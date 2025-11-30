Мария Терезия: 245 лет со дня смерти "тёщи и свекрови всей Европы" разделившей Украину
По правде говоря, на Галичине больше почитают императора Франца-Иосифа, но историю Европы XVIII века (когда ещё никто не знал, что Галичина – это Украина) невозможно представить без императрицы Марии Терезии, умершей 29 ноября 1780 года. С Екатериной Великой она разделила Польшу и европейские владения Турции
Императрицу Австрии Марию Терезию часто воспринимают как своеобразную сестру-близнеца Екатерины II. Они принадлежали к одному поколению, обе запомнились кардинальными реформами и расширением границ своих империй, обе умели выбирать способных министров и полководцев.
Когда Екатерина в 1762 году заняла трон, её австрийская коллега правила уже 22 года. Мария Терезия никого не свергала — она была единственным дитя своего отца, императора Карла VI, однако, именно это наследование вызвало на континенте огромный военно-политический кризис.
Генеалогический гордиев узел
В октябре 1740 года из Вены разнеслась весть о внезапной кончине императора Священной Римской империи Карла VI. Первый министр Людовика XV кардинал де Флери откровенно сказал: "Габсбургов больше нет".
Соседи давно поджидали удобного случая, дабы поделить владения монарха, коему Бог не дал сына. Однако оставалась дочь — 23-летняя эрцгерцогиня Мария Терезия. Ещё в 1713 году, Карл VI издал Прагматическую санкцию. Она провозгласила неделимость габсбургских владений и их переход по наследству к старшей дочери.
Мария Терезия Вальбурга Амалия Кристина фон Габсбург родилась 13 мая 1717 года. Она получила хорошее образование, любила не только танцы, но и верховую езду, была прекрасной рукодельницей.
Наставниками юной эрцгерцогини были иезуиты. Кроме Закона Божьего, в учебную программу входили история, география, языки, искусство, музыка и танцы. Мария Терезия отлично освоила латынь, в совершенстве — французский, хуже — испанский и итальянский. При этом по-немецки она говорила только на венском диалекте, а орфографию этого языка так никогда и не осилила.
С 14 лет император стал приглашать её на заседания государственного совета.
Когда Марии Терезии пришла пора выходить замуж, выбор пал на герцога Лотарингии Франца Стефана, с 15 лет жившего при дворе Карла VI, который приходился ему двоюродным дядюшкой.
Император весьма благосклонно относился к молодому лотарингцу. Марии Терезии было 12 лет, когда она впервые увидела его и, как потом признавалась, сразу почувствовала в нём своего будущего супруга. 20-летний Франц Стефан тогда покинул Вену, чтобы взять бразды правления в родной Лотарингии. Когда он опять появился в Вене, 17-летняя Мария Терезия, уже снискавшая славу одной из первых красавиц Европы, воспылала к нему страстной любовью. Франц Стефан отвечал взаимностью.
Император благословил дочь, тем более, что этот брак сочетался с интересами большой политики. Венчание состоялось в Вене 12 февраля 1736 года, и таким образом была создана Лотарингская ветвь рода Габсбургов, которая и правила Дунайской монархией до ноября 1918 года.
Матерью Марии Терезии была Брауншвейг-Вольфенбюттельская принцесса Елизавета Кристина. Её родная сестра Шарлотта Кристина София стала женой русского царевича Алексея, сына Петра I. От этого брака на свет появились девочка Наталья и мальчик Пётр.
Когда в 1727 году пятнадцатилетний Пётр II взошёл на престол, отношения с Австрией уже находились на подъёме. С 1726 года можно говорить о создании австро-российского союза, который продлится много лет.
Была и ещё одна линия, недолго связывавшая Романовых и Габсбургов.
Провозглашённый императором России Иоанн VI принадлежал к Брауншвейгскому дому, как и мать Марии Терезии Елизавета. Иоанн был сыном Анны Леопольдовны, дочери Екатерины Иоанновны (племянницы Петра I), и Антона Ульриха Брауншвейгского. И если бы не переворот, который совершила дочь Петра Великого Елизавета, то на российском престоле осталась бы Брауншвейгская династия.
Австрийское наследство
Отцовское наследство Марии Терезии было весьма неблагополучным. В последние годы жизни императора были утрачены обширные и богатые провинции, политическая обстановка в империи оставалась неясной, а финансы — расстроенными.
Вскоре выяснилось, что Прагматическая санкция, купленная ценой больших уступок европейским монархам, на самом деле стоила немного. Однако в ходе разразившейся войны за австрийское наследство (1740 —1748) Мария Терезия проявила стойкость и энергию, повергшие в изумление всю Европу.
Собирание наследственных владений она начала с того, что в июне 1741 года отправилась в подвластную Габсбургам Венгрию, дабы получить её корону. После того, как эрцгерцогиня подтвердила привилегии венгерских магнатов, коронация была назначена на 25 июня 1741 года в церкви Святого Мартина в Прессбурге (ныне Братислава — столица Словакии).
Примас Венгрии граф Эстергази, приведя Марию Терезию к присяге увенчал её короной Святого Стефана. Венгерские магнаты, вняв просьбам своей новой королевы, выставили под её начало 40-тысячную армию.
