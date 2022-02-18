Пузырь истерии «российского вторжения», как утверждают украинские власти, ведет к ущербу для экономики. Калькуляцию никто не видел, зато мнимая угроза помогла режиму справиться с бунтом нацполиции

Взрыв удалось временно купировать, но в настоящее время полицией руководят креатуры Арсена Авакова. Только чудо в виде «вторжения» спасло президента страны Владимира Зеленского от невиданных доселе разборок с силовиками. Но все только начинается.

Гроздья гнева

Усиление ответственности как усиление коррупции: к чему привела реформа Нацполиции Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дениса Монастырского, что не удалось. Власти купировали протест, наобещав с три короба. Те полицейские, кто к такому был готов и не собирался увольняться, сделали вид, что поверили. Но ничего не закончилось.

Полицаи-партизаны

Гендерное равенство в украинском МВД. Кто охраняет покой украинцев © МВД Украины Ринат Ахметов, и куда входит вышвырнутый из системы МВД Арсен Аваков. Его креатуры до сих пор занимают ключевые должности в системе.

Они профессиональные «менты», то есть той самой правоохранительной системе объективно нужны. Но власть опасается с их стороны невидимых простому глазу демаршей. И не без оснований. Один пример. Еще с декабря в полицейских кругах ходили слухи, что скоро в СМИ всплывет какая-то новая компрометирующая власть запись. Подобный способ партизанской войны с работодателем уже давно практикуется полицейскими. Служебные видео преступлений, защищенных тайной следствия поразительно быстро оказываются в СМИ. Например, расстрел нацгвардейцем в Днепре сослуживцев, с которыми он охранял Южмаш. Это один пример, который напрямую не связан с темой материала. Просто это один из способов правоохранителей, с помощью которого они затыкают дыры в семейных бюджетах.

Дальше — больше. Атомной бомбой рвануло видео задержания капитаном Константином Васенковым и его напарником Евгением Довгалюком заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили. Чиновник вылетел с работы, а Васенков и Довгалюк стали героями среди коллег. Патрульные в Черновцах остановили «Гелендваген», которым, пьяным в хлам, управлял начальник управления стратегических расследований одесской Нацполиции Вячеслав Ефтений. В Одессе патрульные поймали начальника полиции города Дмитрия Хмарука, который ехал на «левых» номерах. То видео успеха не имело, поскольку опытный, профессиональный «мент» вел себя максимально корректно. Как видно по приведенным примерам, украинские «полицаи» осваивают новейшие научно-технические достижения для невиданной доселе партизанской войны против собственного руководства. А последнее не может ничем противостоять этим методам, потому что тогда надо жить по Уставу и на зарплату. Это плохой мотив для карьеры в украинской полиции. Значит, партизаны одержали стратегическую победу и не остановятся. То есть будут пользоваться этим оружием против кое-кого повыше. Что и случилось.

Объект Трухин

Ультраправая армия Зеленского. Зачем «Слуги народа» расширяют полномочия Нацгвардии © коллаж Украина.Ру Александр Николаевич Трухин. Невиданное окно возможностей, открытое в 2019 году вынесло его на самый верх, в окружение президента Зеленского. В августе 2021 года в СМИ появилась информация о том, что он, будучи пьяным за рулем, попал в серьезное ДТП и о возбуждении уголовного дела. Затем новость исчезла из более чем 30 СМИ. Как говорят, по звонку из Офиса Зеленского.

Но за ситуацией уже внимательно следили враги Зеленского, которые умело разогнали эту скандальную новость своими партизанскими способами. Целью был близкий к Зеленскому Трухин. Он пытался врать журналистам довольно долго, пока 1 февраля 2022 года в СМИ не слили вышеописанным способом видеозапись с нагрудной камеры полицейского, прибывшего первым на место ДТП с участием нардепа. На видео пьяный Трухин, пытающийся предлагать взятку (5000 долларов), сбежать в лес, отказывающийся дышать в трубку, тыкающий удостоверением нардепа и прочие скандальные вещи. Это было прямое попадание. На следующий день, 2 февраля Трухина исключили из фракции «Слуга народа». Правда, он до сих пор не понес ответственности за все эпизоды и остается народным депутатом. В этом незадачливому новоиспеченному «решале» тоже существенно помогло «российское вторжение». Буквально позавчера глава фракции «Слуг» Давид Арахамия обещал, что Трухина исключат из партии, но пока этого не случилось, как говорил классик «show must go on». Это дела придворные. Человек любознательный в этом месте должен обратиться в глубину проблемы.

