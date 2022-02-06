В момент острого энергетического кризиса Украина получила от ЕС очередную финансовую помощь — 1,2 млрд долларов. С момента государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, свершившегося при поддержке Запада, эту страну просто засыпали деньгами, оказывая поддержку новому киевскому режиму. Однако результат вряд ли можно назвать выдающимся

Деньги Украине давали и Соединенные Штаты, и Германия, и Евросоюз, и даже Япония, не говоря уже о таких международных финансовых организациях, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ).

Сколько их было потрачено, определить далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Украинское правительство не публикует отчеты об этом, в СМИ попадают только заявления различных официальных лиц, но они зачастую противоречат друг другу.

Например, в мае 2021 года Госдепартамент США сообщил, что с 2014 года Вашингтон потратил на Украину $4,6 млрд, в том числе включая поставки для украинской армии, и предоставил госгарантии на общую сумму $3 млрд.

В июле 2021 года заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что ежегодно Украина получает от США по $750 млн.

«И демократы, и республиканцы одинаково поддерживают Украину. И я думаю, что это не зависит от администрации, чиновников, работающих с Украиной», — сказал Кент.

Если вспомнить, что в 2014 году президентом США был демократ Барак Обама, после него — республиканец Дональд Трамп, которого опять сменил демократ Джо Байден, то можно подсчитать, что США профинансировали Украину за 8 лет на $6 млрд — то есть суммы не совпадают, хотя это данные одного и того же ведомства.

Однако можно определить источники финансирования и попытаться примерно подсчитать на основе сообщений СМИ, сколько же получила Украина после Майдана.

Кредиты МВФ

Проще всего отследить суммы, которые Киеву перечислял МВФ. После Майдана были договоренности о нескольких программах кредитования, и ни одна из них не была выполнена полностью.

Восьмая программа Stand-by, согласованная вскоре после победы Майдана в апреле 2014 года, предполагала объемы кредитования в размере $16,5 млрд, однако Украина по ней получила только $4,4 млрд.

Кредит ради погашения кредита. Почему украинские власти так заинтересованы в траншах МВФ © AP, Andrew Harnik

Например, требование поднять цены на газ на 50% убивали поддержку режима населением, также представителей нового режима пугала необходимость создать подконтрольное Западу Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), которое в перспективе могло «взять за глотку» любого высокопоставленного чиновника вне зависимости от его ранга и политической окраски.

Программа была забыта, однако уже в марте следующего года Киевом и МВФ была согласована девятая программа EFF. По ней Украина в 2015-2027 годах получила суммарно $8,7 млрд.

Требования, которые выдвигал фонд, касались в основном борьбы с коррупцией, а именно создания на Украине группы антикоррупционных ведомств НАБУ, Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАСУ).

Они не были выполнены, но финансирование продолжалось на фоне обострения конфликта в Донбассе. Этого оказалось достаточно для того, чтобы кредиторы продолжили заливать украинскую власть деньгами.

В декабре 2018 года МВФ согласовал десятую программу кредитования Украины на общую сумму $3,9 млрд, из которых было выдано $1,38 млрд.

В 2020 году Украина согласовала уже 11-ю программу, по которой получила до конца 2021 года $2,1 млрд.

Суммарно Украина получила от МВФ кредитов по этим программам на общую сумму $16,58 млрд под разного рода политические требования, которые либо усиливали контроль Запада над киевским режимом, либо отдавали национальные богатства — как в случае, например, с программой приватизации земель сельхозназначения.

Кредиты ВБ

Финансирование ВБ было связано в основном с разного рода проектами. Так, в мае 2014 года были подписаны соглашения на сумму 1,48 млрд, из которых $750 млн шли на поддержку украинского бюджета, $382 млн — на проекты энергоэффективности в 10 городах страны и $350 млн — десятку водоснабжающих организаций, видимо, в тех же городах.

К сентябрю 2014 ВБ выделил Украине еще $1 млрд для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности и на борьбу с коррупцией. Последнее подразумевало создание уже упомянутой антикоррупционной тройки НАБ-САП-ВАСУ. Впоследствии стало ясно, что именно эти требования Киев саботирует особенно упорно, что и вызвало нарастающий шквал обвинений в адрес украинской власти в последующие годы.

