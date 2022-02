После несостоявшегося «российского вторжения в Украину», назначенного президентом США Джо Байденом на 16 февраля 2022 года, номинацию «лучший из лучших» среди мировых манипуляторов сознанием следует разделить на две составляющих – для зарубежных и отечественных «героев»

Лауреаты и брызги «вторжения»

Среди «импортных» переплюнуть 79-летнего Джо Робинеттовича в точности прогнозов вряд ли кто сможет. Ну разве что слегка потеснить способен официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс, который именно 16 февраля, ничтоже сумняшеся и наплевав на слова шефа, завил, что Вашингтон никогда не называл точных сроков начала эскалации.

Вроде бы и не было слов Байдена, обещаний пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая еще 14 января сего года вещала, что «вторжение состоится» с середины января по середину февраля. Бондаренко: спектакль под названием «Вторжение» - это сериал, и он продолжается © Екатерина Чеснокова

Такие данные Белому дому, а также СМИ в лице The New York Times и The Washington Post сообщила-де разведка США. Она, мол, никогда не ошибается, потому нашла доказательства, что Россия 3 февраля планирует сфабриковать некий предлог для вторжения на Украину в виде «украинских провокаций на российской территории или против русскоязычного населения на востоке Украины», а потом «неминуемо напасть».

Еще дальше пошли британские издания The Mirror и The Sun, которые тоже назначили вторжение и даже указали время — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени). Но то британцы: все соответствующие награды у них уже имеются — наряду с Би-Би-Си они долгое время служили образцом «объективной и честной журналистики». Как им не верить?

Тем более, они не собираются отказываться от вранья, а только уточняют новые даты.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал Нед Прайс, даже не собираясь краснеть.

Среди отечественных «борцов с вторжением» равных нет, ясное дело, президенту Владимиру Зеленскому, который умудрился получить дивиденды с того, что смог ложь превратить в общенациональный праздник — «День единения Украины». Украинский блогер назвала себя россиянкой в День единения © Instagram, sofia_stuzhuk

Единения кого с кем? Оказывается, нации и власти, которые слились не только в экстазе, но еще и с флагами в руках, с тотальным исполнением гимна на площадях и в учреждениях, в шароварах и вышиванках, обильно украшенных ленточками в расово правильных цветах.

Массовое патриотическое безумие покрыло страну, и «вторжение» как-то потерялось в возвышенных эмоциях, влиять на которые по причине массового закрытия дурдомов в стране уже попросту некому.

Такое вот «вторжение». Однако его «празднование» не только отвлекло людей от проблем на извержение казенных эмоций, но и помогло Зеленскому в это атмосфере решить кучу других вопросов. Он, одетый в военизированную куртку не по росту, отправился в «день единения» сначала на армейские позиции, а потом в… Мариуполь.

Зеленский и олигархи снова едины

Туда в то же время как бы случайно и движимый исключительно патриотизмом заглянул вернувшийся по этому поводу из-за бугра самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.

Он решил, как известно, именно в Мариуполе на базе крупнейшего в отрасли металлургического комбината имени Ильича создать новое предприятие стоимостью 1 миллиард долларов, ориентированное на электрометаллургию, которая основана на водороде и сведет к нулю выбросы СО2. А водород, как вы понимаете, это не только модно сегодня в Европе и мире. Под это могут дать деньги, как под перспективу и мейнстрим. Деолигархизация отменяется? Для чего Ахметов "случайно" встретится с Зеленским в Мариуполе © коллаж Украина.Ру

Более того — уже пообещали дать: 1 февраля 2022 года Еврокомиссия одобрила выделение Украине кредита в 1,2 миллиарда евро новой макрофинансовой помощи, а теперь это решение поддержал и Европарламент, который одобрил предоставление этого самого вспомоществования.

Ну, могли это решение и такие деньжищи обойти своим вниманием Зеленский и Ахметов? Конечно, они «совершенно случайно» и встретились в Мариуполе. И, скорее всего, немедленно приступили к «единению». Тем более, что первый транш на 600 миллионов евро «может быть выделен немедленно».

А что? Президентам и олигархам в Украине не привыкать совместно паразитировать на нуждах страны. Денежный сигнал был послан Зеленскому, но воспринял и правильно понял его и Ахметов. И в нужное время оказался в нужном месте.

Получилось у них почти как у булгаковских героев варьете: «Он не отбрасывает тени!» — отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь…. «Догадался, проклятый! Всегда был смышлен», — злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха…».

Так было раньше: «Роттердам+» по углю, «Дюссельдорф+» по газу, «зеленая электроэнергетика» втридорога за счет украинской госказны, реверс российского газа из Европы под видом «импортного» по накатанным олигархическим схемам — да мало ли как еще они дерибанили и еще будут дерибанить страну в режиме междусобойчика.

Так может быть и здесь, когда есть реальный шанс поживиться на модном водороде. Ахметов приехал в Мариуполь и сделал заявление о Донецке © Facebook/SCM

Новый БПП

Вольно-невольно встает вопрос о будущем страны и всплывает подзабытая аббревиатура — БПП. Только речь идет не о прежнем Блоке Петра Порошенко, который трансформировался в ПЕСа (партию Евросолидарность»), а о новом, нью-БПП — будущем политических паталогоаниматоров.

Такой термин невольно родился во время обсуждения запутанных и мало кому понятых украинских реалий. То есть речь о политиках, которые выступают не как патологоанатомы, занимающиеся уже, извините, трупами, а как политические аниматоры, которые с патологической скрупулезностью играются со страной и ее народом и в этой игре доводят до геополитического морга.

То есть речь о том, что происходит сейчас в Украине, и о тех, кто в этом виноват.

