В пятницу, 25 февраля, власти ряда городов Украины начали раздавать оружие гражданским лицам для борьбы с российскими войсками, которое на самом деле использовалось зачастую совсем для иных целей

Вооружились многие простые граждане в целях самозащиты, а под шумок и криминальные элементы. В пятницу в сети появилось видео, как на Оболони в Киеве раздают оружие всем желающим. На улице стоят ящики, из них каждый может подойти и взять себе оружие. Документы не проверяют. Стрелкового оружия на Украине сейчас просто завались. Колонны с вооружением и боеприпасами ежедневно идут со стороны польской и словацкой границы.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщает, что только в Киеве были розданы более 25 тысяч автоматов, 10 млн. патронов, РПГ и гранаты. О раздаче оружия гражданским заявил 26 февраля и мэр Чернигова Владислав Атрошенко. Сколько же его всего было роздано по Украине, вряд ли знают сами украинские власти. На $ 8,7 млн: Чехия пообещала привезти на Украину оружие © Facebook, Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Националистические группировки до предела накручены милитаристской пропагандой. Многим повсюду чудятся диверсанты. Руководство СБУ и ВСУ распространяет периодически информацию о «российских диверсантах», которые ставят какие-то метки для наведения, а также могут носить форму украинских военных. У страха глаза велики, а военная истерия подпитывает паранойю.

В итоге 25 февраля в Киеве на улице Кирилловской была расстреляна семья с тремя детьми, которая пыталась эвакуироваться из города. Их машину просто приняли за тех самых «диверсантов». Разбираться и смотреть, кто в машине, не стали. За диверсантов или российских военных принимают нередко украинских военных. Например, 26 февраля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе Броды высаживается российский десант. Националисты из числа территориальной обороны уже выдвинулись на место. И только через час СБУ сообщило, что это были украинские военные.

В Киеве граждане, которым раздали оружие, в обстановке неразберихи приняли грузовик и зенитную установку ВСУ за технику противника и открыли по ней огонь. Киевляне расстреляли экипаж грузовика, а зенитка сумела уехать, в панике раздавив гражданский автомобиль. Тимошенко с автоматом и мародёрство. Хроника событий на Украине на 18.00 26 февраля © Тимошенко/Фейсбук

Сразу два народных депутат Украины Юлия Палийчук и Давид Арахамия подтвердили этот случай на Оболони, где проходила бесконтрольная раздача оружия. Депутаты отметили, что погибших опознали, все они военнослужащие ВСУ.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко нагнетает паранойю, заявляя, что все, кто окажется на улице после 17-00, когда начинается комендантский час, могут быть застрелены. И это может сделать даже какая-нибудь «территориальная оборона», приняв издалека вышедшую в аптеку старушку за диверсанта.

Российский военный корреспондент Александр Коц проводит параллели с раздачей оружия в Ливии в 2011 году, чему был свидетелем. Он считает, что именно поэтому западные посольства так быстро эвакуировались из Киева, хотя очевидно, что российская армия их бы не бомбила. «Триполи тут же превратился в бандитскую вольницу, в которой все стреляли по всем, на дорогах стояли блокпосты с вооружёнными детьми и безопасность тебе могли гарантировать только удача и человек с таким же калашниковым. Защищать Каддафи никто из них не собирался, и с бандитами жёстко и быстро разобрались вошедшие в город повстанцы. Тысячи стволов, розданных гражданским на Украине, не усилят оборону городов. Но ещё долго будут аукаться кровью в криминальных сводках. Собственно, иностранные дипломаты эвакуировались из Киева не столько из-за российской угрозы. У Запада большой опыт сеяния хаоса в чужих государствах», — пишет корреспондент. Как живет Киев: Очень беспокоит вопрос мародёрства и бандитизма

Политолог Сергей Марков считает, что раздачей оружия режим Владимира Зеленского пытается скрыть хищения с военных складов. По его мнению, раздача оружия также ясно свидетельствует, что власти в Киеве прекрасно понимают, что они не будут властью в Киеве уже через несколько дней.

Киевский журналист Вячеслав Чечилло пишет, что раздача оружия усугубляет хаос в городе.

«Тем временем в Киеве зреет гуманитарная катастрофа. Магазины, аптеки не работают. В тех, что таки открываются, уже почти ничего нет. Метро не работает, левый берег отрезан от правого. Выходить на улицу во многих районах просто страшно — постоянные перестрелки, ошалевшие от истерики сограждане ловят то ли российских диверсантов, то ли мародеров, то ли друг друга», — пишет журналист.

При любом исходе боевых действий, тысячи стволов теперь останутся на руках, попадут на черный рынок, будут использованы для грабежа и мародерства. И такая перспектива создаст проблемы для любого украинского правительства в будущем. Изымать это оружие придется долго, но Владимир Зеленский, похоже, знает, что это будет уже не его забота.

Особого толку от необученного «фольксштурма» в боях с регулярной армией нет, как показал еще опыт агонизирующей нацистской Германии периода весны 1945-го. Однако такая тактика вполне ложится в канву стратегии, которую на Украине осуществляют западные партнеры, а они не раз заявляли, что Украина якобы станет для России «новым Афганистаном». Зеленский и выполняет это поручение, как может, а Украина после своего восьмилетнего безуспешного пути в Европу, действительно сворачивает на дорогу Афганистана.