"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Если Украина сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут удара. Железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если ее перерезать, то снабжение ВСУ в Сумах будет серьезно затруднено. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Помимо продвижения к Волчанску, российские войска могут сомкнуть клещи вокруг Харькова по реке Ворскла, а также теоретически ударить из района Теткино или между Сумской и Черниговской областями вдоль реки Сейм, рассказал офицер.
Если Украина уже сообщает об эвакуации населения из Ворожбы и Белополья, значит они ждут там возможного удара. При этом ВС РФ можно не опасаться флангового удара со стороны Путивля, потому что он находится на другом берегу Сейма, добавил он.
"Мост разрушили и все. А железная дорога с Конотопа на Белополье идет вдоль границы. Если мы ее перережем, снабжение Сум будет очень серьезно затруднено", - подчеркнул Кутырь.
Ворожба и Белополье — это единственная железная дорога, связывающая Конотоп и Сумы. Так вот река Сейм будет прикрывать фланг российских подразделений, когда они подойдут к этим населенным пунктам, указал эксперт.
Помимо этого, войска могут выйти к Сумам напрямую через Суджу в Курской области, а также в направлении Великая Писаревка — Ахтырка. Это и есть стык Харьковской и Сумской областей, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Пока Белоусов садится за руль "БелАЗа", Россия готова устроить ВСУ и Ворожбу, и Белополье читайте на сайте Украина.ру
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