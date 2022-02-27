Точно известно одно: Зеленский первый заговорил о переговорах и о том, что готов обсуждать с российской стороной нейтральный статус Украины. Это было по истечении первых суток военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. А потом на некоторое время исчез и появился в другом облике и с другими идеями

Нет, конечно, Зеленского не подменили. По истечению первых суток военной операции он, действительно, был растерян и готов к переговорам. Но потом что-то произошло такое, что изменило направление мыслей украинского президента и он вместо мира и дальнейшего бескровного окончания военных действий, наоборот, заговорил об их усилении. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

В результате не только усилилась агрессивная риторика Зеленского, явно настроенного не на мирные переговоры, а на войну до последнего украинца, но и сами действия. Мирному населению выдали несколько тысяч стволов, замминистра обороны стала призывать всех граждан готовить коктейли Молотова, чтобы метать их с балконов в российских солдат, выпустили заключенных из тюрем для участия в боевых действиях. Кроме того, с той же целью Зеленский призвал иностранных граждан записываться в украинский Иностранный легион. И так далее и тому подобное.

Что произошло?

Так что же произошло с Зеленским, резко переменившим тон, политическую ориентацию (с мира на войну), риторику — с мирной на агрессивную и даже действия — с растерянности на вовлечение гражданского населения в боевые действия?

Ответит на этот вопрос несложно, если восстановить хронологию.

Спустя несколько часов после того, как Зеленский высказался о нейтральном статусе Украины, что явно соответствовало интересам РФ, появились первые сообщения о введении новых санкций, которые решили применить к РФ на Западе.

Скорее всего, последовательность событий предполагается следующей:

• Зеленский говорит, что остался один и готов к переговорам;

• Послы и представители западных стран убеждают его не делать этого, с тем, что примут экстраординарные меры, необходимые для приостановки «вторжения»;

• Зеленский требует подтвердить слова реальными делами;

• Начинается активная фаза переговоров в правительствах ведущих стран Запада, что сопровождается громкими заявлениями о введении санкций в отношении российских финансовых учреждений, а затем и в отношении руководства РФ;

• Зеленский «оживает» и начинает бурную деятельность, теперь уже направленную не на переговоры, а на формирование сопротивления, в том числе гражданского населения, поскольку война армии с гражданским населением невозможна или во всяком случае крайне затруднительна. Воевать с вооруженной армией и с гражданским населением — не одно и тоже.

• В ответ Запад делает ряд личных выпадов в адрес РФ и ее руководства.

• Германское правительство заявляет о строительстве терминалов по приему сжиженного газа (СПГ) из США.

Таким образом, очевидно, что из конфликта между Россией и Украиной наибольшую экономическую выгоду получают США.

Кому нужны переговоры?

В эти часы и даже в эти минуты между РФ и Украиной на границе Белоруссии на реке Припять начинается первый раунд переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на момент переговоров ни одна ракета с территории Белоруссии не вылетит, ни один танк не выйдет, ни одно орудие не выстрелит. Начались переговоры Украины и России в Гомеле © sb.by

Очевидно, что в мирном разрешении вооруженного конфликта заинтересованы две стороны — российская и украинская. Между тем, в результате активного вмешательства Запада в этот конфликт противоречия между двумя странами достигли апогея. Россия требовала и будет продолжать требовать принятия Украиной нейтрального статуса. Украина, скорее всего, от этого будет отказываться, объясняя свою позицию «вторжением» российских войск на территорию Украины. При этом Украина опирается в настоящий момент на мощную поддержку Запада.

При этом российская сторона заинтересована в том. Чтобы остановить дальнейшие военные действия, поскольку в результате принятых правительством Украины действий в военный конфликт оказывается втянуто гражданское население. Более того, точно известно, что артиллерия, «Грады», а так же силы и средства ПВО размещены украинской стороной в городских кварталах городов. Так нам точно известно от жителей, например, Киева и Харькова, что они находятся прямо в жилых кварталах, что делает практически невозможным их подавление без жертв среди мирного населения.

Таким образом, в мирных переговорах с дальнейшей парадигмой перехода к мирному сосуществованию двух стран заинтересованы Россия и Украина. Россия потому что не хочет множить количество жертв среди гражданского населения, Украина по понятным причинам хотела бы вывода российских войск со своей территории.

Однако, в связи с тем, что именно США извлекают из этого конфликта наибольшую выгоду (и политическую и экономическую), очевидно, что они в наименьшей ст5епени заинтересованы в мирном исходе конфликта.

Поэтому сейчас вопрос стоит так, как поведет себя президент Украины Владимир Зеленский. Как ему диктует совесть или как ему диктуют кураторы в США.