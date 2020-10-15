15 октября 1893 года в Херсонской губернии появился на свет Андрей Долуд. Большую часть жизни он прожил в Бразилии, но это не помешало ему успеть побыть поручиком русской императорской армии, полковником Украинской Галицкой армии, начальником штаба УНР, сотрудником абвера, командиром батальона вермахта и, наконец, предположительно полковником РОА.

15 октября 1893 года в Херсонской губернии появился на свет Андрей Долуд. Большую часть жизни он прожил в Бразилии, но это не помешало ему успеть побыть поручиком русской императорской армии, полковником Украинской Галицкой армии, начальником штаба УНР, сотрудником абвера, командиром батальона вермахта и, наконец, предположительно полковником РОА. День в истории. 30 января под Полтавой родился офицер, который служил царю, гетману, Петлюре, полякам, «Тарасу Бульбе» и Гитлеру © uon.cg.gov.ua | uon.cg.gov.ua | Перейти в фотобанк

Андрей Долуд родился в октябре 1893 года в селе Плетеный Ташлык Херсонской губернии (ныне это Кировоградская область). О юношеских годах Долуда практически ничего не известно, он был классическим офицером военного времени, то есть студентом, угодившим на фронт. Известно, что учился он на юридическом факультете Киевского университета, но курс не окончил.

В разгар войны из-за нехватки офицерского состава студентов стали отправлять в школы прапорщиков, где они экстерном сдавали офицерский курс и выпускались в действующую армию — кто непосредственно на фронт, а кто в учебные команды и запасные части.

Долуд в звании поручика был направлен на Юго-Западный фронт незадолго до Февральской революции. Как о многие другие офицеры военного времени, сразу после революции он оказался увлечен политической стихией и через полковой комитет попал в Украинскую Центральную раду. Тогда же он примкнул к УСДРП.

Украинская социал-демократическая рабочая партия хоть и называлась почти как РСДРП, на деле не являлась ее филиалом или ответвлением, а представляла из себя независимую силу. УСДРП тоже стояли на платформе советской власти, но вовсе не желали безропотно подчиняться большевикам, с которыми у них имелись определенные разногласия. Скорее они были национал-коммунистами.

Лидером партии был небезызвестный Владимир Винниченко, а до определенного момента ее активным деятелем оставался и сам Петлюра.

С началом гражданской войны на Украине Долуд слегка потерялся. Что он делал в начале 1918 года и после прихода к власти гетмана Скоропадского не совсем ясно. День в истории. 29 мая: умер украинский генерал, служивший Гитлеру © likbez.org.ua

Не исключено, что он мог вернуться родные края, где в весной 1918 г. произошел характерный инцидент. В апреле отряд «вольного казачества» села Плетеный Ташлык объявил о переходе в «красные казаки» но, получив у большевиков оружие уже через две недели повернул его против Советской власти.

Достоверно Долуд объявился только осенью 1918 года уже на Западной Украине во главе отряда, сформированного для поддержки ЗУНР.

Казацкий отряд имени Ивана Гонты был сформирован из добровольцев с Правобережной Украины специально для помощи Западноукраинской республике в борьбе с поляками. Отряд влился в состав Галицкой армии и даже успел поучаствовать в битве за Львов.

Долуд некоторое время руководил отрядом, а затем ушел на повышение, возглавив 10-ю Яновскую бригаду Галицкой армии, в составе которой и находился отряд имени Гонты.

Собственно, большую часть гражданской войны Долуд провел в составе УГА. Лишь в конце 1919 года он перешел в армию УНР, зато сразу возглавил штаб армии на период первого зимнего похода, который (в отличие от провального второго) своих целей достиг.

После заключения Петлюрой союза с поляками их усилиями была сформирована 5-я Херсонская стрелковая дивизия для участия в советско-польской войне. Дивизия была сформирована из остатков Галицкой армии, причем галичане были крайне недовольны заключением союза с ненавистными им поляками и в конце концов в знак протеста просто ушли из дивизии, благополучно добравшись до Чехословакии.

Командовать дивизией был назначен полковник Долуд. Под его началом в дивизии оказалось несколько довольно примечательных персон. День в истории. 2 октября: родился советский «марсианин», ставший идеологом бандеровцев © day.kyiv.ua

Например, в одном из конных полков дивизии служил Рихард Ярый — впоследствии один из самых таинственных деятелей ОУН. Также в дивизии служил Альфред Бизанц — в будущем один из основных организаторов и создателей дивизии СС «Галичина».

После интернирования остатков дивизии Долуд уехал на край света — в Бразилию. Что было достаточно нетипично, поскольку большинство украинских эмигрантов предпочитали перебираться в Польшу или Чехословакию.

С началом второй мировой Долуд вернулся в Европу, поднял старые связи (он поддерживал тесные контакты с правительством УНР в изгнании и некоторое время даже официально считался его послом) и оказался в Зондерштабе Р, который возглавлял сотрудник абвера белоэмигрант Хольмстон-Смысловский. Несколько месяцев Долуд возглавлял в нем украинский сектор внешней разведки, но затем перешел в более привычную армию.

В 1944 году он возглавил 651-й восточный батальон снабжения, сформированный из этнических украинцев в Запорожье. Сами себя эти украинские коллаборанты именовали Запорожским отрядом вольного казачества.

Чем Долуд занимался в последние полгода войны — главная загадка его биографии. Существует сразу несколько противоречивых версий.

Согласно первой, в апреле 1945 года Долуд был назначен начальником штаба парашютной бригады УНА, которую возглавил небезызвестный Бульба-Боровец. Бригаду планировалось забросить в Полесье, но фактически она просуществовала несколько недель и ничего так и не успела. Известны совместные фото Долуда с Бульбой, однако они тесно контактировали еще со времен работы первого в зондерштабе, поэтому теоретически могли быть сделаны и ранее 1945 года. День в истории. 5 июня: родился последний глава Украины в изгнании и ОУНовец-рекордсмен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По второй версии, даже более распространенной, в конце войны Долуд совершенно неожиданно оказался в РОА в звании полковника.

Вообще, бывшие деятели УНР были крайне редкими гостями в РОА, и не пересекались с ним (тот же Бульба-Боровец яростно критиковал Власова и предостерегал украинских коллаборантов от сотрудничества с ним). Но Долуд, некоторое время числившийся в Украинском вольном казачестве, сошелся со Шкуро и предположительно был включен в состав Управления казачьих войск при КОНР.

Однако убедительного подтверждения эта информация также не имеет. Есть определенные сомнения, что Долуд там был. Более вероятно, что в последний месяц войны, когда немцы наспех создавали новые украинские части (по большей части на бумаге), Долуд действительно получил назначение в одну из них, но фактически ничего сделать не успел из-за окончания войны.

Долуд не мелькал на виду у всех и старался быть как можно менее заметным, поэтому благополучно избежал выдачи. Судя по всему, его «головы» никто в СССР даже не требовал.

Дабы не искушать судьбу Долуд вернулся обратно в Бразилию, где и провел остаток жизни. Он умер в 1976 году и долгое время его могила считалась утраченной. Но к вящей радости украинских националистов в 2019 году было объявлено, что могила Долуда нашлась в Куритибе.