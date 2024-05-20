https://ukraina.ru/20240520/1055163839.html

Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями

Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями - 20.05.2024 Украина.ру

Российские системы ПВО сбили беспилотники над Курской и Белгородской областями

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале

2024-05-20T07:13

2024-05-20T07:13

2024-05-20T07:22

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Ранее в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.Эту информацию подтвердило Минобороны России."Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области", - добавили в ведомстве.Накануне вечером дежурные средства российской ПВО также перехватили над Белгородской областью запущенные Украиной снаряд РСЗО "Ольха" и три беспилотника.

https://ukraina.ru/20240519/1055151568.html

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пво, новости, курская область, россия, беспилотники