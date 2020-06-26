Первоначально проходила информация, что он мог скончаться от последствий коронавируса, но позднее она не подтвердилась. Накануне судмедэксперты сообщили, что сын генсека погиб от огнестрельного ранения в голову, а рядом с его телом был найден пистолет. По одной из версий, он погиб из-за случайного выстрела во время чистки оружия. По другой — покончил с собой. Вдова покойного категорически отрицает, что это могло быть самоубийство.

Сергей Хрущев был самым необычным из всех детей советских лидеров.

Никита Хрущев: юзовский старт любителя жизни
Никита Хрущев: юзовский старт любителя жизни
© AFP, HO

По иронии судьбы, у самого необразованного советского лидера (Никита Хрущев получил фрагментарное начальное образование и до конца жизни писал с большим количеством ошибок) вырос самый интеллектуальный ребенок из всех детей советских руководителей.

У Сталина дочь была «без тормозов», а сын Василий и вовсе «безбашенный» настолько, что на его примере своих детей учила вся советская элита (Сергей Хрущев вспоминал: «в ту пору он был у всех на слуху, и, если я начинал что-то не то делать, мама пеняла: «Смотри, будешь как Вася»).

Дочь Брежнева была постоянной фигуранткой самых разных скандалов, в конце концов спилась и закончила свои дни в сумасшедшем доме, сын Юрий хоть и занимал высокие посты, блестящим интеллектуалом никогда не считался.

Первый сын Андропова несколько раз попадал в тюрьму и погиб совсем молодым, а второй всю жизнь провел на дипломатической работе. Сын Черненко был ректором партийной академии, но знаменитым ученым не был.

Хрущев-младший же после окончания МЭИ работал в КБ Челомея в эпоху его расцвета, а затем в ИНЭУМ и Энергомаше. Какой бы громкой его фамилия ни была, в те времена, когда КБ было стратегически важным, держать его там за красивую фамилию никто бы не стал. А уж после того, как Никита Хрущев был смещен со своего поста и угодил в опалу, тем более.

День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец
День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец
© AFP,

Хрущев очень любил давать интервью и российским, и украинским, и американским СМИ. По ним было видно, что он действительно умный человек, с хорошо развитыми аналитическими способностями и адекватным взглядом на мир. Отвечал он в том числе и на каверзные вопросы и старался делать это объективно.

Известно, что Хрущев-младший получил звезду Героя соцтруда еще когда его отец был в силе, в начале 60-х годов. И этот факт ему неоднократно припоминали. Но, с другой стороны, премию Совета Министров он получил уже при Брежневе, когда его отец был в опале и фамилия Хрущев скорее была минусом, чем плюсом.

Именно Хрущев-младший сыграл огромную роль в сохранении мемуаров своего отца и их публикации. Никита Хрущев надиктовывал их на пленку уже будучи в опале.

В СССР существовала нерушимая традиция: после смерти сколько-нибудь заметного государственного деятеля к нему приезжала специальная команда из аппарата ЦК для изъятия абсолютно всех его документов (начиная от дневников и заканчивая вырезками из газет), которые отправлялись в закрытый партийный архив.

Аналогичная судьба ждала и надиктованные мемуары Хрущева, но при помощи Сергея они были заранее скопированы на другую пленку. Когда оригиналы изъяли, Хрущев-младший передал копии на Запад, где впервые были опубликованы неподцензурные мемуары бывшего генсека.

Третий лидер Союза. Хрущев – человек и секретарь
Третий лидер Союза. Хрущев – человек и секретарь
© РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Хрущев был не первым из детей советских лидеров, обосновавшихся на Западе. До него там уже прочно осела дочь Сталина. Сам Сергей Хрущев в 90-е годы описывал свой отъезд так:

«Меня пригласили в Гарвард, где я пробыл в Kennedy School полгода. В это время встретил бывшего президента фирмы IBM. Он мне предложил три года поработать в его центре — Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies при университете Браун в Провиденсе. Я согласился на год.

Приехал я сюда как раз после ГКЧП. А потом и страны не стало. И вот вместо года я уже семь лет здесь. Занимаюсь на самом деле не политологией. У меня два направления.

Первое — "Эффективность структурного преобразования централизованного общества в децентрализованное". Я системщик. И на самом деле работал по структурам, а не по электронике. Занимался системами управления ракет. Система управления ракетой — самая простая. Потом занимался энергосистемами. Это сложнее.

Второе направление — читаю лекции. Я читаю курс "International Relations", где рассказываю о том, что происходит в бывшем Советском Союзе и так далее».

Хрущев уехал по приглашению американцев. Разгадка особого интереса к нему проста.

О Хрущеве, реабилитированных и космосе. В чем я не согласен со Стоякиным
О Хрущеве, реабилитированных и космосе. В чем я не согласен со Стоякиным
© РИА Новости, Ольга Ландер | Перейти в фотобанк

Никита Хрущев был главной советской фигурой в истории Америки. Ленин был непонятен и неинтересен, Сталин воспринимался как экзотический тиран-падишах далекой страны. Хрущев был первым человеком, который напугал США на Карибах, лишил их вековых привилегий неуязвимости при помощи межконтинентальных баллистических ракет. Он же утер им нос спутником и полетом Гагарина, он же стал первым советским лидером, посетившим Америку.

Изнутри СССР главными фигурами советской эпохи всегда казались Ленин и Сталин. Но для американцев главным человеком советской эпохи и всей холодной войны всегда был только Хрущев. Поэтому неудивительно, что заманить сына Хрущева к себе было вопросом престижа для многих руководителей, которые хорошо помнили холодную войну.

Уехав в США на время, Сергей Хрущев в итоге остался там навсегда.

В конце 90-х он получил американское гражданство, что стало резонансной новостью в бывшем СССР. К слову, к распаду СССР он относился скорее негативно. В одном из интервью он сказал, что предпочел бы, чтобы и СССР, и лагерь народных демократий в Восточной Европе сохранились.

Хрущев был частым гостем в российских СМИ, а после Крыма и обострения отношений России и Украины и вовсе стал нарасхват. Из всех детей советских лидеров Сергей Хрущев был самым публичным и самым общительным, до последних дней регулярно давая как подробные интервью, так и короткие комментарии всем, кто об этом просил.

День в истории. 10 июня: Тарас Шевченко стал элементом холодной войны
День в истории. 10 июня: Тарас Шевченко стал элементом холодной войны
© РИА Новости, Ю. Левянт | Перейти в фотобанк

Очевидно, что никакого криминала в смерти Хрущева нет. Он был тихим, интеллигентным старичком, который никогда не делал резких заявлений, не устраивал провокаций и никому не переходил дорогу. Умер ли он от старости или покончил с собой, устав от болезней, не так уж важно.

Мужчины в роду Хрущева никогда не были долгожителями, Сергей пережил их всех, скончавшись всего за две недели до своего 85-летия.