"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам - 20.05.2024 Украина.ру
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"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам - 20.05.2024 Украина.ру
"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
Если Украина сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут удара. Железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если ее перерезать, то снабжение ВСУ в Сумах будет серьезно затруднено. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-05-20T04:15
2024-05-20T04:15
новости
россия
украина
конотоп
всу
вс рф
харьковская область
сумская область
наступление
граница
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Помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, рассказал офицер.Если Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут там возможного удара. При этом ВС РФ можно не опасаться флангового удара со стороны Путивля, потому что он находится на другом берегу Сейма, добавил он.Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать фланг российских подразделений, когда они подойдут к этим населенным пунктам, указал эксперт.Помимо этого, войска могут выйти к Сумам напрямую через Суджу в Курской области, а также в направлении Великая Писаревка — Ахтырка. Это и есть стык Харьковской и Сумской областей, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.руО новых успехах российской армии на Донецком направлении можно прочесть в интервью Сергея Полетаева Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул
https://ukraina.ru/20240519/1055150078.html
россия
украина
конотоп
харьковская область
сумская область
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, конотоп, всу, вс рф, харьковская область, сумская область, наступление, граница, сумы, черниговская область, река
Новости, Россия, Украина, Конотоп, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Сумская область, наступление, граница, Сумы, Черниговская область, река

"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам

04:15 20.05.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Если Украина сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут удара. Железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если ее перерезать, то снабжение ВСУ в Сумах будет серьезно затруднено. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, рассказал офицер.
Если Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут там возможного удара. При этом ВС РФ можно не опасаться флангового удара со стороны Путивля, потому что он находится на другом берегу Сейма, добавил он.
"Мост разрушили и все. А железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если мы ее перережем, снабжение Сум будет очень серьезно затруднено", - подчеркнул Кутырь.
Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать фланг российских подразделений, когда они подойдут к этим населенным пунктам, указал эксперт.
Помимо этого, войска могут выйти к Сумам напрямую через Суджу в Курской области, а также в направлении Великая Писаревка — Ахтырка. Это и есть стык Харьковской и Сумской областей, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
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Руслан Калинчук: ВСУ проиграли под Харьковом, но Зеленский придумал новую спецоперацию против РоссииНашествие Владимира Зеленского на Киев — мать городов русских, оказалось более смертоносным, чем татаро-монгольское иго. Насильная мобилизация, коррупция и уничтожение исторических христианских святынь — лишь небольшая часть этого
 
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Заголовок открываемого материала
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