Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко
Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на ответил на вопросы зрителей
10:10 26.02.2026 (обновлено: 10:11 26.02.2026)
00:37 - Итоги четырех лет СВО.
05:00 - Когда рухнет фронт на Украине и могут ли ВСУ сократить линию фронта?
18:17 - Риски временного перемирия.
26:23 - О замедлении Телеграм в России: кто лоббирует его закрытие?
35:14 - Когда ВС РФ выйдут на конституционную территорию России?
35:45 - Государственное устройство Украины после СВО.
36:39 - Эксперимент с социальным рейтингом в России.
37:16 - Об отношениях России с Европой.
39:01 - Почему Индия заказала истребители у Франции?
41:44 - Отношение Ищенко к большевикам.
44:54 - Какие элиты спонсировали Гитлера?
* В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.