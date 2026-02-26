Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Главные новости к этому часу - 26.02.2026 Украина.ру
Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Главные новости к этому часу
Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени прекращением транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом и других событиях рассказал 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
"Мы накопили столько запасов, что украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами, и венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов", - сказал Орбан в интервью каналу Patriota.🟦 ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего СБУ сведения для нанесения ударов по позициям ВС РФ.🟦 ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, заявил директор департамента международных организаций МИД России Логвинов.🟦 Премьер-министр Армении напомнил, что ключевую роль в остановке боевых действий в ноябре 2020 года сыграла Россия и её президент Владимир Путин.🟦 Инцидент с катером у берегов Кубы – это агрессивная провокация США для эскалации ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 🟦 Советники американского лидера Дональда Трампа считают, что для США будет выгоднее, если первым удар по Ирану нанесет Израиль, пишет Politico со ссылкой на источники. Возможная атака Израиля, полагают они, спровоцирует ответ, который даст Вашингтону повод вступить в конфликт.🟦 Детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом Эпштейна, в 2005 году удалил из особняка финансиста во Флориде более 100 потенциальных улик перед обыском правоохранителей, передаёт ABC со ссылкой на архив по делу Эпштейна.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Главные новости к этому часу

10:35 26.02.2026
 
Украина не сможет поставить венгерскую экономику на колени прекращением транзита нефти по трубопроводу "Дружба", заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Об этом и других событиях рассказал 26 февраля телеграм-канал Украина.ру
"Мы накопили столько запасов, что украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами, и венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов", - сказал Орбан в интервью каналу Patriota.
🟦 ФСБ задержала жителя Запорожской области, передававшего СБУ сведения для нанесения ударов по позициям ВС РФ.
🟦 ВСУ систематически применяют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданских лиц в зоне спецоперации, заявил директор департамента международных организаций МИД России Логвинов.
🟦 Премьер-министр Армении напомнил, что ключевую роль в остановке боевых действий в ноябре 2020 года сыграла Россия и её президент Владимир Путин.
🟦 Инцидент с катером у берегов Кубы – это агрессивная провокация США для эскалации ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
🟦 Советники американского лидера Дональда Трампа считают, что для США будет выгоднее, если первым удар по Ирану нанесет Израиль, пишет Politico со ссылкой на источники. Возможная атака Израиля, полагают они, спровоцирует ответ, который даст Вашингтону повод вступить в конфликт.
🟦 Детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом Эпштейна, в 2005 году удалил из особняка финансиста во Флориде более 100 потенциальных улик перед обыском правоохранителей, передаёт ABC со ссылкой на архив по делу Эпштейна.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
