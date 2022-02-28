Киевский режим принял решение освободить заключенных с реальным боевым опытом для участия в боевых действиях, не думая о последствиях для мирных граждан. Спецоперация РФ по демилитаризации Украины продолжается

В Офисе президента Украины назвали ключевой вопрос на переговорах с РФ: «немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины». Об этом сообщается в Telegram ОП. Ранее сообщалось, что украинская делегация прибыла к месту переговоров в Белоруссии.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к Евросоюзу с просьбой неотложно и по особой процедуре принять Украину в ЕС. Зеленский также сообщил, что принято решение освободить из-под стражи участников боевых действий с реальным боевым опытом — с тем, чтобы они «загладили свою вину».

«К чему это приведёт? Остается только ожидать… это катастрофа, я считаю», — прокомментировал это решение в своем стриме известный оппозиционный блогер и политик Анатолий Шарий, добавив, что о результатах украинцы будут узнавать «не из официальных СМИ». Киевский коридор, АЭС под контролем, вопрос Мариуполя. Хроника событий на Украине на 12:00 28 февраля © РИА Новости, Фалин / Перейти в фотобанк

Что с украинскими пленными? Украинский омбудсмен и другие представители властей страны, а также правозащитники не интересовались судьбой нацгвардейцев и военных, сложивших оружие, заявила уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Виктория Сердюкова. По её словам, в ЛНР готовы к диалогу по этому вопросу. Ранее в российских СМИ сообщалось об открытии «горячей линии» в ЛНР, на которую могут обращаться родственники пленных.

А пленных всё больше. Советник премьера ДНР заявил 28 февраля, что случаи, когда украинские военные слагают оружие, стали регулярными, передает РИА Новости.

Продолжается борьба на информационном фронте. Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к контекстной рекламе, под видом которой передаются недостоверные материалы о «многочисленных жертвах» ВС РФ на

Украине, сообщает ведомство в понедельник, 28 февраля. Роскомнадзор направил письмо в адрес Google LLC с требованием «незамедлительно ограничить доступ к подобного рода недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads».

«Избежать больших жертв». Хроника событий на Украине на 11.00 28 февраля © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Усугубляется гуманитарная ситуация. Во многих украинских городах, в том числе в Киеве и в Харькове, серьёзные перебои с продуктами. Есть проблемы и с лекарствами, закрыты многие магазины и аптеки. В тех, что работают — огромные очереди.

При этом боевые действия не мешают поставкам энергоносителей из России в Европу. Компания «Газпром» сообщает, что поставляет газ для транзита через территории Украины штатно, в соответствии с заявками потребителей — 105,8 миллиона кубометров на 28 февраля.