К тому времени на Австрию наступали силы курфюрста Баварии Карла Альбрехта и короля Пруссии Фридриха II при поддержке французских войск. Успехи баварца, в ноябре 1741 года взявшего Прагу, произвели впечатление на союзников. В январе 1742 года Карл Альбрехт, по настоянию Франции, был провозглашен императором Священной Римской империи Карлом VII.
Обстоятельства вынуждали Марию Терезию пойти на сепаратный мир с Фридрихом II, уступив ему большую часть Силезии. Зато удалось отбить у французов Богемию, и в апреле 1743 года Мария Терезия вместе с супругом торжественно въехала в Прагу. 11 мая она присягнула чешским сословиям, а на следующий день была увенчана короной Святого Вацлава.
В день коронации пришла весть о победе над баварцами. Весь обратный путь новой чешской королевы в Вену стал сплошным триумфальным шествием.
13 сентября 1745 года её муж Франц Стефан стал императором Францем I. Мария Терезия не пожелала короноваться как императрица-супруга, отныне она называла себя императрицей.
Просвещённая императрица
Война за австрийское наследство закончилась 18 октября 1748 года подписанием Аахенского мира.
Теперь у Марии Терезии появилась возможность заняться реформами в духе "просвещённого абсолютизма". В результате возникла новая система центральных органов власти, более отвечавшая абсолютистским устремлениям императрицы и просуществовавшая до 1848 года. Той же цели служили военная, судебная, а особенно финансовая реформа, упразднившая некоторые привилегии церкви и дворянства, в частности, освобождение их от уплаты налогов.
Начавшаяся Семилетняя война (1756-1763) шла для Австрии с переменным успехом, несмотря на заключённый накануне союз с Россией и Францией.
8 июня 1757 года австрийцы под командованием фельдмаршала Дауна разбили пруссаков под Колином.
Когда весь об этом событии достигла Вены она отслужила в соборе Святого Стефана большую благодарственную мессу, а также учредила орден Марии Терезии, до 1918 года остававшийся высшей военной наградой Австрии. Первым кавалером этого ордена и стал фельдмаршал Даун, при этом стоит отметить, что награда вручалась за подвиг, совершённый вопреки приказу.
Несмотря на то, что в ходе боевых действий австрийские войска брали Берлин (1757) и разгромили пруссаков в битве при Хохкирхе (1758), Семилетняя война окончилась победой англо-прусской коалиции.
15 февраля 1763 года Пруссия подписала с Австрией и Саксонией Губертусбургский мирный договор, подтвердивший права Пруссии на Силезию и графство Глац (ныне город Клодзко в Нижнесилезском воеводстве Польши).
27 марта 1764 года курфюрсты единогласно избрали сына Марии Терезии Иосифа королём Германии, а в следующем году, после скоропостижной кончины императора Франца I он стал императором Иосифом II.
Хотя формально он считался соправителем Марии Терезии, но фактически делами империи заправляла она.
После войн 1740-1748 и 1756-1763 годов Мария Терезия твёрдо решила не ввергать больше народы своей империи в кровавую бойню. При этом она весьма удачно пользовалась военными успехами Российской империи.
Так, в 1772 году, когда войска Екатерины II завершили разгром польских конфедератов, Мария Терезия в ходе первого раздела Речи Посполитой добилась передачи Галичины под власть Вены. Таким образом, появилась австрийско-российская граница, просуществовавшая до 1918 года.
А через два года, после победы России над Османской империей, Австрия, не принимавшая участия в военных действиях, вторглась в северную часть Молдавии — Буковину. Россия предпочла не вмешиваться в конфликт.
А прусско-австрийскую войну за баварское наследство 1778 года и вовсе прозвали "картофельной" или "сливовой". Императрица нашла в себе силы обратиться с мирными предложениями к ненавистному королю Пруссии. Когда же эта попытка не увенчалась успехом, Мария Терезия написала Екатерине II, отношения с которой оставляли желать лучшего, прося о посредничестве. 13 мая 1779 года удалось подписать Тешинский мир, который, как призналась императрица, она считала завершением своего правления. В тот момент она как никогда была верна своему девизу: "Справедливостью и мягкостью".
"Ты же, счастливая Австрия, женись"
У Марии Терезии было 16 детей, но шестеро умерли весьма рано. Её не зря прозвали "тёщей и свекровью всей Европы", при этом детей своих она женила и выдавала замуж, строго соблюдая интересы державы.
Судьбы дочерей Марии Терезии сложились по-разному.
Старшая, Мария Анна, от рождения физически неполноценная, стала аббатисой монастыря, специально основанного для неё в Праге. Елизавета, красотой не уступавшая матери, переболела оспой, оставившей на её лице столь страшные следы, так что о замужестве нечего было и думать. Ей также суждено было стать аббатисой монастыря — в Инсбруке.
Любимая дочь императрицы Мария Кристина вышла замуж за герцога Альберта, правителя княжества Тешин в Силезии.
Самые большие надежды связывала Мария Терезия с замужеством младшей дочери, Марии Антонии (Антуанетты), ставшей женой дофина Франции, впоследствии короля Людовика XVI.
Трагический финал этого брака известен: Французская революция отправила королевскую чету на эшафот.
Вечный покой императрица обрела в Склепе капуцинов в Вене, где погребена вместе с супругом одном саркофаге. Она велела изготовить его, когда ей было еще 32 года. Рядом находятся могилы нескольких её детей, словно и в смерти Мария Терезия не оставляет их своим материнским попечительством.