В декабре 2014 Киев получил еще $378 млн, из которых $48,4 млн под 0,75% выделялись на проект по передаче энергии — строительство и модернизацию линий электропередач. Судя по тому, в каком плачевном состоянии находятся сейчас украинские электросети, эти деньги точно до адресата не дошли.

Еще $330 млн выделялись на расширение программы государственной социальной помощи для наиболее незащищенных групп украинского населения. Тут процентная ставка не разглашалась, однако отмечалось, что ВБ разрешил Украине в рамках займа осуществлять конверсии процентных ставок и валюты займа, которые позволят стране минимизировать затраты на его обслуживание. Что весьма напоминало коррупционную схему.

В августе 2015 года Киев и ВБ договорились о кредите в $500 млн на повышение качества управления в госсекторе, улучшение делового климата, решение проблем в области энергетики и социального обеспечения. Сейчас можно с уверенностью сказать, что заявленные цели достигнуты не были.

Тогда же Киев получил еще $500 млн от ВБ на «поддержку целого ряда приоритетных реформаторских шагов в банковском секторе в ответ на финансовый кризис на Украине» — по факту деньги канули в украинский госбюджет, где и растворились.

В ноябре того же года ВБ выделил Украине $560 млн кредита на строительство дорог — едва ли не наиболее коррупционную отрасль украинской экономики.

В декабре 2015-го ВБ согласовал предоставление «Нафтогазу Украины» $200 млн для закупки газа у французской компании Engie.

Понятно, что никакого газа, кроме российского, который Киев отбирал из своей ГТС и потом рассчитывался за него с европейскими поставщиками, на Украину не поступало. Вся эта схема с «виртуальным реверсом» изначально выглядела как политическая взятка европейцам в обмен на поддержку киевского режима на международной арене — иначе зачем покупать газ через посредников по непрозрачным контрактам, теряя на этом деньги, если можно покупать газ напрямую у России?

Кредит в обмен на независимость. Новый меморандум Евросоюза и Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

В конце декабря 2016 года ВБ помог «Нафтогазу» получить ставший уже традиционным «новогодний» кредит — $500 млн на закупку газа. В этот раз деньги наскребли банки Citi и Deutschebank под гарантии ВБ.

В мае 2017 года Украина получила от ВБ кредит в размере $150 млн на поддержку «экспортно-ориентированных малых и средних предприятий». Реально деньги получил «Укрэксимбанк», никаких внятных данных об украинских малых и средних предприятиях, воспользовавшихся программой, в СМИ не просочилось.

После финансирование было приостановлено. Как сказал глава ВБ Джим Ён Ким в ноябре 2017-го, организация превысила лимит финансовой поддержки для Украины.

«Мы достигли нашего лимита и даже превысили его в поддержке Украины. То же самое сделал и МВФ», — подчеркнул Ким.

Поэтому в 2018 году ВБ денег не давал, хотя и предоставил гарантии по кредиту на $750 млн на реформы банковской сферы и борьбу с коррупцией, но только в декабре.

Деньги от ВБ стали реальностью только в августе 2019 года, когда Киев договорился о $200 млн кредита на нужды сельского хозяйства. В действительности деньги направлялись на проведение инвентаризации земель сельхозназначения и подготовку к внедрению рынка земли на Украине.

Еще о $135 млн от ВБ Киев договорился в апреле 2020 года. Тут уже сыграл фактор пандемии — деньги выделялись вроде бы на борьбу с COVID-19, однако Киев обязывался продолжать скандальную реформу медицины, по которой было закрыто множество больниц, а большинство медуслуг стали платными. В мае 2020 было получено еще 150 млн на те же цели.

В июне возобновилось финансирование антикоррупционной системы на Украине, но с уклоном в рынок земли — «путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках». На это ВБ выделил $350 млн.

В декабре 2020 ВБ выделил Украине $300 млн на преодоление последствий пандемии COVID-19 при условии продолжения реформы медицины, в мае того же года на эти же цели выделили $90 млн.

