19 мая 2020 г. глава МИД Болгарии Екатерина Захариева «выразила надежду, что украинская власть переосмыслит планы по административно-территориальному разделению населения Болградского района в Одесской области Украины». Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой

Беспокойство правительства Болгарии о судьбе жителей Болградского района вполне объяснимо. Это административное образование на юге Бессарабии населено преимущественно этническими болгарами, многие из которых к тому же в последние годы получили паспорта этой европейской страны. Вместе с культурно близкими гагаузами южные славяне составляют свыше 2/3 населения Болградского района. Всего же, по официальной статистике, здесь проживает свыше 67 тыс. человек.

Компактное преобладание бессарабских болгар в городе Болград и его окрестностях превратили этот муниципалитет де-факто в болгарский национальный район на территории Украины. Это позволяет местным властям активно реализовывать здесь национально-культурные проекты, пользоваться поддержкой исторической родины в решении социально-экономических проблем. День в истории. 7 декабря: Создана самая «неукраинская» область Украины © commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0/Q-lieb-in

Однако такой специфический анклав не вписывается в новую административно-территориальную систему Украины. Для укрупняемых муниципальных районов Болградский округ оказался слишком мелким, а для объединённой территориальной общины (первичного звена местного самоуправления) — слишком большим. Одесские областные и киевские правительственные чиновники решили в этих условиях причесать Болградчину под общую гребёнку.

В последнем проекте преобразований, направленном в Киев из Одессы, предусмотрено раздробление нынешнего Болградского района на пять общин. Это вызвало прогнозируемый протест местной общественности (при упразднении самого района).

Стремление продавить столь жёсткий вариант дробления болгарской общины Бессарабии основан не только на страстном стремлении чиновников к унификации. Подспудно болгар наказывают за их фрондёрство в языковом вопросе.

В сентябре 2019 г. местный районный совет депутатов отказался принимать решение о проведении заседаний на украинском языке и продолжил работать на русском. На последних выборах в Верховную Раду болградские избирательные участки дружно «прокатили» кандидата от правящей ныне партии «Слуга народа» и поддержали лидера Ассоциации болгар Украины Антона Киссе. По пропорциональной избирательной системе болгары голосовали преимущественно за «Оппозиционную платформу».

Лидеры бессарабских болгар опасаются, что последняя реформаторская инициатива специально задумана для рассредоточения преимущественно болгарских поселений между разными административными образованиями. В перспективе же это может привести к размыванию болгарско-гагаузского массива в украинской части Бессарабии. День в истории. 28 мая: Кутузов присоединил к России Бессарабию © Public domain

В ходе разгоревшейся полемики украинские деятели зачастую заявляют о том, что болгарское стремление к самоуправлению беспочвенно и придумано только для ослабления позиций Украины в Бессарабии.

На самом деле это далеко не так: болгарская самоуправляемая провинция на степном юге Пруто-Днестровья существовала ещё задолго до образования Украинской республики и была дарована южным славянам русскими монархами.

Начало массовому переселению болгар в Бессарабию положила победоносная для России война с османами 1806 — 1812 гг. К моменту её окончания на степном бессарабском Юге проживали около 25 тыс. южных славян. Подавляющее большинство из них бежали в новый российский регион от османского гнёта и разрушений войны. Среди первых переселенцев было много семей из Восточной Фракии, Загорья и Черноморской области Болгарии.

В составе русской армии в войне за Бессарабию хорошо воевало Болгарское земское войско. Его командиром был назначен долго живший среди болгар ротмистр Дмитрий Ватикиоти. Изначально Болгарский отряд насчитывал 500 добровольцев, но в течение месяца после его создания он возрос в четыре раза. Из валашских болгар тогда же были сформированы четыре военно-временных полка, охранявших левый берег Дуная.

Особенно отличились болгары при взятии Силистры. В тех боях, по словам Михаила Кутузова, болгары показали, «сколь достойны они… покровительства России».

После заключения Бухарестского мира личный состав Болгарского войска вместе со своими семьями почти целиком поселился в Бессарабии. День в истории. 13 июля: Измаил вернулся в родную гавань © commons.wikimedia.org, Public Domain

Тогда здесь было основано 57 болгарских сел. Важно отметить, что болгары, как и другие колонисты, селились на землях, освободившихся после переселения буджакских татар в Османские владения. Большинство переселенцев были земледельцами и скотоводами, разводившими овец. Но были также торговцы и ремесленники.

«Ту землю, в которой живете, оставьте османам, ваша судьба от этого не ухудшится, — левый берег Дуная будет для христиан надежным убежищем; приходите и живите среди нас, вас ожидают плодородные земли и братский народ протягивает вам свою руку», — писал жителям одного из болгарских сёл русский генерал Каменский.