Вряд ли стоит сегодня говорить и анализировать о происхождении, пути становления и приходе к власти в Украине этой категории политпаталогоаниматоров. Их сознательной и целенаправленно взращивали и вели к власти, как патриотов и национальных возрожденцев, и об этом сегодня в Украине не говорил разве что совсем уж ленивый и глупый.

Говорить нужно о том, что с ними Украине придется жить и в будущем. Они никуда не денутся, даже если Украина выполнит «Минск-2» и начнет медленный обратный путь репереформатирования из нынешней «АнтиРоссии».

Возврата даже не в лояльную к России, а просто в нейтральную и внеблоковую страну, которую НАТО, уважая «красные линии» Москвы, обязалась никогда не принимать в свои ряды.

Денацификация против соросят

Не поможет избавлению от этой публики и так называемая денацификация, которую в Украине многие пророчат по образцу денацификации, проведенной в Германии после освобождения ее от гитлеровского нацизма.

Не поможет хотя бы потому, что и нацистская Германия, и неонацистская Украина системно и целенаправленно, настойчиво и тотально формировались по одним лекалам и сценариям. И там, и там людям одинаково безжалостно промывали мозги каннибальской расистской и ксенофобской пропагандой и агитацией, убивали и извращали прежние принципы, ценности и установки, насаждали беспамятство и создавали новые стереотипы и каноны поведения и мышления.

Разница только в том, что нацистский «тысячелетний рейх» просуществовал всего 12 лет — с 1933 по 1945 год, а Украину переформатируют в агрессивную «АнтиРоссию» вот уже 31-й год.

В Украине в отличие от Германии выросло уже пару поколений, которые не мыслят себя без антироссийской агрессивной риторики и вне ненавистнической парадигмы. Людей с младых ногтей учили не так любить Украину и украинское, как ненавидеть Россию, русских и все русское. «Не бомбить, а брать под контроль». Политолог Марков о том, где на Украине ждут прихода России © РИА Новости, Нина Зотина

И делали это профессиональные и хорошо подготовленные политические патологоаниматоры, которые вырастили в Украине целую прослойку политиков и гражданских активистов, для которых Украина — только средство в достижении цели — служению Западу и его «общечеловеческим ценностям».

В Украине уже давно рулят «сукины сыны и дочери», но не украинские, а прозападные. И они уже дали потомство, то есть начали развиваться на собственной основе. В Украине работают — и успешно! — уже второе и третье поколение грантоедов-соросят, которые пронизали кадрово уже все уровни власти на всех уровнях. От центра до регионов.

Не видеть этого и не быть готовым к противостоянию с этой публикой в любых новых условиях, которые могут быть предложены Украине, обновленной и избавленной от нынешних агрессивных русофобов у власти, — это путь к новой ее потере.

В новой Украине с новой силой возобновится борьба и политических систем и так называемых «мягких сил», которые формируют общественную среду и общественное мнение, трансформирующиеся в политическую среду и правящие классы.

Россия проиграла грантоедов по завышенному прайсу

Почему проиграла Россия в прежней Украине, начиная с 1991 года? Да потому, что и Запад, и Россия вкладывали средства в Украину, стараясь переманить ее на свою сторону. Михаил Погребинский: меня поражает, что большое количество людей допускают возможность большой войны между Россией и Украиной © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но Россия хотела, условно говоря, купить политиков и бизнес-элиты в надежде, что те, прикупленные, приведут «под Москву» и страну, и народ. И Россия купила и создала олигархов, которые на первых порах и не давали разрывать украинско-российские связи. Потому что вдобавок еще и «доили» Россию в плане дешевых энергоносителей — нефти и газа.

А вот США изначально и покупали политиков, и вкладывали средства в так называемый «третий сектор». Все эти неправительственные (НПО), негосударственные (НГО) и прочие общественные структуры работали с людьми и воспитывали их так, что когда пришло время, те и выбрали нужных Западу политиков. Россия вложилась в политиков и в конечном счете проиграла.

А США купили народ, который и избрал проамериканских политиков, которые уже и не мыслят о национальных интересах Украины без учета мнения Запада. То есть как есть сейчас.

И сравните затраты: нынешняя замгоссекретаря США Виктория Нуланд сказала как-то, что в «евромайдан-2014» и его подготовку США вбухали 5 миллиардов долларов. И за эти деньги они получили нынешнюю АнтиРоссию вместо Украины.

А Россия? По словам глава российского Минэкономразвития Алексея Улюкаева, «может быть, наши европейские и американские друзья не понимают, что мы поддерживали украинскую экономику.., искусственно занижая цены на газ и другие ресурсы, предоставляя Украине кредиты и т.д. За последние двадцать лет мы вложили туда порядка 200 миллиардов долларов».

Повторим: на май 2014 года Россия вложила в Украину 200 миллиардов долларов. За 20 с небольшим лет! А толку? Россию и Украину связывали около 400 соглашений, которые касаются различных сфер интеграции в рамках СНГ и двухсторонних отношений. Сейчас от них остались лишь ошметки, и Украина дорывает последние. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Хотя товарооборот межу Киевом и Москвой растет, и та и там есть люди, которым ничего не мешает «колотить бабло». Ничей пепел Клааса не стучит в их сердца. И это — тоже проблема.

Резюме

Сейчас Россия практически вплотную приблизилась к тому, чтобы принудить Запад и Украину выполнить «Минск-2» и вернуть бывшую «сестру» в прежнее не русофобское состояние.

Но что делать, когда или отгремят пушки сражения, или погаснут софиты после переговоров о мирной трансформации? Силой можно сломать, да. Но вот что, чем и как построить? Это снова главный вопрос.