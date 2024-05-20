Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, рассказал Полетаев.
Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, будто "ничего не происходило", отметил он.
"ВСУ год назад своей стратегической инициативой воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Это можно было делать [только в том случае], если ты на 100% уверен в собственной победе", - отметил эксперт.
Нельзя сказать, что сейчас мы полностью уверены, что противнику некуда деваться. Но элемент информационно-психологической игры работает в пользу России, добавил специалист.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
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