В российских владениях болгары селились большими семьями. В переписях населения, проводившихся в первой половине XIX в., приводятся сведения о ревизских семьях в 25-30 человек, а иногда даже до 45-50 человек.

Перед русско-турецкой войной 1828 — 1829 годов в Бессарабии насчитывалось почти 27 тыс. болгар и гагаузов. В 1835 г. их численность возросла почти до 61 тыс. Резкий рост численности был обусловлен новой волной иммиграции из-за Дуная в военный период.

В середине 50-х годов XIX в. на юге Бессарабии проживали свыше 82 тыс. болгар, а по Всероссийской переписи населения в губернии зафиксировано проживание 160,5 тыс. этнических болгар и гагаузов. В этом быстром росте болгарской общины не было чего-то исключительного. Взрывным образом увеличивалась численность и других этнических общин: молдаван, малороссов, русских и др. День, когда русские вернулись на Дунай © Public domain

Приток болгарских переселенцев обеспечивался большими льготами от русских властей. По императорскому указу 1807 г. каждая болгарская семья получила 60 десятин земли «на вечное потомственное владение», право на расширение хозяйства из свободной земли, освобождение от налогов на 10 лет и от воинской повинности на 30 лет. Было установлено, что ни один из помещиков не имел права закрепостить вновь прибывших болгар, если даже они на это давали согласие.

В болгарских колониях существовало автономное управление.

Весной 1819 г. они были выведены из подчинения Новороссийского генерал-губернатора и переданы в управление главного попечителя иностранных колонистов Южной России. Эту должность с 1818 г. занимал человек, который и сегодня очень уважаем в Болграде — русский генерал Иван Инзов (в столице Болгарского края ему установлены целых три памятника).

Именно в ведомство Инзова поступил Александр Сергеевич Пушкин во время своей южной ссылки.

Инзов добился уравнения болгар с другими иностранными колонистами, выделения для обустройства колоний дополнительных земельных владений. Царский указ об этом, обнародованный в марте 1820 г. в Болграде, вызвал столь большое одобрение, что был положен на хранение в алтарь главной церкви города. Бессарабские болгары: на переднем крае борьбы за национальное равноправие © UAinfo

Непосредственное управление каждой из колоний осуществлял местный староста или старшина. Это должностное лицо выполняло кроме прочего важные правозащитные функции во взаимоотношениях колонистов с местными чиновниками и помещиками. Старосты по сути составляли кадровую основу болгарской автономии.

Вместе с двумя старейшинами они избирались в каждом селе сроком на два года и составляли сельский приказ. В помощь старостам нанимался писарь, главной функцией которого было ведение делопроизводства, в т.ч. на официальном русском языке.

Среднее звено болгарского самоуправления составляли приказы в каждом из колонистских округов. Изначально их было 4: Кагульский, Прутский, Измаильский и Буджакский. Ими управляли выборные старшины, являвшиеся ближайшими помощниками назначаемого русскими правительственными учреждениями попечителя над колонистами.

Таким образом, на юге Бессарабского региона была сформирована автономная от местных властей Болгарская область. Выходцам из этой области в дальнейшем принадлежала значимая роль в возрождении государственности исторической родины. Учитывая это обстоятельство, а также высокий социально-экономический уровень её зачастую именуют Новой Болгарией.

Первое серьёзное испытание Новая Болгария пережила в 1857 — 1878 годах, когда по условиям Парижского мира Россия была вынуждена передать в пользу вассалов Османской империи Дунайское побережье. В зону отчуждения тогда попал и сам Болград. Автономия, как и многие привилегии болгар, были тогда отменены. Многие болгарские семьи тогда покинули регион и осели в Приднестровье, Таврии, Приазовье. День в истории. 1 декабря: бессарабские болгары Украины на референдуме высказались за создание автономии © khersonci.com.ua

Румынская оккупация Бессарабии в 1918 — 1940 годах принесла новые притеснения бессарабских болгар. Они отвечали тихим протестом. Высокопоставленные чиновники отмечали, местное население «держится очень неприязненно по отношению к румынам». Чаще румынского, по их словам, здесь слышались русский и болгарский языки.

В 1940 г., когда Бессарабия вернулась под власть СССР, болгары вновь получили отдельное административное образование, правда, в составе Советской Украины.

В 1991 г. во время крушения Советского Союза обеспокоенные этим фактом болгары даже сумели провести референдум о создании Болгарского национального округа в составе Украины. И вот новое испытание для Новой Болгарии.