Становится все более понятной план Соединенных Штатов по захвату газового рынка Евросоюза, и Украина в нем - одно из главных действующих лиц

Польская госкомпания PGNiG 1 февраля сообщила о заключении с украино-американской компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) контракт на поставку американского газа на Украину.

«Танкер с американским сжиженным природным газом прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года», — говорится в сообщении.

Как уточняется, после регазификации СПГ его подадут в польскую газотранспортную систему, по которой через интерконнектор, связывающий Польшу и Украину, ERU будет получать газ до конца марта 2022 года.

Это всего лишь вторая такая поставка, первая случилась более двух лет назад, в ноябре 2019 года.

«Новая сделка по СПГ дополняет усилия PGNiG и ERU по поддержке долгосрочной энергетической независимости Украины путем развития новой добычи газа посредством совместной разведки и добычи газа», — сказал управляющий партнер ERU Ярослав Мудрый.

Украина помогла «Газпрому» ударить по американскому СПГ. Но газ из США еще вернётся © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Учитывая пропускную способность польско-украинского интерконнектора, которая, согласно ранее озвученным данным, составляет 3-5 млн кубометров в сутки, и то, что газ будет идти на Украину месяц, получается, что максимальное количество газа, которое сможет получить Киев за этот период, составит не более 150 млн кубометров.

Чтобы понять, много это или мало, достаточно вспомнить, что в 2021 году Украина потребила 28,7 млрд кубометров газа,из которых 8,9 млрд составил импортный газ.

Фактически, 150 млн кубометров газа — это суточное потребление Украины в холодное время года. При этом такой объем будет поставляться на Украину в течение месяца, что фактически никак не скажется на снабжении Украины газом. Это понимают и в Польше.

Новая труба

Во время своего визита в Киев польский премьер Матеуш Моравецкий во время своего визита на Украину 1 февраля заявил, что обговаривал с главой украинского Кабмина Денисом Шмыгалем расширение трубопровода, по которому можно поставлять газ из Польши на Украину.

«Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительстве газопровода, который мог бы передавать большие объёмы газа в недалёком будущем», — приводит слова польского чиновника РИА Новости.

Он не уточнил, насколько эти объемы будут «большими». В то же время известно, что с 2016 года велись переговоры о расширении украино-польского интерконнектора до пропускной способности в 6,6 млрд кубометров газа ежегодно. В суточном выражении это до 18,8 млн кубов.

Однако дальше разговоров дело не шло: на амбициозный проект не могли найти денег, да и газа под него нет и не было: основные поставки американского СПГ идут в Южную Америку и Азию, так как там и цены выше, и транспортное плечо меньше.

Однако сейчас для реанимации трубопровода появились свои резоны.

Соединенные Штаты последовательно увеличивают свои мощности по отгрузке СПГ. Если в 2021 году они ежесуточно могли отправляли на экспорт в среднем 269 млн кубометров, достигнув пика к концу года в 328 млн кубометров газа, то к концу 2022 года они уже смогут отгружать до 394 млн кубометров в сутки, а к началу 2024 года — до 462 млн кубометров.

То есть, в 2024 году США, даже если не продолжат наращивать экспортные мощности, смогут нарастить свои поставки на 70 млрд кубометров газа по сравнению с 2021 годом, выйдя на уровень экспорта в 170 млрд кубометров газа.

Этот газ нужно будет куда-то продавать, и Украина — часть идеи США по захвату европейского рынка газа.

Рынок ЕС

Рынок ЕС рассматривается Штатами как перспективный, однако из-за высоких затрат на доставку и регазификацию СПГ неконкурентоспособен с трубопроводным газом, проигрывая ему по цене порядка 40%.

Поэтому вытеснение российского газа из Европы идет неэкономическими методами. Первый аспект — политический.

Громкие обвинения в адрес России и требования к европейцам отказаться от российского газа тиражируются в американских и британских изданиях чуть ли не ежедневно в последние месяцы.

Киев получил помощь от ЕС и теперь — с газом. Но другие проблемы впереди © president.gov.ua

Второй аспект — привязка стоимости газа в контрактах «Газпрома» со странами ЕС к рыночным котировкам европейского газового рынка. Это было сделано по требованию Европейской комиссии.

Период низких цен на газ на спотовом рынке ЕС, где поставщики «сбрасывали» излишки газа, продолжался несколько лет, и незадолго до лета 2021 года, когда начался период высоких рыночных цен, длящийся до сих пор, примерно 80% газовых контрактов «Газпрома» содержали пункт о привязке стоимости газа к спотовым котировкам.

Как убедился весь мир во второй половине 2021 года, надежды на «невидимую руку рынка» не оправдались, и президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной формуле расчета цен на газ, которая учитывает не газовый спот, а рыночную стоимость корзины нефтепродуктов.

Те, кто не «повелся» на увещевания Еврокомиссии, сейчас получают российский газ по ценам в три раза ниже рыночных.

«Молекулы свободы»

Что на первый взгляд довольно странно, Еврокомиссия не спешит признавать свои ошибки, а наоборот, обвиняет в них Россию, грозя антимонопольными расследованиями и пытаясь запретить «Северный поток-2».

А ведь новый газопровод быстро снабдил бы Европу дешевым газом, который в него уже закачан и только ждет «отмашки» контролирующих органов Германии и ЕС, чтобы начать поступать в дома и на предприятия европейцев.

Однако у действий Еврокомиссии есть достаточно простое объяснение: они выгодны Соединенным Штатам, так как искусственно завышают цены на газ в Европе и позволяют американскому СПГ быть дешевле российского трубопроводного газа, получаемого по долгосрочным контрактам.

Вот и получается, что контракты со спотовой привязкой га фоне антироссийской истерии приводят к росту цен на газ в Европе, а дальнейшее наращивание экспорта газа США позволит им в 2024 году «отщипнуть» у России примерно половину их доли на рынке ЕС — уже упомянутые 70 млрд кубометров.

В этой ситуации не исключено, что и деньги на расширение польско-украинского газового интерконнектора найдутся. Надо же киевскому режиму как-то задабривать Вашингтон — если раньше они покупали «пенсильванский уголь», закрывая при этом собственные шахты, то теперь будут покупать «техасский газ».

Правда, стоить он будет в три раза дороже российского — ну так за «молекулы свободы» ничего не жалко. А России придется снижать объемы поставок газа в ЕС и наращивать прибыли — при нынешних ценах это совсем несложно.

Единственная проблема заключается в том, что если США вместе с Катаром и Австралией смогут полностью закрыть потребности Европы в газе — неважно по каким ценам — то долгая история экспорта российского газа в ЕС может завершиться.