла весть о победе над баварцами. Весь обратный путь новой чешской королевы в Вену стал сплошным триумфальным шествием.

Теперь Мария Терезия как никогда была близка к заветной цели — восстановлению верховенства дома Габсбургов в Священной Римской империи. Наконец, 13 сентября 1745 года это свершилось: ее муж Франц Стефан стал императором Францем I. И хотя Мария Терезия не пожелала короноваться как императрица-супруга — гордость не позволяла ей соглашаться на вторую роль — отныне она называла себя императрицей.

Просвещенная императрица

Война за австрийское наследство закончилась 18 октября 1748 года подписанием Аахенского мира.

Теперь у Марии Терезии появилась возможность заняться реформами в духе «просвещенного абсолютизма». В результате возникла новая система центральных органов власти, более отвечавшая абсолютистским устремлениям императрицы и просуществовавшая до 1848 года. Той же цели служили военная, судебная, а особенно финансовая реформа, упразднившая некоторые привилегии церкви и дворянства, в частности, освобождение их от уплаты налогов.

Начавшаяся Семилетняя война (1756-1763) шла для Австрии с переменным успехом, несмотря на заключённый накануне союз с Россией и Францией. 1

8 июня 1757 года австрийцы под командованием фельдмаршала Дауна разбили пруссаков под Колином. День в истории. 4 октября: Галичина стала австрийской © Public domain

Когда весь об этом событии достигла Вены, радости императрицы не было границ. Она отслужила в соборе Святого Стефана большую благодарственную мессу, а также учредила орден Марии Терезии, до 1918 года остававшийся высшей военной наградой Австрии. Первым кавалером этого ордена и стал фельдмаршал Даун, при этом стоит отметить, что награда вручалась за подвиг, совершённый вопреки приказу.

Несмотря на то, что в ходе боевых действий австрийские войска брали Берлин (1757) и разгромили пруссаков в битве при Хохкирхе (1758), Семилетняя война окончилась победой англо-прусской коалиции.

15 февраля 1763 года Пруссия подписала с Австрией и Саксонией Губертусбургский мирный договор, подтвердивший права Пруссии на Силезию и графство Глац (ныне город Клодзко в Нижнесилезском воеводстве Польши). При этом Фридрих II обязался подать свой голос за сына Марии Терезии, эрцгерцога Иосифа, на предстоящих выборах императора Священной Римской империи.

27 марта 1764 года курфюрсты единогласно избрали его королём Германии, а в следующем году, после скоропостижной кончины императора Франц I, старший сын Марии Терезии стал императором Иосифом II.

Хотя формально он считался соправителем Марии Терезии, но фактически делами империи заправляла она.

Частые разногласия с сыном, хотя они и были сердечно преданы друг другу, осложнили последние годы жизни императрицы, и без того омрачённые смертью любимого супруга, по которому она носила траур до конца своей жизни.

После войн 1740-1748 и 1756-1763 годов Мария Терезия твердо решила не ввергать больше народы своей империи в кровавую бойню. При этом она весьма удачно пользовалась военными успехами Российской империи.

Так, в 1772 году, когда войска Екатерины II завершили разгром польских конфедератов, Мария Терезия в ходе первого раздела Речи Посполитой добилась передачи Галичины под власть Вены.

Таким образом, именно во времена Марии Терезии появилась австрийско-российская граница, просуществовавшая до 1918 года.

А через два года, после победы России над Османской империей, Австрия, не принимавшая участия в военных действиях, вторглась в северную часть Молдавии — Буковину. День в истории. 4 марта: 170 лет назад Буковина была отделена от Галичины © Public domain

Россия предпочла не вмешиваться в конфликт, что позволило австрийской дипломатии заявить права Габсбургов на этот край. Мария Терезия исходила из того, что северная Молдавия была ранее частью Покутья, которое, как и вся Галичина, в 1772-м отошло к Австрии. При этом реальной целью Вены было «округление» границы между Трансильванией и Галичиной. Туркам, не заинтересованным в ухудшении отношений с Австро-Венгрией, пришлось смириться с этим фактом.

А прусско-австрийскую войну за баварское наследство 1778 года и вовсе прозвали «картофельной» или «сливовой», поскольку праздные войска «истребляли» более картофеля и слив, нежели неприятеля.

Тогда дело так и не дошло до серьёзных сражений, и в этом была немалая заслуга Марии Терезии. Несмотря на конфликт с сыном, она нашла в себе силы обратиться с мирными предложениями к ненавистному королю Пруссии. Когда же эта попытка не увенчалась успехом, Мария Терезия ещё раз превозмогла себя и написала Екатерине II, отношения с которой оставляли желать лучшего, прося о посредничестве.

Царица откликнулась, и в марте 1779 года между Австрией и Пруссией начались переговоры. 13 мая того же года, как раз в день рождения Марии Терезии, удалось подписать Тешинский мир, который, как призналась императрица, она считала завершением своего правления. В тот момент она как никогда была верна своему девизу: «Справедливостью и мягкостью».

Жить Марии Терезии оставалось чуть больше года. Когда её час пробил, доброе слово о ней нашлось даже у Фридриха II: «Она прославила свой трон и свой род».

«Ты же, счастливая Австрия, женись»

У Марии Терезии было 16 детей, но шестеро умерли весьма рано. Среди оставшихся было немало тех, кто благодаря заключению выгодных браков, способствовали расширению влияния дома Габсбургов. Императрица любила повторять: «Пусть другие воюют — ты же, счастливая Австрия, женись».

Марию Терезию не зря прозвали «тёщей и свекровью всей Европы», при этом детей своих она женила и выдавала замуж, строго соблюдая интересы державы.

Судьбы дочерей Марии Терезии сложились по-разному. Мог ли Габсбург в вышиванке стать украинским королем © Public domain

Старшая, Мария Анна, от рождения физически неполноценная, стала аббатисой монастыря, специально основанного для нее в Праге. Елизавета, красотой не уступавшая матери, переболела оспой, оставившей на ее лице столь страшные следы, так что о замужестве нечего было и думать. Ей также суждено было стать аббатисой монастыря — в Инсбруке.

Любимая дочь императрицы Мария Кристина вышла замуж за герцога Альберта, правителя княжества Тешин в Силезии. Свою любовь к дочери Мария Терезия перенесла и на зятя. После смерти Марии Кристины герцог Альберт заказал знаменитому итальянскому скульптору Канове надгробный памятник, признанный шедевром этого мастера.

Самые большие надежды связывала Мария Терезия с замужеством младшей дочери, Марии Антонии (Антуанетты), ставшей женой дофина Франции, впоследствии короля Людовика XVI.

Это был акт примирения Габсбургов с Бурбонами, закладывающий основы политического альянса двух держав.

Трагический финал этого брака известен: Французская революция отправила королевскую чету на эшафот. В заточении и в момент казни Мария-Антуанетта вела себя мужественно и стойко, как достойная дочь своей матери.

Мария Терезия постоянно вела переписку со своими детьми, неустанно проявляя материнскую заботу.Дочерей она увещевала не забывать на чужбине родной язык, а сыновьям ставила в пример отца.

Вечный покой императрица обрела в Склепе капуцинов в Вене, где погребена вместе с супругом одном саркофаге. Она велела изготовить его, когда ей было еще 32 года. Рядом находятся могилы нескольких её детей, словно и в смерти Мария Терезия не оставляет их своим материнским попечительством.