18 июня в США скончался Сергей Хрущев - сын генерального секретаря ЦК КПСС. Он был уже в преклонном возрасте, но подлинные причины его смерти пока неясны

Первоначально проходила информация, что он мог скончаться от последствий коронавируса, но позднее она не подтвердилась. Накануне судмедэксперты сообщили, что сын генсека погиб от огнестрельного ранения в голову, а рядом с его телом был найден пистолет. По одной из версий, он погиб из-за случайного выстрела во время чистки оружия. По другой — покончил с собой. Вдова покойного категорически отрицает, что это могло быть самоубийство.

Сергей Хрущев был самым необычным из всех детей советских лидеров. Никита Хрущев: юзовский старт любителя жизни © AFP, HO

По иронии судьбы, у самого необразованного советского лидера (Никита Хрущев получил фрагментарное начальное образование и до конца жизни писал с большим количеством ошибок) вырос самый интеллектуальный ребенок из всех детей советских руководителей.

У Сталина дочь была «без тормозов», а сын Василий и вовсе «безбашенный» настолько, что на его примере своих детей учила вся советская элита (Сергей Хрущев вспоминал: «в ту пору он был у всех на слуху, и, если я начинал что-то не то делать, мама пеняла: «Смотри, будешь как Вася»).

Дочь Брежнева была постоянной фигуранткой самых разных скандалов, в конце концов спилась и закончила свои дни в сумасшедшем доме, сын Юрий хоть и занимал высокие посты, блестящим интеллектуалом никогда не считался.

Первый сын Андропова несколько раз попадал в тюрьму и погиб совсем молодым, а второй всю жизнь провел на дипломатической работе. Сын Черненко был ректором партийной академии, но знаменитым ученым не был.

Хрущев-младший же после окончания МЭИ работал в КБ Челомея в эпоху его расцвета, а затем в ИНЭУМ и Энергомаше. Какой бы громкой его фамилия ни была, в те времена, когда КБ было стратегически важным, держать его там за красивую фамилию никто бы не стал. А уж после того, как Никита Хрущев был смещен со своего поста и угодил в опалу, тем более. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

Хрущев очень любил давать интервью и российским, и украинским, и американским СМИ. По ним было видно, что он действительно умный человек, с хорошо развитыми аналитическими способностями и адекватным взглядом на мир. Отвечал он в том числе и на каверзные вопросы и старался делать это объективно.

Известно, что Хрущев-младший получил звезду Героя соцтруда еще когда его отец был в силе, в начале 60-х годов. И этот факт ему неоднократно припоминали. Но, с другой стороны, премию Совета Министров он получил уже при Брежневе, когда его отец был в опале и фамилия Хрущев скорее была минусом, чем плюсом.

Именно Хрущев-младший сыграл огромную роль в сохранении мемуаров своего отца и их публикации. Никита Хрущев надиктовывал их на пленку уже будучи в опале.

В СССР существовала нерушимая традиция: после смерти сколько-нибудь заметного государственного деятеля к нему приезжала специальная команда из аппарата ЦК для изъятия абсолютно всех его документов (начиная от дневников и заканчивая вырезками из газет), которые отправлялись в закрытый партийный архив.

Аналогичная судьба ждала и надиктованные мемуары Хрущева, но при помощи Сергея они были заранее скопированы на другую пленку. Когда оригиналы изъяли, Хрущев-младший передал копии на Запад, где впервые были опубликованы неподцензурные мемуары бывшего генсека. Третий лидер Союза. Хрущев – человек и секретарь © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Хрущев был не первым из детей советских лидеров, обосновавшихся на Западе. До него там уже прочно осела дочь Сталина. Сам Сергей Хрущев в 90-е годы описывал свой отъезд так:

«Меня пригласили в Гарвард, где я пробыл в Kennedy School полгода. В это время встретил бывшего президента фирмы IBM. Он мне предложил три года поработать в его центре — Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies при университете Браун в Провиденсе. Я согласился на год.

Приехал я сюда как раз после ГКЧП. А потом и страны не стало. И вот вместо года я уже семь лет здесь. Занимаюсь на самом деле не политологией. У меня два направления.

Первое — "Эффективность структурного преобразования централизованного общества в децентрализованное". Я системщик. И на самом деле работал по структурам, а не по электронике. Занимался системами управления ракет. Система управления ракетой — самая простая. Потом занимался энергосистемами. Это сложнее.

Второе направление — читаю лекции. Я читаю курс "International Relations", где рассказываю о том, что происходит в бывшем Советском Союзе и так далее».

Хрущев уехал по приглашению американцев. Разгадка особого интереса к нему проста. О Хрущеве, реабилитированных и космосе. В чем я не согласен со Стоякиным © РИА Новости, Ольга Ландер | Перейти в фотобанк

Никита Хрущев был главной советской фигурой в истории Америки. Ленин был непонятен и неинтересен, Сталин воспринимался как экзотический тиран-падишах далекой страны. Хрущев был первым человеком, который напугал США на Карибах, лишил их вековых привилегий неуязвимости при помощи межконтинентальных баллистических ракет. Он же утер им нос спутником и полетом Гагарина, он же стал первым советским лидером, посетившим Америку.

Изнутри СССР главными фигурами советской эпохи всегда казались Ленин и Сталин. Но для американцев главным человеком советской эпохи и всей холодной войны всегда был только Хрущев. Поэтому неудивительно, что заманить сына Хрущева к себе было вопросом престижа для многих руководителей, которые хорошо помнили холодную войну.

Уехав в США на время, Сергей Хрущев в итоге остался там навсегда.

В конце 90-х он получил американское гражданство, что стало резонансной новостью в бывшем СССР. К слову, к распаду СССР он относился скорее негативно. В одном из интервью он сказал, что предпочел бы, чтобы и СССР, и лагерь народных демократий в Восточной Европе сохранились.

Хрущев был частым гостем в российских СМИ, а после Крыма и обострения отношений России и Украины и вовсе стал нарасхват. Из всех детей советских лидеров Сергей Хрущев был самым публичным и самым общительным, до последних дней регулярно давая как подробные интервью, так и короткие комментарии всем, кто об этом просил. День в истории. 10 июня: Тарас Шевченко стал элементом холодной войны © РИА Новости, Ю. Левянт | Перейти в фотобанк

Очевидно, что никакого криминала в смерти Хрущева нет. Он был тихим, интеллигентным старичком, который никогда не делал резких заявлений, не устраивал провокаций и никому не переходил дорогу. Умер ли он от старости или покончил с собой, устав от болезней, не так уж важно.

Мужчины в роду Хрущева никогда не были долгожителями, Сергей пережил их всех, скончавшись всего за две недели до своего 85-летия.