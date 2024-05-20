Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами" - 20.05.2024 Украина.ру
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Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами" - 20.05.2024 Украина.ру
Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-05-20T05:30
2024-05-20T05:30
новости
россия
харьков
сумы
сергей полетаев
всу
вс рф
наступление
сумская область
сво
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Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, рассказал Полетаев.Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, будто "ничего не происходило", отметил он.Нельзя сказать, что сейчас мы полностью уверены, что противнику некуда деваться. Но элемент информационно-психологической игры работает в пользу России, добавил специалист."Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.руО том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергея Липового о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
https://ukraina.ru/20240517/1031389129.html
россия
харьков
сумы
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новости, россия, харьков, сумы, сергей полетаев , всу, вс рф, наступление, сумская область, сво, работа
Новости, Россия, Харьков, Сумы, Сергей Полетаев , ВСУ, ВС РФ, наступление, Сумская область, СВО, работа

Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"

05:30 20.05.2024
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP / Vadim Ghirda
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Год назад своей стратегической инициативой ВСУ воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Стратегия ВС РФ состоит в том, чтобы истощать противника, пользуясь своим возрастающим численным и техническим превосходством, а самое главное – пользуясь стратегической инициативой, рассказал Полетаев.
Это красиво разыгранная партия, которая стала возможной благодаря "грязной, унылой и выматывающей боевой работе", начавшейся осенью 2023 года. Просто сейчас кажется, будто "ничего не происходило", отметил он.

"ВСУ год назад своей стратегической инициативой воспользоваться не смогли. Потому что они рассказывали, где и когда они будут наступать и как они побегут. Это можно было делать [только в том случае], если ты на 100% уверен в собственной победе", - отметил эксперт.

Нельзя сказать, что сейчас мы полностью уверены, что противнику некуда деваться. Но элемент информационно-психологической игры работает в пользу России, добавил специалист.
"Мы только делаем вид, что собираемся наступать на Харьков, а ВСУ уже выбирают между двумя плохими вариантами. А если мы пойдем на Сумы, им вообще придется выбирать между тремя плохими вариантами. Мы будем растягивать противника до тех пор, пока стулья под ним не разъедутся, и он не упадет", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия залатала рану на Запорожье, чтобы у Волчанска выбить из-под ВСУ последний стул читайте на сайте Украина.ру
О том, как украинская армия перебрасывает силы под Харьков с других участков, чтобы заткнуть огромную брешь можно прочитать в интервью Сергея Липового о новом министре обороны, боях под Харьковом и ядерном намеке Москвы и Минска
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Катастрофа под Харьковом. Почему после разгрома под Москвой гитлеровцы дошли до Волги и КавказаЗимой 1941-42 года Красная армия дала Третьему рейху решительный отпор, отбросив врага от Москвы и Тулы, освободив Ростов и подойдя к Харькову. Казалось — еще поднажать немного, и немец покатится обратно. Однако уже в конце августа вермахт и его союзники штурмовали Воронеж и Сталинград, а горные стрелки оседлали кавказские перевалы
 
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Заголовок открываемого материала
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05:50"Украина сообщает об эвакуации": офицер рассказал, откуда Россия может ударить в Сумской области
05:40Каскадное обрушение фронта: военный эксперт рассказал, почему оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань"
05:30Полетаев: когда армия РФ пойдет на Сумы, ВСУ будут метаться между "тремя плохими вариантами"
05:15Красиво разыгранная партия: Сергей Полетаев рассказал, как привела к успеху "возня за непонятные села"
05:00Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предполье
04:50Главная интрига: Сергей Полетаев рассказал, какие силы Киев может перебросить под Липцы и Волчанск
04:40"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и Молдавии
04:15"Мост разрушили и все": Виктор Кутырь рассказал, как ВС РФ могут перебить логистику ВСУ и выйти к Сумам
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04:00"Линией Суровикина" тут и не пахнет: эксперт раскрыл, какую оборону ВСУ нарыли за Липцами и Волчанском
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03:30Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервы
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