Подземное царство

Итак, супероружие национальной полиции было использовано прямой наводкой против действующего президента. О том, насколько Трухин нужен Зеленскому, говорит хотя бы то, что его не исключили из партии и не забрали мандат. Кто же эти враги, использовавшие недовольство полицейских материальным обеспечением? Каковы их мотивы? Для этого нужно снова вернуться на полтора месяца назад, в момент полицейского «зарплатного майдана».

Зе-власть действовала крайне неумело: кинула в сторону недовольных обещанием раздать по 500 гривен за бустер (вакцинация). Это меньше 20 долларов, к тому же полицейские знали, что у Зеленского их нет. 13-ю зарплату за 2021-й так и не выплатили. «Коронавирусные» — не все. Полный расчет при увольнении нужно ждать три месяца. А что же делал Владимир Зеленский в этой опаснейшей разборке? Он вел себя, как Людовик XVI во время штурма Бастилии. Французский король прятался от проблем на охоте, а украинский президент катался на лыжах в Буковеле. Смотреть в глаза проблеме он отправил свою советницу по правам «защитников Украины» Алену Вербицкую — из волонтеров. По ее действиям стало ясно, что собирать средства с сограждан «на АТО» немножко проще, чем решать вопросы с матерыми «ментами» 11 января в актовом зале Дома офицеров. От скандала ситуацию спас лишь присутствовавший с «волонтершей» замглавы Нацполиции генерал Александр Фацевич. Обещаниям никто не поверил, а купировать бунт удалось, распихав его «вожаков» по рабочим группам, от профильного комитета Рады до МВД. Кинули в текучку с предсказуемым результатом — утонут. Зарплаты обещали повысить — не повысили. Не дали и то, что должны. Причем Зеленский подписал указ о повышении денежного содержания военным. Подросткам пообещали тысячу (35 долларов) за вакцинацию. О полиции — ни слова. Похоже на наказание за бунт. Ну и что в такой ситуации делать рядовому составу? Только воевать.

На войне как на войне

Воевать, но не против России. Почему украинцы охотно записываются в территориальную оборону © Телеканал "Дом" Евгения Жукова требуют сдать подчиненных. Делать это неспортивно, поэтому никто никого не сдаст. Легче уволиться сейчас, а через пару лет вернуться на белом коне, когда Зеленского вынесут с Банковой, в чем мало кто сомневается. Жуков — участник АТО, так называемый «киборг». Он человек Арсена Авакова. Ведет себя независимо и уверенно, в отличие от «ментов» старой школы. Уже дал интервью, в котором сказал, что не даст давить на патрульных, задержавших Трухина. И по простоте душевной поделился, что бывший шеф, Арсен Аваков, запустил программу покупки патрульными жилья в лизинг.

После отставки Авакова программа была остановлена. Многие дали задаток хозяевам жилья и теперь оказались в сложной ситуации. В этом месте стоит остановиться, поскольку в задачу материала не входит решение проблем украинской полиции. Речь изначально о том, что полиция — оружие свергнутой власти, которое уже используется для свержения незадачливого Зе (прозвище украинского президента). И вот мораль. Абсолютно все, кто упоминался в материале, как внешне положительные герои — сплошь «каратели АТО, порохоботы и люди Авакова». Ну а все «плохие парни» этой статьи — это команда Зе, то есть те, о ком в 2019 году думали, что они сметут последствия пятилетнего правления нацистской «хунты». Такая смена личин в данной пьесе — очень опасный эксперимент Зеленского. Как говорил классик: «плохо кончится, родной».