Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями - 20.05.2024 Украина.ру
Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
2024-05-20T07:13
2024-05-20T07:22
пво
новости
курская область
россия
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg
Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.Эту информацию подтвердило Минобороны России."Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в ведомстве.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО также перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника.
https://ukraina.ru/20240519/1055151568.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_0b70e8c0cbcf87aaa0ecbd4804c7f6b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, новости, курская область, россия, беспилотники
ПВО, Новости, Курская область, Россия, беспилотники

Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями

07:13 20.05.2024 (обновлено: 07:22 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале
Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.
"Ночью два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Обоянским районом Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - написал Смирнов.
Эту информацию подтвердило Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в ведомстве.
Накануне вечером дежурные средства российской ПВО также перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника.
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Вчера, 09:23
Российская ПВО за ночь уничтожила девять ракет ATACMS и 61 беспилотникНад территорией Россией в ночь на 19 мая системы ПВО сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ
 
ПВОНовостиКурская областьРоссиябеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:51Гибель президента Ирана, годовщина Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая
09:30Константинов высказался о будущем Харьковской области
09:00"Погода или преступный умысел": Слуцкий заверил, что следствие установит причину гибели президента Ирана
08:26Число пострадавших белгородцев при обстрелах ВСУ увеличилось - губернатор
08:10Замначштаба батальона "Скиф": Я здесь потому, что допустил происходящее своей безучастностью
08:05Главное за ночь 20 мая
07:45И горе, и радость. Чем сегодня живет Донбасс
07:35США хотят выдать Киеву кредит под залог из активов РФ до избрания Трампа - Financial Times
07:31Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолета
07:13Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями
06:00Удар получился неожиданным: офицер запаса рассказал о падении морального духа ВСУ под Волчанском
05:50"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
05:40Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"
05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
05:15Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
04:50Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
04:15"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
Лента новостейМолния