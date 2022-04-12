Как и почему зародилась «культура отмены»? Какие цели преследует Запад, пытаясь «отменить Российскую Федерацию» и какой эффект в действительности приносят такие действия? Эти вопросы обсудили участники «круглого стола», состоявшегося во вторник, 12 апреля, в пресс-центре МИА «Россия Сегодня»

«Запад пытается изолировать Россию от внешнего мира. Российских студентов отчисляют из европейских вузов, спортсменов отстраняют от международных соревнований. Высокопоставленные западные чиновники призывают к полному запрету русской культуры. Вместе с тем все чаще в мире политики, спортсмены, обычные граждане выступают с резким осуждением развернутой против России изоляционной политики», — отметил, открывая заседание, управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев.

По его словам, вопрос в том, возможно ли на самом деле «отменить» Россию?

Участники встречи сошлись на том, что «политика отмены» в отношении России и всего русского и российского обречена на провал, но она опасна, и потому с ее проявлениями нужно бороться, необходимо оказывать сопротивление. Только сплоченная солидарная позиция нашего общества и тех людей в мире, которые поддерживают нас (а их не так мало), позволит бороться с навязываемой «культурой отмены», которая, по сути, является формой бойкота — «это буквально стирание, как ластиком, с карты мира», сказал руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

По его словам, история знает подобные примеры (остракизм и пр.), но именно сейчас это становится особенно опасным явлением, благодаря развитию средств связи и медийных технологий, когда для многих «нейтралитет сохранить практически невозможно». Взаимодополняемые. Русофобия плюс нацификация всей Европы © REUTERS, Henry Nicholls

Эксперт добавил, что «культура отмены» более характерна для стран протестантской культуры, тогда как в других странах — например, католических — она не носит столь истерического характера. А вот в картине мира США отмене подлежат даже союзники, которые недостаточно горячо поддерживают «отмену России» (так, например, в американских СМИ критикуют за это президента Франции Макрона). В случае России «отмене» подлежат не только страна и государство, но и русская культура, да и весь народ, запретным становится само слово «русские», подчеркнул эксперт.

При этом кампания ведется вполне технологично, а проявившие недостаточно усердия серьезно рискуют.

Что делать? Кузнецов отметил, что смиряться с «отменяющими» и их действиями нельзя — необходимо обращаться в суды, необходимо и высмеивать «отменяющих», показывая здоровой части общества очевидную абсурдность происходящего.

Об исторических примерах напомнил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. По его словам, осознанная «политика отмены» России начиналась еще 500 лет назад, с 1480 года, когда Россия восстановила свою независимость. Тогда европейцы с удивлением обнаружили, что за Польшей и Литвой есть какая-то неведомая огромная страна.

Первые действия — попытки инкорпорировать Россию, но без успеха. И тогда книгой Сигизмунда Герберштейна «Записки о Московии» была начата была информационная война с Россией и русскими (которые будто бы не просто рабы, но рабы, которые находят удовольствие в своем рабстве). По времени эта информационная война совпала с настоящей Ливонской войной. А сама книга Герберштейна пережила 22 переиздания.

Затем можно вспомнить книгу «Россия в 1839 году» француза Астольфа де Кюстина — «нужно жить в этой пустыне, в этой тюрьме… которая называется Россией». Позднее ряд авторов продолжили формирование нарративов относительно «варварства» России.

«Россию пытаются отменить неоднократно», — констатировал историк, напомнив, что отменить пытались и Советскую Россию, в течение всей истории СССР страна подвергалась давлению.

Словом, Россию «отменяли» вне зависимости от того, какой был режим в России и насколько русские пытались или не пытались «прорубить окно в Европу».

Россию не удалось уничтожить ни Наполеону, ни Гитлеру — что ж, в таком случае, надо ее отменить. Но такие попытки отмены шли только на пользу России, и один из прорывов пришелся на этот день — 12 апреля, подчеркнул Шаповалов.

О действиях «отменителей России» в сфере спорта рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Светлана Журова. Она отметила, в частности, что наших спортсменов, как сильных соперников, пытались «отменять» еще и в советские времена. В новейшее время эта кампания возобновилась после присоединения Крыма в 2014 году. Российских спортсменов начали обвинять в употреблении допинга. Хотя такие обвинения удавалось оспаривать в судах, но об этом широкая общественность уже не знала, рассказала политик.

