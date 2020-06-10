В этот день в 1964 году в Москве по инициативе Хрущева был возведен памятник Тарасу Шевченко. Установке предшествовала целая эпопея, поскольку американцы тоже решили установить памятник Шевченко. Их надо было догнать и перегнать. Так памятник умершему сто лет назад поэту стал элементом своеобразного социалистическо-капиталистического соревнования

В США идея установить памятник Шевченко родилась в конце 50-х годов.

В Америке после Второй мировой осела немаленькая украинская община, подросли и заняли определенное положение дети еще дореволюционной волны эмигрантов. Один из них, Лев Добрянски, весьма заметный лоббист и убежденный антикоммунист, начал продвигать идею установки памятника Шевченко. День в истории. 20 декабря: Умер внук гетмана Разумовского и «сатрап» Тараса Шевченко © Public domain

В США, разумеется, никто Шевченко не знал, не читал и даже фамилии не слышал.

Но хитрый Добрянски знал, как правильно подать идею. Он пояснил, что Шевченко — это выдающийся борец с русским империализмом, которого сейчас попытаются приватизировать большевики, чтобы лишить антикоммунистически настроенных украинцев символа сопротивления московской империи.

Ему удалось заинтересовать двух сенаторов: Джавица (известного своим либерализмом республиканца) и умеренного республиканца Бентли. Они добились одобрения идеи в парламенте, а в 1960 году указ об установке памятника подписал президент Эйзенхауэр.

Планировалось, что памятник будет воздвигнут в 1961 году, к столетию со дня смерти «поэта, вдохновленного американской традицией борьбы против империалистической оккупации и колониального угнетения», как говорилось в документе.

Добрянски быстро организовал комитет, начавший собирать средства на мемориал. Причем в почетные президенты комитета он затянул аж экс-президента Трумана. Никита Хрущев: юзовский старт любителя жизни © AFP, HO

На роль скульптора был выбран бывший советский художник и скульптор Леонид Молодожанин, взявший псевдоним Лео Мол. Мол в годы Великой Отечественной войны не совсем понятными путями оказался в Европе (судя по всему, он просто ушел с отступающими немцами), а оттуда перебрался в Америку.

Деньги на памятник были собраны, скульптор назначен, но возникло внезапное препятствие.

Не все в США разделяли идею установки памятника Шевченко. Некоторые влиятельные СМИ стали задаваться вопросами: зачем мы ставим памятнику кумиру КПСС? С каких пор мы увековечиваем память антисемитов? Стоит ли никому не известный в Америке поэт того, чтобы портить и без того плохие отношения с СССР в ядерную эпоху?

Споры затянулись на несколько лет, и строительство памятника началось только в конце 1963 года.

В 1964 году праздновалось 150-летие со дня рождения Шевченко, в СССР этому уделялось немалое внимание. Хрущев, будучи выходцем из Украины, конечно, не мог пройти мимо такого события. По его инициативе была учреждена премия имени Шевченко, которой в 1964 году наградили самого Хрущева, писателя Тихонова за популяризацию творчества Шевченко и художника Касияна за иллюстрации к «Кобзарю».

СССР весьма негативно отнесся к установке памятника в США.

Поначалу предпринимались попытки добиться отказа от мемориала по дипломатической линии. Одновременно начались работы по созданию своего, правильного памятника в Москве в пику американцам с их неправильным Шевченко. Американцы позиционировали его как националиста и борца с русским империализмом, а в СССР он считался революционным демократом и борцом с царизмом за дружбу народов. День в истории. 3 сентября: СССР впервые возглавил украинец © AFP,

Любопытно, что если американцы доверили мемориал эмигранту из советской Украины, то в СССР одним из авторов проекта стал украинский эмигрант из Америки. Правда, Латинской. Одним из авторов проекта советского памятника стал малоизвестный скульптор Грицюк, выросший в Аргентине и приехавший в СССР уже после войны.

150-летие Шевченко праздновалось 10 марта. Но ни та, ни другая сторона по какой-то причине не успела с торжествами, и их пришлось перенести на июнь.

СССР все же опередил американцев в этом социалистическо-капиталистическом соревновании на несколько дней. 10 июня возле гостиницы «Украина» был открыт советский памятник Шевченко.

27 июня мемориал открылся в США, причем с размахом. На открытие съехалось около 30-35 тысяч американцев с украинскими корнями, одетых в вышиванки. Приехали глава УНР в изгнании Витвицкий, грекокатолический епископ Синишин и архиепископ самозваной УАПЦ и будущий патриарх УПЦ КП Скрипник (племянник Петлюры).

От американцев было несколько сенаторов и бывший президент Эйзенхауэр, произнесший идеологически выверенную речь про великого поэта, который будет маяком свободы для миллионов угнетенных восточноевропейцев. Завершились празднества хоровым исполнением «Ще не вмерла Украина». День в истории. 25 мая: в Москве появилась своя «Украина» © РИА Новости, Папикьян | Перейти в фотобанк

На постаменте памятника выбили длинную надпись, согласно которой Шевченко был ни много ни мало «борцом за свободу человечества в российской империалистической тирании».

Позднее у постамента установили урну с землей, взятой с могилы Шевченко в СССР.

Причем с этой землей вышла отдельная комедийная история, потому что вывезена она была с разрешения СССР, но потом в шевченковском комитете передумали и решили ее выбросить, потому что заподозрили какие-то хитрые происки КГБ. В конце концов землю все же решили вернуть, но постановили считать, что вывезли ее тайно.

Советский памятник Шевченко не обрел какого-то культового статуса. А вот у американского долгое время собирались местные активисты украинского движения протестовать против советской политики. Потом это место стало точкой сбора местных ЛГБТ-активистов.

Наконец, уже после евромайдана к памятнику зачастили официальные украинские лица, до этого не вспоминавшие о его существовании (из всех украинских официальных лиц за все постсоветское время лишь Ющенко посетил его один раз после победы над Януковичем).