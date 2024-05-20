https://ukraina.ru/20240520/1055138629.html

Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"

Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами" - 20.05.2024 Украина.ру

Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"

Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-05-20T05:30

2024-05-20T05:30

2024-05-20T05:30

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Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, рассказал Полетаев.Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, будто "ничего не происходило", отметил он.Нельзя сказать, что сейчас мы полностью уверены, что противнику некуда деваться. Но элемент информационно-психологической игры работает в пользу России, добавил специалист."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергея Липового о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска

https://ukraina.ru/20240517/1031389129.html

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новости, россия, харьков, сумы, сергей полетаев , всу, вс рф, наступление, сумская область, сво, работа