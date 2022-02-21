Мир вступает в период процветания государств с сильным нефтегазовым сектором экономики, при этом усилия Соединенных Штатов по «сдерживанию» России только укрепляют этот тренд

Геополитика продолжает играть существенную роль в стоимости нефти на мировых рынках. Небольшое снижение биржевых котировок 21 февраля было вызвано ожиданиями снижения напряженности на фоне новостей о возможной встрече президентов России Владимира Путина и Джо Байдена в Париже в феврале. Тем не менее стоимость нефти остается высокой: цена американской WTI осталась практически на вчерашнем уровне, подешевев всего на один цент (0,01%) по сравнению с итогами торгов пятницы и составив $91,06 за баррель. Североморская Brent опустилась в цене чуть более значительно — на 35 центов (0,37%) до $93,19 за баррель.

Помимо геополитики на рынок влияют и объективные факторы спроса и предложения.

Основа для роста

Восстановление экономик не оставляет сомнений: потребности в топливе и энергоносителях будут в обозримой перспективе только расти. Трейдеры считают, что в 2022 году цены на нефть превысят $100 за баррель и удержатся на этом уровне как минимум до начала 2023-го.

«Цены на нефть могут быть установлены на длительный период выше 100 долларов за баррель в течение следующих шести-девяти месяцев, в этом году мир установит новые рекорды по спросу», — сказал гендиректор крупнейшего нефтетрейдера Vitol Рассел Харди в интервью Bloomberg.

«Окончательно выгнать Путина из Европы». Нефть растет в цене, ажиотаж на рынках делает Россию незаменимой © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

И это прекрасно понимают в крупнейших энергокомпаниях планеты.

Нефтяной пик

Аналитики глобального инвестиционного банка RBC Capital Markets выяснили, что Shell, BP, Chevron, ExxonMobil, Equinor, TotalEnergies и Eni планируют выкупить на рынке собственные акции на сумму порядка $41 миллиарда. Инвестиционная компания Bernstein Research приводит аналогичные оценки, полагая что общая сумма сделок будет несколько меньше — $38 миллиардов.

В любом случае речь идет о рекордной сумме с 2008 года, потраченной нефтяными компаниями на выкуп собственных акций. Тогда стоимость нефти держалась на уровне выше $100 за баррель.

Оба представленных выше прогноза говорят о том, что и сейчас ожидается значительный рост стоимости акций энергетических компаний и они не против на этом как следует заработать.

Россия накануне рывка

Ситуация на рынках непосредственно сказывается и на российской экономике. Несмотря на постоянные заявления США о «неминуемом вторжении РФ на Украину» и вводе Западом «разрушительных санкций», российский рубль растет в цене.

«Курс рубля в понедельник повышается к доллару и вышел в небольшой плюс к евро, несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность», — пишет РИА Новости 21 февраля со ссылкой на данные торгов.

Российский бюджет на фоне растущих цен на энергоносители наполняется с избытком. Консолидированный бюджет РФ 2021 года согласно данным казначейства исполнен с профицитом 1 триллион рублей по сравнению с дефицитом годом ранее.

«В текущем году такая позитивная динамика сохраняется. В январе ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее», — отмечал президент России Владимир Путин 17 февраля.

Доходная часть бюджета 2022 года будет пересмотрена в сторону увеличения, отмечал глава Минфина Антон Силуанов. Соответственно вырастут и расходы российского госбюджета.

«Устойчивая доходная база позволяет нам не только решать текущие задачи, выходить на установленные параметры бюджета, но и готовить, запускать новые дополнительные меры для развития экономики и инфраструктуры, для укрепления социальной сферы и поддержки российских семей», — подчеркнул Путин.

При этом накопленные резервы и укрепление торгово-экономических связей с Китаем позволяет России не опасаться новых санкций, которые, по словам Путина, будут в любом случае — как бы в дальнейшем не развивалась ситуация вокруг Украины.

Потешные рестрикции

Удар по нескольким крупным российским банкам, который планируют США, будет заключаться в запрете осуществлять транзакции с резидентами США. Но это навредит и американскому бизнесу.

«Получение выгоды от правительства России». Почему США тянут с новыми санкциями © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo Урсулы фон дер Ляйен лишить Россию доступа к заемным средствам вообще не актуальна при профиците российского бюджета. Ну а запрет на предоставление России технологий приведет только к новому витку импортозамещения, еще больше укрепляя российскую экономику и лишая Запад доступа на рынок РФ в новых сегментах.

Также очевидно, что попытки США продолжать «ползучее наступление» на Россию провалились. Антироссийское единство европейцев, которого пытается добиться Вашингтон, выглядит все более сомнительным, так как за него Штаты требуют заплатить слишком большую цену. В частности, американский СПГ пришел в Европу только за очень большие деньги. Искусственно созданные Еврокомиссией условия для этого выглядят как защита интересов США, а не стран ЕС.

Уже известно, что наиболее промышленно развитые страны Европы — Германия, Франция и Италия — не хотят приносить себя в жертву американским интересам.

Остаётся только наблюдать, как США стараются сохранить хотя бы остатки былого могущества.