Противостояние 2 мая в Одессе между противниками и сторонниками Евромайдана было одним лишь эпизодом общего политического кризиса на Украине, но он привел к гибели людей, за которую до сих пор никто не ответил

Все началось с того, что за три дня до трагических событий бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий приехал в Одессу для «проведения заседания оперативного штаба об обеспечении слаженных мероприятий оперативного реагирования на вызовы и угрозы национальной безопасности». Он контактировал с представителями Майдана, осмотрев блокпосты, подарив им бронежилеты и оказав немалую поддержку, что они впоследствии подтверждали в своих интервью.

Непосредственно 2 мая в Управлении прокуратуры Одесской области проводилось совещание на тему «Состояние организации работы по противодействию проявлениям сепаратизма, общественного противостояния и обеспечения законности и правопорядка в Одесском регионе», на котором присутствовали все ключевые силовики региона. Совещание проводилось с выключенными телефонами, что наводит на мысль о преднамеренном сговоре «сверху» для дезорганизации местных правоохранителей, которые не смогли оперативно отреагировать на столкновения.

Спустя определенное время стало очевидно, что шествие «майдановцев», стартовавшее изначально от Соборной площади Одессы, затевалось с целью разгрома лагеря противников госпереворота на Куликовом поле, о чем говорили их лидеры. Наличие экипировки, оружия, коктейлей Молотова явно входит в противоречие с якобы «мирными» намерениями.

Тот факт, что первой жертвой стал «майдановец» Игорь Иванов, погибшей от пули, выпущенной «куликовцем» Виталием «Боцманом» Будько (тот утверждает, что стрелял холостыми), используется в качестве подтверждения версии Майдана и оправданий всему произошедшему позже. Якобы «сепаратисты» напали, и якобы не было другого выхода, кроме как учинить разгром Куликова поля. Впрочем, экс-руководитель одесской милиции Дмитрий Фучеджи полагает, что Иванова убил неизвестный стрелок из гостиницы «Пассаж» для разжигания противостояния (детальных подтверждений этому нет). Страх и отчаяние в Одессе. Накануне годовщины трагедии 2 мая одесситы снова под контролем националистов © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Когда «майдановцы» начали избивать «куликовцев», несколько десятков человек попытались укрыться от радикалов в Доме профсоюзов, после чего здание загорелось. Люди попытались выбраться, но стали гибнуть от ожогов, угарного газа и падения с высоты. Тех же, кому удалось уцелеть, майдановцы добивали на месте, о чем свидетельствуют результаты около 100 медицинских экспертиз.

Трактовка произошедшего со стороны «майдановцев» проста: «куликовцы» зачем-то спрятались в Доме профсоюзов, который почему-то загорелся, в результате чего они и погибли. Сторонники Майдана также утверждают, что помогали спастись своим оппонентам. Непосредственная причина возгорания — поджог баррикады, сооружённой активистами Куликова поля у входа в здание, но ответа на вопрос, кто это сделал, следствие не имеет.

Виновного в произошедшем уже назначили. Им стал, по официальной версии, погибший бывший депутат Одесского облсовета Вячеслав Маркин, якобы заманивший «куликовцев» в Дом профсоюзов. А судебное дело против 20 «куликовцев», задержанных на Греческой площади, длилось 3,5 года и завершилось оправдательными приговорами.

Только по официальной версии, в одесском Доме профсоюзов во время пожара погибли 42 человека. Сегодня вокруг окончательности данной цифры ведутся споры: фигурируют предположения, что жертв могло быть 100, 300 и даже 500 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что роль центральных властей в трагедии должна бы стать предметом тщательного и объективного расследования, но за 2 года его правления никаких реальных подвижек не произошло. Видимо, украинская власть продолжает политику своих предшественников по игнорированию неудобной кровавой истории, каковой является трагедия 2 мая 2014 года.

О том, что же на самом деле произошло в тот день и почему же погибли люди, изданию Украина.ру в 2021 году рассказал главный редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев, который детально изучил все обстоятельства произошедшего и не раз высказывался на эту тему. В марте 2022 года Ткачева арестовала СБУ Арест за образ мыслей. В Одессе СБУ задержала журналиста Ткачева, подбросив ему взрывчатые вещества © коллаж Украина.Ру

«Если говорить о сути трагедии, то изначально это было запланированное мероприятие по подавлению акций протеста в Одессе, которое вышло из-под контроля и привело к тому, к чему оно привело.

Все-таки я бы не назвал это запланированным массовым убийством. Все должно было пройти так, как прошло в Харькове, Запорожье или Николаеве. Но ситуация вышла из-под контроля и впоследствии развивалась стихийным образом.

Я бы не ставил вопрос о том, был ли это бессмысленный акт насилия, или у него были конкретные цели, потому что события на позднем этапе уже не были управляемы.

Главную ответственность за это несет тогдашнее руководство Украины. Если говорить о персоналиях, то это, безусловно, Турчинов, Яценюк, Парубий, тогдашний губернатор Одесской области Немировский, будущий губернатор Палица и олигарх Коломойский, который стоял за Палицей. Что касается Гончаренко, то он все же не был и не является фигурой высокого уровня.

Конечно, у одесситов есть желание привлечь к ответственности виновных. Но сейчас уже абсолютно понятно, что это желание вряд ли может быть реализовано.

Нельзя сказать, что эта трагедия окончательно поставила крест на Русской весне в Одессе. Это было уже жирной точкой. Ключевым же было то, что по понятным причинам это движение не могло реализовать свои цели ни в каком из вариантов. Выбранный им путь мирных протестов был бесперспективен, потому что изначально никто не планировал ни с кем идти на какие-то переговоры и на какие-то уступки.

Обретет ли Одесса когда-нибудь собственную субъектность? Никогда не говори никогда. Но сегодня ситуация такого развития событий не предполагает. Было бы странно, если бы в стране, которая в целом не имеет своей субъектности, такую субъектность обрел бы отдельный город».