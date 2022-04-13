Вечером во вторник, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании украинского депутата Виктора Медведчука, против которого ранее было возбуждено дело о госизмене

Виктор Медведчук — один из лидеров запрещенной ныне партии «Оппозиционная платформа — "За жизнь"» и один из богатейших украинцев. Украинские националисты называли Медведчука «кумом Путина» и пророссийским политиком на том основании, что президент РФ в 2004 году участвовал в обряде крещения дочери Медведчука Дарьи. Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

Еще 22 февраля депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что Зеленский "приказал уничтожить Медведчука и ОПЗЖ руками СБУ и работающих на Офис президента нацистских группировок".

До 27 февраля Медведчук находился под домашним арестом в своем доме под Киевом. Затем он исчез, а украинские СМИ сообщали, что он якобы бежал в РФ или Белоруссию, что опровергали адвокаты политика.

Теперь же Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного Медведчука в украинской военной форме и предложил обменять его на украинских военнопленных, полагая, что политик имеет огромную ценность для РФ.

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже», — пишет Зеленский.

На фоне поступающих новостей о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих в Мариуполе возникает впечатление, что Медведчук никуда не исчезал добровольно, а был изначально похищен СБУ из-под домашнего ареста. Теперь же Зеленскому необходимо перебить негативные для него новости из Мариуполя, поэтому достали из застенков ранее похищенного политика. Проще говоря, вся «спецоперация» кажется постановочной, а Зеленский, по сути, предлагает обменять схваченного украинского депутата на украинских же военных.

Арест Медведчука. Режим Зеленского празднует «перемогу» новыми репрессиями © СБУ Леонида Кучмы, был первым вице-спикером, членом СНБО, Высшего совета юстиции и народным депутатом с 1998 года.

На выборах 1999 года возглавлял один из предвыборных штабов Леонида Кучмы, обеспечив его переизбрание на второй срок. В 2014 году против него были введены санкции США с формулировкой «за угрозу миру, безопасности и территориальной целостности Украины». Сам Медведчук с 2014 года координировал обмен пленными между Украиной и ЛДНР. 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

В 1980-х Медведчук был адвокатом, участвовал в том числе и в судебных разбирательствах по делам украинских националистов-диссидентов. Впоследствии националисты обвинили его в том, что он их плохо защищал. Сам он сын репрессированного за связь с ОУН* в период войны Владимира Медведчука (реабилитирован). Однако в политике последовательно выступал против реабилитации ОУН/УПА*.

«Я считаю, что реабилитация воинов УПА не должна состояться. Никогда вояки УПА не должны быть приравнены к ветеранам. Так как это — разные вещи. Категорически против этого выступаю и буду выступать в будущем», — заявлял Медведчук.

В начале 1990-х был одним из основателей Социал-демократической партии Украины (СДПУ (о). Все последующие его политические проекты, включая ОПЗЖ, тоже проводили социал-демократическую политику. Украинские СМИ характеризовали его как системного человека, который свою жизнь и карьеру выстраивал методично и целеустремленно.

В 2021 году журнал Forbes включил Медведчука в список богатейших украинцев. По оценкам журнала, состояние Медведчука весной 2021 года соствляло $620 миллионов (12-е место), а к осени сократилось до 540 млн. Он основатель ряда коммерческих структур, в частности Украинского кредитного банка, международной адвокатской компании «БиАйЭм», украинского промышленно-финансового концерна «Славутич». Захарова рассказала о «британской схеме» с Медведчуком © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По информации украинских СМИ, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко владеют акциями Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Запорожьеоблэнерго, а также частью акций Запорожского завода ферросплавов. Также украинские СМИ сообщали, что у Виктора Медведчука есть бизнес в Крыму, но в пресс-службе политика отказались комментировать эти заявления.

Украинские националистические ресурсы, а также западные СМИ нередко называли его личным другом президента РФ. По оценке же украинских оппозиционных СМИ, Медведчук просто был одним из тех адекватных политиков, с которыми в руководстве РФ могли разговаривать, то есть он был каналом для коммуникаций.

Как опытный политик, он проводил прагматичную проукраинскую политику, если таковой не считать интересы радикальных националистов или западных стран. Он неоднократно заявлял, что путь в НАТО грозит Украине потерей суверенитета, а евроинтеграция лишила страну целых отраслей промышленности. Именно такая позиция сейчас на Украине считается госизменой.

* Деятельность организации запрещена в РФ