К концу 2021 года водохранилища Крыма были заполнены на 46-88% от их объёмов. О графиках подачи воды сегодня можно забыть, говорят местные чиновники. При этом продолжается изучение состава пресной воды под Азовским морем

С 2014 года, после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, одной из главных тем для Крыма был недостаток воды. Прошло почти 8 лет — вода есть, засуху пережили. Но повторения 2020-2021 годов никто не хочет.

Источник пресной воды под Азовским морем мог бы создать задел, ведь засушливые периоды повторяются на полуострове с определённой цикличностью.

Напиться из моря

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в ноябре 2021 года заявил, что пресная вода под Азовским морем найдена. Несколько пластов будут изучать учёные. Северо-Крымский канал уйдет в историю: в Крыму достраивают трубопровод для водоснабжения Керчи и Феодосии © РИА Новости, Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

При этом крымские специалисты оценок пока не дают — не владеют информацией. По словам доцента кафедры туризма Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, местные эксперты не получают данных об исследованиях. Всеми процессами занимаются гидрогеологи с материка.

«Вероятность того, что под Азовским морем есть вода, конечно же, есть, — поясняет специалист. - Какие там запасы — это будет понятно только после изучения и отчета. Пока ни общественность, ни люди науки на полуострове этой информацией не обладают. У нас есть только высказывания руководителей — и все».

Вахрушев подчеркивает: скептические заявления, что раньше об этой пресной воде никто не слышал, не обоснованы. При Украине дефицита попросту не было — северо-Крымский канал давал более чем достаточное количество воды. Исследования под Азовским морем — дорогостоящие, зачем тратить деньги, когда вода утекает в землю от избытка?

Но недавние засушливые годы показали, что дополнительные источники воды нужны.

Геннадий Самохин, председатель Совета Российского союза спелеологов, считает, что вода под Азовским морем точно есть. Возможно, это палеорусло Дона. Проще говоря, когда-то на месте Азовского моря было почти болото, здесь могла протекать река. Пресная вода тут может ничем не отличаться от любой воды на равнине.

Дно Азовского моря — тоже равнина, только скрытая под морской водой. Данилов заявил о невозможности «отвоевать» Крым у России © РИА Новости, Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

На самом деле проблема не в том, как добыть воду и пригодна ли она для питья. Это лишь верхушка айсберга. Главное — выяснить, сколько в целом есть пресной воды и постоянно мониторить изменения.

Это единственный шанс предсказать в будущем обильные осадки, затопившие Ялту и Керчь летом 2021 года.

Наука превыше всего

Во время засухи Крым столкнулся с несколькими серьезными проблемами. Чиновники осознали, что 25 лет гидрологи были забыты, исследования толком не проводились, а новых данных почти нет. Зато есть много вопросов: где и сколько на полуострове воды, когда повторится засуха, ждать ли обильных осадков — как летом 2021 года.

«Гидрогеология в украинский период сильно пострадала, — говорит Вахрушев. - По сути, мы пользовались много лет сборником гидрогеологических данных, изданном при СССР. В украинский период были потеряны посты на реках, вся отрасль пришла в упадок. Если бы этого не случилось, мы могли бы предсказать катаклизмы в Ялте и Керчи».

В свою очередь Самохин добавляет, что периоды засушливых и водообильных лет изменились. Раньше считалось, что они чередуются через каждые 7 лет. Теперь очевидно — появились новые закономерности. Какие именно — ответа нет. Нужны исследования. Тягнибок озвучил фантастический план возвращения Крыма © Ukraina.ru

«Много лет мы работали без нормального мониторинга, десятки гидропостов и метеостанций были попросту закрыты, — объясняет специалист. - Теперь нам нужно около двух лет, чтобы обработать информацию, которую удалось получить при поддержке ученых Института водных проблем Российской академии наук. Это позволит провести анализ, озвучить прогнозы, в целом понимать, что происходит с источниками воды на полуострове».

Есть повод для оптимизма. Согласно данным Крымского гидрометцентра, приток воды в водохранилища в январе был значительным и в миллионах кубических метров составил: Белогорское водохранилище — 6,435, Симферопольское водохранилище — 5,046, Счастливое водохранилище — 2,804, Чернореченское водохранилище — 13,4.

К концу 2021 года большинство водохранилищ были заполнены водой на 46-88%. Это значит, что вода на полуострове снова есть. Но расслабляться нельзя: важно продолжать исследования, возрождать гидрогеологию. Только так можно подготовиться к новой засухе, которая точно произойдёт.