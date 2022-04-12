Запад продолжит натравливать на Россию её соседей – и не только, против Москвы развязана настоящая экономическая война на уничтожение, а сценарий денацификации Украины достаточно очевиден

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 11 апреля.

США и дальше будут натравливать другие страны на Россию

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.

Речь не идет о наступлении на Америку или обмене ядерными ударами, поясняет политический обозреватель Владимир Корнилов. Он полагает, что задача в том, чтобы не дать реализоваться планам создания абсолютно однополярного мира. При этом он подчёркивает, что США и дальше будут натравливать на Россию Украину или другие соседние страны — и Европу в том числе.

«Будут затрачены очень солидные, значительные ресурсы, и не только американские, для того чтобы Россия как минимум не победила.

Это не значит, что Запад прикладывает усилия для того, чтобы Украина победила, — хотя, конечно, они хотели бы этого. Но хотя бы для того, чтобы спецоперация, которую они называют «войной», продолжалась как можно дольше», — сказал Корнилов. Владимир Корнилов: На Украине мы пожинаем плоды отказа от идеологии в пользу экономики © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом же, считает эксперт, Россия уже может сделать некоторые выводы. Например, что вопросы, связанные с идеологией, в том числе с идеологией русского мира, с защитой национальных интересов — важнее всего.

«Мы в итоге игнорировали вопросы, связанные с идеологией, с распространением своих интересов в странах ближнего зарубежья, а особенно на Украине. Вот, пожинаем теперь плоды.

То есть, соответственно, нужно извлекать уроки. Ни в коем случае это нельзя отдавать на откуп американцам, канадцам и уж тем более украинским националистам», — уверен политолог.

Сценарий денацификации Украины

Не стоит ждать перемирия на Украине, считает политтехнолог, экс-председатель Совета министров ЛНР Марат Баширов. По его мнению, руководство Украины ничего не может решить самостоятельно — «они полностью управляемые». А условия им ставят Соединенные Штаты и Великобритания.

«Руководители этих стран, стран НАТО, неоднократно говорили, что Украина должна сражаться до последнего украинца. Они накачивают Украину оружием. Поэтому в перемирие я не верю», — заявил Баширов. Марат Баширов: Заключение перемирия между Россией и Украиной невозможно © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также он рассказал, как может проходить денацификация Украины. В законодательство Украины, сказал эксперт, должны быть включены законы, которые запрещают создание политических организаций нацистского толка. Ведь их сила не только в том, что они распространяют свои идеи, но и в том, что они способствуют формированию вооруженных группировок.

«Когда у вас есть зарегистрированная политическая организация, вы можете заниматься образовательной деятельностью, заниматься изменениями исторической политики и так далее», — сказал Баширов.

«Противник оказался совсем не тот, как мы его представляли»

Мы должны понимать, что спецоперация России на Украине — надолго, отмечает воюющий в Мариуполе донецкий писатель и журналист Геннадий Дубовой. По его словам, «это тяжелая война, мы ведем войну не с «братским народом».

Дубовой признаёт, что народ Украины расколот: есть часть, которая ждет Россию и хочет с ней жить, и есть та, представители которой уже давно стали «европейцами», люто нас ненавидящими. И это видно даже по Мариуполю.

«Сейчас, по сути, реализуется в несколько ином варианте проект Новороссия, который не был реализован в 2014 году. Это значит, что те жители Украины, которые считают себя русскими или исторически и культурно связанными с Россией и стремятся к интеграции с великим русским народом — наши братья, ждущие освобождения, с нашей помощью создадут своё государство с последующим, надеюсь, вхождением в Россию.

Но есть и те, кто глубинно ощущает себя европейцами украинского разлива и люто ненавидит всё русское. И это не только ВСУ и нацистские батальоны — это миллионы «свидомых», которых нужно выдавить в их переформатированную Украину и лишить возможности реванша, принудить к нейтральному внеблоковому статусу», — рассказал писатель. Геннадий Дубовой: Почему бравурные журналистские реляции о «скором взятии Мариуполя» вредны © скриншот видео

В целом, подчёркивает он, нужно исходить из того, что «война будет долгая и упорная, а противник оказался совсем не тот, каким мы его представляли».

Что ждёт Украину и Россию после спецоперации

О том, что ждёт Украину и Россию после спецоперации, рассуждает польский публицист Рональд Ласецки. Он отметил, что всё зависит от исхода боевых действий.

Если Россия ограничится тем, что отвоюет весь Донецкий бассейн и сумеет разгромить там украинцев, то наиболее вероятным окончанием конфликта будет потеря Киевом контроля над бывшими Донецкой и Луганской областями Украины. А также, возможно, ближайшими к Крыму территориями, обеспечивающими полуостров поставками пресной воды и сухопутной связью с Донбассом.

Ласецки поясняет, что это наиболее вероятный сценарий развития событий на сегодняшний день. Рональд Ласецки: Отношение в Польше ко всему русскому и пророссийскому напоминает отношение к евреям в Третьем рейхе © из личного архива Р. Ласецки

«На мой взгляд, его реализация была бы позором для России как сверхдержавы и положила бы конец её имперским устремлениям», — заявил публицист, добавив, что тогда Украина одновременно станет частью Запада и альтернативным России центром русского и православного мира.

При этом если бы Россия отделила от Украины и включила в свою зону влияния не только Донбасс, но и нынешние Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области, Украина была бы отрезана от моря, говорит Ласецки. А в такой ситуации через несколько лет военные действия возобновятся, и тогда Россия сможет подчинить себе остальную часть Украины.

«Однако если Россия откажется от захвата Николаева и Одессы или даже потеряет Херсон в результате наступления, к которому сейчас готовятся украинцы, это будет равносильно её окончательному геополитическому поражению», — сообщил публицист.

«Тотальная война на уничтожение против России»

Курс рубля по отношению к доллару продолжает колебаться, но остаётся в пределах 75-80 рублей. Колебания можно объяснить различными факторами, но при этом можно совершенно спокойно держать рубль стабильным, убеждён эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Он добавляет, что сейчас стабильность рубля была бы очень важна, чтобы люди понимали: у нас есть возможности держать курс, нет объективных причин для того, чтобы устраивать скачки.

«Если раньше скачки можно было объяснить спекуляцией с помощью валют, то сейчас и в этом необходимость отпала, потому что вывезти сейчас деньги за рубеж — это не так просто, ради чего, собственно, устраивали спекуляцию.

Но эта деятельность привлекала финансовые структуры, которые занимались спекуляцией вместо инвестиций в долгосрочные проекты, потому что прибыль была несравнимая. Поэтому такое устраивали», — рассказал Дудчак. Инфляция? Дефолт? Санкции? Дудчак рассказал, кто победит в экономической войне © Украина.ру

Сейчас ситуация такова, продолжил экономист, что пора переходить к мобилизационной экономике, надо понимать, что все для победы.

«Против России ведется тотальная война на уничтожение, это откровенная война: экономическая, информационная и прочая. А руками Украины еще и пытаются вести войну в классическом понимании этого слова.

Это то, что устраивает Запад. В таких условиях все-таки надо быть более жесткими и понимать, в какой ситуации находится страна», — заявил эксперт.