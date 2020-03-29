Второй царь из династии Романовых — Алексей Михайлович — родился 19 марта 1629 года. «Тишайшим» он называл сам себя и, пожалуй, действительно был таким на фоне своего сына. Но вот XVII век считался вовсе не тихим, а, напротив, «бунташным». Да и деяния этого монарха и по ходу, и по последствиям «тихими» не назовёшь

Судите сами. За 31 год правления «тишайшего» царя произошли:

— никоновская реформа и церковный раскол, сохраняющийся и по сей день;

— воссоединение Украины с Россией;

— войны с Польшей и Швецией, продолжавшиеся 13 лет;

— провёден ряд реформ, в частности, военная (Пётр довел до логического завершения то, что было начато при Алексее Михайловиче), принято Соборное уложение 1649 года, создано семь новых приказов;

— произошли Соляной бунт, Медный бунт, Башкирское восстание, Соловецкое возмущение и крестьянская война Разина.

В общем, «тихим» период правления Алексея Михайловича ну вот никак не назовешь.

А вот сам царь был так прозван вполне заслуженно. Он ведь действительно был человеком тихим, богобоязненным, незлобивым. Бывало, срывался, но чаще всего быстро отходил. Например, простил сына своего доверенного сотрудника Афанасия Ордина-Нащокина, бежавшего в Польшу с секретными документами. Более всего любил соколиную охоту, пышные церемонии, чтение и военную теорию.

В общем, действительно тишайший… Но вот образцом государственного деятеля видел Ивана Грозного.

Одним из основных пунктов бюджетных расходов при Алексее Михайловиче были пожертвования — перед праздниками он лично обходил нищих, тюрьмы и КПЗ в приказных избах. При нем нищие фактически были госслужащими, поскольку молились за царя и соответственно за государство. А вот в Европе за бродяжничество и нищенство преследовали.

При всей своей непоказной религиозности царь был совсем не против развлечений.

На соколиную охоту, например, он, бывало, выезжал и дважды на дню. Только сокольников числилось в штате 100 человек, а охотничьих птиц держалось до 3000. Дворцовые крестьяне несли особую «голубиную повинность» на прокорм хищным птицам.

На Потешный двор тратилось порядка 75 тысяч рублей в год. Царь любил театр, ставился при нём балет. Он увлёкся украинским многоголосым пением и создал соответствующий хор, в который входило до 180 человек. Сам писал тексты распевов. При нём в Москве производились органы.

Впрочем, памятен он всё же не развлечениями, а реформами.

При Алексее Михайловиче было принято новое Соборное уложение, практически завершившее закабаление крестьян. В соответствии с требованиями дворянства (кстати, именно при Алексее Михайловиче дворянство оформилось в осознающее свое положение сословие) выход был запрещён, а сыск беглых крестьян возложен на государство. Тем самым были ограничены аппетиты олигархов, потихоньку переманивавших крестьян к себе.

Была начата военная реформа с упором на «полки нового строя». По сравнению со временами Михаила Федоровича мобилизационные возможности России не слишком изменились (около 90 тысяч), но численность солдатских и рейтарских полков была уже около 10 тысяч, причем служили в них в основном русские (в том числе на офицерских должностях). Кстати, при Алексее Михайловиче был построен первый большой военный корабль «Орел».

Глубоко реформировалась система управления. Власть Боярской думы существенно сократилась (большинство решений принималось в узком кругу, без боярского «приговора»). Расширились функции и число приказов, в частности, был создан Тайный приказ — орган непосредственного царского контроля (прямой предшественник ЕИВ Канцелярии). Собственно, правление Алексея Михайловича — время утверждения абсолютизма (хотя Земские соборы при нем еще проводились).

Проводились финансовые реформы. Введение, по предложению дьяка Назария Чистого, соляного налога (вместо стрелецких и ямских денег) было мерой интересной, но, увы, не оцененной общественностью, устроившей в этой связи бунт. Кстати, восстание было направлено против главы Земского приказа Леонтия Плещеева — феноменального взяточника… Неудачей завершилась и попытка ввести медные деньги вместо серебряных, которая привела к огромной инфляции и опять таки бунту.

Кстати, МВФ не вчера родился. Когда правительству царского «дядьки» Бориса Морозова (а он фактически правил первые годы царствования Алексея Михайловича) потребовались средства на оборону от татар, оно с легкостью необыкновенной начал экономить на выплатах дворянам и военным слугам. Например, казённым кузнецам и плотникам, подновлявшим городские укрепления, начали оплачивать только рабочее время. Последствие этого шага легко представить. Например, во время восстания Разина обнаружилось, что крепостная стена в городе Ефремове выше и толще, чем было по плану, но закрывает город только с трёх сторон…

Церковная реформа и раскол — тема отдельная. Раскол по формальным, внешним признакам и сейчас кажется удивительным, но надо знать особенности истории православия. Греческая церковь ведёт свою историю от катакомбных общин, где обрядность была ограничена требованиями конспирации. На Руси же православие изначально было государственным, и церковные обряды были одновременно обрядами государственными. Достаточно вспомнить «шествие на осляти» (обряд чисто московский), во время которого Патриарх ехал на лошади (символический въезд Иисуса в Иерусалим), а её вел под уздцы глава государства (великий князь, царь). Удивительно ли, что изменение внешней обрядности многим людям виделось изменой самой идее православного царства — Третьего Рима?

Именно при Алексее Михайловиче были вчерне очерчены новые границы России — была присоединена Украина, а экспедиция Семена Дежнева открыла Чукотский пролив и основала Анадырь.

При всём размахе свершений «тишайшего» царя обычно итог его деятельности подводится двумя фактами: Переяславской Радой и рождением младшего сына — Петра Великого.