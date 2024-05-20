Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
07:13 20.05.2024 (обновлено: 07:22 20.05.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.
"Ночью два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.
Эту информацию подтвердило Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в ведомстве.
Накануне вечером дежурные средства российской ПВО также перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника.