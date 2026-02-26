https://ukraina.ru/20260226/pochemu-svo-prodolzhaetsya-do-sikh-por-i-skolko-esch-predstoit-voevat-rossii--ischenko-1076089426.html

Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко

Почему СВО продолжается до сих пор и сколько ещё предстоит воевать России — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на ответил на вопросы зрителей

00:37 - Итоги четырех лет СВО.05:00 - Когда рухнет фронт на Украине и могут ли ВСУ сократить линию фронта? 18:17 - Риски временного перемирия.26:23 - О замедлении Телеграм в России: кто лоббирует его закрытие? 35:14 - Когда ВС РФ выйдут на конституционную территорию России? 35:45 - Государственное устройство Украины после СВО.36:39 - Эксперимент с социальным рейтингом в России.37:16 - Об отношениях России с Европой.39:01 - Почему Индия заказала истребители у Франции? 41:44 - Отношение Ищенко к большевикам.44:54 - Какие элиты спонсировали Гитлера? * В интервью упоминается Facebook — продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.

видео, россия, европа, ростислав ищенко, украина, адольф гитлер, вооруженные силы украины, telegram, видео