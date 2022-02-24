Главная цель спецоперации России — создать условия для безопасности жителей Донбасса, считают эксперты. В то же время кроме военного решения вопроса, нужно также влиять на умы украинцев — работать в сфере идентичности, исторической и гуманитарной политики

Утром в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину: спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер.

В свою очередь народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. «Нас ждали. Все эти долгие 8 лет оккупации». Хроника событий на Украине на 11:00 © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также в ночь на 24 февраля Украина полностью отключилась от российской и белорусской энергосистем, перейдя к работе в изолированном режиме, сообщила компания «Укрэнерго».

Первоначально предполагалось, что в таком режиме украинская энергосистема проработает до 26 февраля в надежде когда-нибудь подключиться к сети системных операторов Европы по передаче электроэнергии (ENTSO-E), объединив свои сети с молдавскими. Однако после отключения украинской энергосистемы от российской и белорусской началась военная операция России в Донбассе, также были нанесены удары по украинской военной инфраструктуре в Киеве, Харькове, Одессе и ряде других городов Украины.

Как будет развиваться спецоперация на Украине, чего ждать стране, изданию Украина.ру рассказали эксперты.

«Создать условия для безопасности жителей Донбасса»

Сейчас главная задача России — установить господство в воздухе и подавить каналы боевого управления Украины. Как только это произойдет, после этого судьба вооруженной группировки ВСУ в Донбассе будет решена, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

По его словам, у Украины есть крайне ограниченное количество пилотируемой авиации и некоторое количество беспилотных летательных аппаратов: «после подавления ее систем ПВО авиация будет работать на высоте выше, чем у ПЗРК Украины и тех систем, которые поставила Киеву Великобритания (до 4 км)».

«Одновременно с нанесением ударов по военным аэродромам и системам ПВО начнется подавление каналов боевого управления. По-видимому, работают средства радиоэлектронной борьбы, наносятся удары по штабам», — сказал Евсеев.

Он прогнозирует, что будут наноситься удары по складам с боеприпасами (учитывая, что Украина сама их не производит) и горюче-смазочными материалами. Когда это сделают, начнется механическое уничтожение артиллерийских систем и бронетанковой техники. Удары будут максимально наносится с помощью авиации, высокоточных систем поражения, в какой-то момент будут задействованы и артиллерийская система.

«Я надеюсь, что тех действий, которые Россия предприняла и предпринимает, будет достаточно, и что Украина, которая несамостоятельна в принятии решений, примет решения отвести войска с территории областей. И такое решение может быть принято не на уровне бездарного президента Зеленского, а на уровне военного руководства Украины и командующего группировкой войск в Донбассе», — заявил военный эксперт. Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия не собирается оккупировать Украину, она лишь защищает Донбасс © РИА Новости, Нина Зотина

Он также добавил, что речь идет не о том, чтобы оккупировать Украину, а о том, чтобы создать условия безопасности для жителей Донбасса.

Нужно бороться за умы

В вопросе спецоперации на Украине Россия сыграла на опережение, но без масштабной работы в сфере идентичности, исторической и гуманитарной политики нельзя обеспечить защиту своих интересов на Украине, считает политолог Олег Неменский.

Он заявил изданию Украина.ру, что решение о начале спецоперации было принято не исходя из ситуации на Украине, а из общего международного контекста, а также из достаточно надежных данных разведки, что киевское правительство, которое на самом деле является не партией войны, а партией «ни войны, ни мира», не смогло сопротивляться западному давлению и вынуждено было начать подготовку к масштабной операции в Донбассе.

«Я не знаю о масштабности планов России и о целях этой операции. Но, судя по заявлениям в обращениях президента, речь идет о получении сильного влияния на Украину вплоть до осуществления уголовных дел против преступников, виновных в Одесской трагедии и в гибели людей на линии фронта в Донбассе», — отметил Неменский.

Как это будет осуществлено, он предсказывать не берётся, но «нельзя в таких вопросах рассчитывать только на силовые и военные методы».

«Я всегда призывал к масштабной мирной работе. Наша главная проблема не в военной инфраструктуре Украины и ее власти, которая руководствуется не интересами страны и зависит от внешних сил, а в том, что творится в головах у политически активного населения Украины.

Олег Неменский о спецоперации на Украине: главная проблема России — не военная инфраструктура © РИА Новости, Нина Зотина

Приступит ли Россия к этой мирной работе — мне сказать трудно, потому что ранее этим она не занималась», — сказал политолог.

Что будет с энергетикой Украины?

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что может произойти с украинской энергетикой в ближайшее время.

Сейчас в стране, прогнозирует он, явно будет отключение потребителей и потребление электроэнергии значительно упадет: нужно будет смотреть, что сейчас будет происходить с их собственной генерацией, «явно какие-то ЛЭП будут уничтожены, возможно, что и какие-то электростанции будут уничтожены».

«Сейчас вообще сложно сказать, как на Украине будет сходиться энергобаланс, поэтому белорусские перетоки особой роли не играют. Сейчас непонятно, какое будет потребление электроэнергии на Украине и какая будет собственная выработка.

В нормальной ситуации белорусская электроэнергия будет нужна Украине, но сейчас, мне кажется, это второстепенная история. А из России они последний год не получали ничего», — отметил Юшков.