Она продолжила: сейчас кампания давления на спортсменов РФ значительно усилилась, при этом понятно, что если спортсмены даже будут уезжать в другие страны «ради возможностей», то возможностей у них не станет больше, их «отмену» как российских спортсменов никто не отменит. Просто о сложном. Как и почему на Украине появилась русофобия?

Однако, по мнению Журовой, просто так отменить саму Россию у Запада не выйдет, слишком крепки культурные связи. И в европейском обществе зреет понимание неправильности происходящего, люди задают вопросы и задумываются, почему им приходится поддерживать национализм на Украине.

Что касается самой Украины, то после появления печально известного ролика со львовской актрисой «Ждем вас в аду» — трудно вообще представить, чего можно ожидать, сказала политик. По ее словам, в связи с этим особое значение приобретают программы помощи соотечественникам, беженцам с Украины, особенно детям.

Вспомнила Журова и об истории с бабушкой с красным флагом — другой нашумевший ролик. Принимавший участие в дискуссии директор Центра политического анализа Павел Данилин в связи с этим сообщил, что он обратился в Минобороны РФ с просьбой срочно эвакуировать эту бабушку и попросил депутата Госдумы содействовать этому. Политик ответила, что считает правильной идею эвакуации.

В ходе «круглого стола» отмечалось, что «отмена России» не может быть осуществлена в силу огромности и значимости самой России, ее культуры, науки, ее веса в мировой истории. В то же время, как сказал Павел Данилин, «отменяющие» добились значительных успехов в своих обществах — там, как показывает социология, русских уже боятся больше, чем инопланетных пришельцев.

Сейчас речь идет не о персональных отменах, но об отмене всей страны. Этого не получится, а если все же и удастся, то с отменой наследия русских Европа окажется в средневековье», сказал эксперт, напомнив о том, кто построил первый вертолет, велосипед, кто первым применил наркоз, кто изобрел телеграф и первым зажег электрическую лампочку.

Наконец, самолет Можайского, парашют, радиоприемник, телевидение, электросварка, даже гусеничные траки и гусеницы для трактора — все это русские изобретения, подчеркнул спикер. Он продолжил: АЭС, мирный атом — это американцы дважды сбросили атомные бомбы на людей, а СССР использовал атом в мирных целях. Лазер, электромобиль, космический корабль… Да и великих русских не отменить — слишком много будет пробелов в мировой культуре, констатировал Данилин. По его словам, политика отмены самоубийственна и обречена на провал.

С этим согласилась политолог Анна Федорова. Она напомнила, что ранее в рамках «культуры отмены» в американских университетах, например, обсуждалось, не отменить ли античных философов как недостаточных феминистов (и не без успеха — античные тексты начали снабжать соответствующими комментариями). «Нас хотели уничтожить, потому что мы русские» — активистка донецких волонтеров рассказала о геноциде в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Сейчас происходят похожие вещи, транслировать точку зрения, не совпадающую с позицией отрицания всего русского, на Западе невозможно. Но есть определенное меньшинство, которое задается вопросом: «а что же мы делаем?». Дело в том, рассказала политолог, что культура отмены противоречит ряду внедряемых ранее базовых западных принципов (свобода слова, недопустимость коллективной ответственности и т. п.) и эти принципы отменяет тоже.

Словом, столько абсурдных противоречий, что эту абсурдность не могут не видеть даже те, кто находится внутри этой истории.

По словам эксперта, кампания «отмены» держится на трех китах: утверждается, что Россию отменяют все, другой точки зрения нет, во-вторых, утверждается, что отменять Россию — морально, наконец, есть еще один обязательный компонент — это угроза: если ты хотя бы промолчишь, то последствий тебе не избежать. Такая технология работает, но уже сейчас на Западе есть люди, которые в связи с этим вспоминают о временах маккартизма и об эпохе железного занавеса — только на этот раз его опускают «с другой стороны», констатировала Анна Федорова.

В завершение заседания «круглого стола» модерировавший заседание Фирдус Алиев процитировал слова, сказанные как раз в этот день президентом РФ Владимиром Путиным во время посещения космодрома Восточный в Амурской области. Путин сказал, что «жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно». Таким образом, это тоже ответ «отменителям России».