Страны Запада приступили к конфискации активов крупных российских предпринимателей. Так, в Евросоюзе и США заявили, что под прицел попали яхты и виллы бизнесменов. В общем, Европа решила лишить российских предпринимателей европейской роскоши

Во вторник на внеочередной пленарной сессии Европарламента по ситуации на Украине его глава Роберта Метсола сообщила, что супер-яхтам российских олигархов не место «в портах нашей Европы», а уже два дня спустя власти Франции начали предметно заниматься данным вопросом.

Франция Просто о сложном. Цели и задачи России в операции по демилитаризации и денацификации Украины © коллаж Украина.Ру

В четверг глава министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил об аресте национальной таможенной службой яхты Amore Vero, принадлежащей, по ее данным, компании, основным акционером которой является глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Французская таможня произвела арест яхты Amore Vero в портовом городе Ла-Сьота в рамках выполнения санкций Евросоюза против России», — говорится в коммюнике минфина. Согласно этой информации, яхта прибыла на ремонт на Лазурный берег Франции 3 января, а арест на нее был наложен 3 марта.

По данным римской газеты La Repubblica, оформлением интерьеров этой 86-метровой яхты занимался известный итальянский дизайнер Альберто Пинто. Издание сообщило также, что в момент ареста судно готовилось спешно покинуть порт, несмотря на то что ремонтные работы должны были завершиться только 1 апреля.

Германия

Практически одновременно появилось сообщение об аресте в Германии 156-метровой яхты Dilbar, принадлежащей Алишеру Усманову. Однако в данном случае возникла неразбериха. Первоначальную информацию об этом опубликовал журнал Forbes со ссылкой на собственные источники. По данным издания, принадлежащее предпринимателю с 2016 года судно стоимостью около 600 миллионов долларов с октября 2020 года проходило переоборудование на верфях Гамбурга и было конфисковано местными властями.

Однако позднее министерство экономики и инноваций Гамбурга опровергло информацию о конфискации яхты Dilbar, о чем сообщил журнал Spigel. При этом издание отметило, что даже в отсутствие такой меры, как конфискация, яхта Усманова вряд ли сможет покинуть верфи компании Blohm+Voss. Дело в том, что ранее министр экономики Гамбурга Михаэль Вестхагеман заявил, что из-за санкций транспортировки из гамбургской бухты в Россию не осуществляются. «Можете быть уверены, что никакие яхты отсюда выходить не будут», — сообщил он журналистам.

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О том, что яхты двух российских олигархов могут быть в ближайшее время арестованы в Италии, сообщила в четверг газета Il Secolo XIX. Речь идет о находящихся в портах северной области Лигурия 40-метровой яхте Lena Геннадия Тимченко и 65-метровой яхте Lady M Алексея Мордашова. Туринское издание La Stampa отметило в этой связи, что информация о замораживании данных активов, стоимость которых оценивается соответственно в 50 и 65 миллионов долларов, пока не была доведена до сведения капитанов, но их проинформировали о том, что причал покидать нежелательно.

Всего же, по данным итальянских СМИ, в портах страны до последнего времени были пришвартованы пять яхт российских бизнесменов. Также в Лигурии находились суда Barbara Владимира Потанина и Ice Сулеймана Керимова. А в Триесте на Адриатическом море был замечен крупнейший мотосейлер в мире — 143-метровая яхта «А» стоимостью около 450 миллионов долларов, принадлежащая Андрею Мельниченко. Однако, по данным специализированного сайта MarineTraffic, сейчас их уже нет в акватории этих портов.

Испания

В свою очередь испанская пресса пишет, что за последние дни порты страны спешно покинули сразу несколько судов, принадлежащих бизнесменам из РФ. Речь идет, в частности, о яхте Nirvana Владимира Потанина, которая сейчас уже находится неподалеку от Мальдив. Ранее говорили о ее скорой продаже за более чем 200 миллионов долларов. Быстро ушла от берегов Пиренейского полуострова и яхта банкира и финансиста Андрея Костина Sea Rhapsody ценой около 65 миллионов долларов. Сейчас она находится близ побережья Омана.

Яхта Galactica Super Nova Вагита Алекперова также покинула Испанию и направилась в Черногорию. По данным черногорской государственной телекомпании RTCG, это судно, выставленное в конце прошлого года на продажу за 85 миллионов долларов, в среду после заправки покинуло балканские воды. Мировые санкции как шанс для развития России © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Пока в Барселоне еще остается яхта My Solaris Романа Абрамовича, которую оценивают примерно в 450 миллионов долларов. Кроме того, в этом же испанском порту стоит судно Valerie, которое, по информации местных СМИ, принадлежит Сергею Чемезову. Формально этой 85-метровой яхтой владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. Также в Барселоне пришвартована яхта Андрея Молчанова Aurora стоимостью 120 млн долларов, а в Пальма-де-Майорка ждет своего хозяина Виктора Вексельберга судно Tango, которое оценивается на 10 млн долларов дешевле.

Западные страны на фоне российской спецоперации по демилитаризации на Украине начали новый виток санкционной спирали против РФ, раскручивающейся с 2014 года. Было, в частности, объявлено о том, что активы российских олигархов, попавших в санкционные списки ЕС, должны быть заморожены.

США

США запретили операции по оплате обслуживания и эксплуатации яхты и самолета российского бизнесмена Алишера Усманова, сообщает минфин.

Ранее Великобритания ввела санкции против Усманова из-за военной операции России на Украине. Белый дом информировал, что США вводят «полные блокирующие» санкции против семи крупных российских предпринимателей, в том числе Усманова.

«Офис по контролю за иностранными активами указал яхту и самолет в качестве заблокированной собственности, в которой у Усманова есть заинтересованность», — говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина.

Ведомство отмечает, что этим решением запрещены все относящиеся к яхте и самолету транзакции, «включая обслуживание, наем эксплуатирующего персонала или оплату взносов за стоянку и высадку, совершенные гражданами США или в долларах США». Минфин напомнил, что санкции против Усманова ввели и в Евросоюзе. Алексей Зубец: Западные санкции позволят России пощипать олигархов и ликвидировать слабости экономики © Youtube / Алексей Зубец

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

На Западе защиту населения Донбасса не одобрили и ввели санкции в отношении РФ. В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов экономики РФ.

Часть стран ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для бортов РФ. Россия зеркально ограничила использование своего воздушного пространства для авиакомпаний из 36 стран.

Кроме того, поставлять свою продукцию в РФ отказались такие американские компании как Harley-Davidson и General Motors, а компании Walt Disney, Warner Bros. и Sony приостановили прокат своих фильмов на территории России.

Публикация подготовлена по материалам РИА Новости.