В сентябре 2021 ВБ договорился с Украиной о кредитах на $411 млн. 211 млн должны были пойти на спасение украинской энергосистемы на фоне роста цен на энергоносители, а 200 млн — на реформу образования.

В декабре 2021 ВБ согласился дать Украине $150 млн на вакцинацию — закупку 16,5 млн доз вакцин от COVID-19 — и $334,1 на антикоррупционные и антиолигархические реформы.

Суммарно с 2014 года Украина получила от Всемирного банка 9 млрд 240 млн долларов США.

Кредиты ЕБРР

В октябре 2015 Украина подписала договор с ЕБРР о выделении ей $300 млн на закупку газа. В апреле 2016-го — $40 млн на строительство хранилища отходов ядерного топлива (ОЯТ) в Чернобыле.

В сентябре 2017-го ЕБРР выделил $39 млн на рекультивацию скандальной свалки бытовых отходов близ Львова и строительство мусороперерабатывающего завода там же. В декабре 2017-го ЕБРР одолжил $167 млн для модернизации железной дороги на направлении Долинская — Николаев — Колосовка.

В январе 2019-го ЕБРР согласился прокредитовать строительство ветряной электростанции на $167 млн. Проект осуществляли норвежская компания NBT и французская Total Eren.

В июле того же года $166 млн ЕБРР выделил на модернизацию электросетей — в дополнение к уже профинансированным ветрякам. Еще $278,5 млн ЕБРР тогда же выделил на развитие городского транспорта — закупку троллейбусов в Полтаве — чтобы было куда тратить выработанную «зеленую» электроэнергию.

В сентябре 2021 года ЕБРР выделил $165 млн на модернизацию прогнивших тепловых сетей Киева. Следует отметить, что ЕБРР — менее публичная организация, чем те же ВБ и МВФ, поскольку не раскрывает всех подробностей сотрудничества с Украиной.

В частности, в сентябре 2021 года пресс-служба ЕБРР сообщила, что выделила Украине за 2020-21 годы $2 млрд, что больше, нежели попавшие в СМИ суммы с 2014 года.

Можно с уверенностью сказать, что сумма превышает $3 млрд 157,5 млн, так как с 2014 года по 2019 включительно ЕБРР выделил Украине 1 млрд 157 млн долларов — по крайней мере, соответствующая информация подтверждалась в СМИ самим банком.

Деньги Европы и Америки

24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении в скором времени Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро ($1,33 млрд) и добавила, что Киев с 2014 года уже получил от ЕС помощи на сумму 17 млрд евро ($18,9 млрд). Суммарно выходит более $20,2 млрд.

«Какое нам дело до Украины?» Почему глава МИД Германии полетела в Москву через Киев © AP, Alessandra Tarantino

В 2020-21 годах Великобритания выделила Украине помощь на сумму 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,7 млрд). Как упоминалось, США выделили не менее $4,6 млрд.

Еще $3 млрд кредитных средств Киев привлек у частных кредиторов под гарантии США, $1,25 млрд — под гарантии Всемирного банка. $3,25 млрд Украина смогла получить благодаря размещению своих евробондов почти под 10%.

Получается, что суммарно кредитов от запада с 2014 года Украина получила более $67,5 млрд.

Также не стоит забывать и о безвозмездной помощи МВФ в рамках мер поддержки стран, пострадавших от коронавируса. По этой программе Украина получила $2,7 млрд. Незначительные суммы безвозмездной помощи выделял и ЕС, суммарно Киев «на халяву» поживилась примерно тремя миллиардами долларов.

Таким образом, финансовая поддержка постмайданной Украины со стороны Запада составила более $70,5 млрд. Однако каков результат?

Непрекращающийся экономический кризис, обнищание населения на фоне роста многократного роста тарифов ЖКХ, разгоняющаяся с каждым годом все больше инфляция, отсутствие достойной работы, вынуждающее миллионы экономически активных граждан перебираться в Польшу, Чехию, Германию и Россию.

Украина без украинцев — вот настоящий лозунг, которым руководствуются украинские власти и поддерживающий их Запад. По крайней мере, именно такой результат их усилий проявляется все сильнее.