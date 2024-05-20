https://ukraina.ru/20240520/1055160081.html

"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам

"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам - 20.05.2024 Украина.ру

"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам

Если Украина сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут удара. Железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если ее перерезать, то снабжение ВСУ в Сумах будет серьезно затруднено. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-05-20T04:15

2024-05-20T04:15

2024-05-20T04:15

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Помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, рассказал офицер.Если Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут там возможного удара. При этом ВС РФ можно не опасаться флангового удара со стороны Путивля, потому что он находится на другом берегу Сейма, добавил он.Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать фланг российских подразделений, когда они подойдут к этим населенным пунктам, указал эксперт.Помимо этого, войска могут выйти к Сумам напрямую через Суджу в Курской области, а также в направлении Великая Писаревка — Ахтырка. Это и есть стык Харьковской и Сумской областей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО новых успехах российской армии на Донецком направлении можно прочесть в интервью Сергея Полетаева Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул

https://ukraina.ru/20240519/1055150078.html

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новости, россия, украина, конотоп, всу, вс рф, харьковская область, сумская область, наступление, граница, сумы, черниговская область, река