Начало 2022 года не дало американскому сжиженному природному газу (СПГ) шансов закрепиться в Европе. Но пока это была только репетиция «вторжения» США на европейский газовый рынок

Российский «Газпром» во вторник, 1 февраля, резко увеличил транзит газа через Украину — в 1,7 раза, и почти достиг уровня минимального по контракту уровня прокачки в 109 млн кубометров в сутки. На это сразу отреагировали европейские рынки, где стоимость газа, державшаяся выше планки в $1000 за тысячу кубометров с 24 января, опустилась ниже $900.

На первый взгляд события развиваются в соответствии с утверждениями западных СМИ и политиков о том, что Россия может в любой момент нарастить поставки газа в Европу и «сбить» цены на рынке. Однако нельзя упускать важный момент в отношениях «Газпрома» и его европейских заказчиков, о котором стараются как можно меньше говорить на Западе: российская компания не может поставлять газ, если его не хотят покупать.

Особенности контрактов

Еврокомиссия, пользуясь длительным периодом низких цен на газ на спотовом рынке Евросоюза, который продолжался около 10 лет до августа 2021 года, вынудила большинство стран Европейского союза добиваться от «Газпрома» изменения долгосрочных контрактов на поставку газа в части ценообразования. А именно — убрать из формулы расчета цены влияние рыночных цен на нефтепродукты и заменить его на привязку к котировкам на спотовом рынке. Причем рыночные котировки оказывают влияние не сразу, а через некоторое время.

По одним контрактам временной лаг составляет полгода, по другим — месяц, рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков изданию Украина.ру.

«По некоторым его контрактам получается, что он рассчитывает нынешние цены от пиковых значений конца 2021 года (когда цены в один из дней превышали $2 тыс. за тысячу кубометров). То есть, по некоторым контрактам сложилась довольно высокая цена, и тут даже могут предпочесть брать СПГ», — отметил Юшков.

США ограбили Европу. И замышляют преступление против России © REUTERS, Christian Charisius/File Photo

Как отметил Игорь Юшков, страны, которые сохранили в своих контрактах нефтяную привязку, получали российский газ в три раза дешевле перешедших на привязку к спотовому рынку. Например, Турция платила всего $350 за тысячу кубометров.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, также нефтяную привязку в контрактах с «Газпромом» сохранила Германия. Однако 80% контрагентов «Газпрома» платят по рыночной цене. Контракты с «Газпромом» также содержат пункт «бери или плати», согласно которым заказчик обязывается приобретать гарантированные объемы газа ежемесячно. Это необходимо, чтобы защитить инвестиции поставщика в добычу газа.

Кроме того, в контракте прописана возможность закупать дополнительные объемы газа, если этого пожелает заказчик. Благодаря этому экспорт «Газпрома» в ЕС в январе упал не до нуля, а до 7,2 млрд кубометров. Это меньше чем в январе 2021 года, когда ЕС получил от «Газпрома» 13,8 млрд газа. Однако полностью компенсируется разницей в цене: тогда она находилась на уровне $220 за тысячу кубов, что в семь раз ниже средней цены декабря 2021 года в $1400, исходя из которой рассчитывалась стоимость поставок.

Уже начиная с 1 февраля контрагенты «Газпрома» в Европейском союзе получили возможность платить за газ по январским ценам, что сразу привело к росту заказов и, соответственно, росту прокачки через Украину. Соответственно, американский СПГ в ЕС стал не нужен, так как цены у «Газпрома» снова ниже, и дальнейшие его объемы будут перенаправлены в Азию, где в феврале традиционно растет потребление газа из-за похолодания.

Маршруты поставок

В первую очередь «Газпром» поставляет газ в страны ЕС по первому «Северному потоку» и «Турецкому потоку», а когда их мощностей недостаточно, подключается украинская ГТС, с которой контракт заключен по принципу «качай или плати». То есть ежемесячно оплачиваются гарантированные объемы прокачки, и последним в очереди использования находится проходящий через Польшу газопровод «Ямал-Европа», который используется в основном в периоды пиковых потребностей.

Когда по нему не качают газ в Европу, он используется для поставок в обратном направлении: из Германии в Польшу. Понятное дело, что это тот же российский газ, но уже приобретенный у немцев. И Украина, к слову, начала переделывать свою ГТС аналогичным образом, чтобы можно было получать российский газ с помощью физического, а не виртуального реверса.

Историческое событие

Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон 1 февраля на своей странице в Facebook сообщил, что впервые в истории Украины начался «физический импорт» газа из Венгрии.

«Ранее система ГТС могла работать только в направлении из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортирования газа в обратном направлении», — отчитался Макогон.

Киев получил помощь от ЕС и теперь — с газом. Но другие проблемы впереди © president.gov.ua

Действительно, планируется, что на полную мощность плавучий терминал по приему СПГ (в основном из США и Катара) заработает в 2022 году. Его мощность составит 2,6 млрд кубометров в год, из которых 1 млрд законтрактовала Венгрия. Примечательно, что физические объемы поставок составят не более 250 млн кубометров в год, а остальные 750 млн Венгрия будет получать от «Газпрома», производя с хорватами взаимозачет по схемам, напоминающим украинский «виртуальный реверс».

Стоит отметить, что недавно Украина подписала с Венгрией контракт о поставках газа, согласно которому Киев сможет покупать до 8 млн кубометров газа ежесуточно. В годовом выражении это 2,92 млрд кубов, что больше, чем весь объем СПГ, который будет за год получать терминал в Хорватии.

Тем не менее, теоретические возможности физических поставок нероссийского газа на Украину со стороны Венгрии появились. Наряду с интерконнектором, который построен на границе со Словакией, это в далекой перспективе позволит Киеву получать до 35 млн кубометров газа в сутки не из России. В год это составит 12,7 млрд кубометров, что при нынешнем уровне потребления газа и собственной добычи позволяет обеспечить страну «голубым топливом» в достаточной мере.

Американская Еврокомиссия

Украина сможет получать газ даже дешевле, чем клиенты «Газпрома» в Европе, которые оплачивают газ по спотовым ценам — спасибо Еврокомиссии, которая вынудила страны ЕС переходить на контракты со спотовой привязкой. Январская ситуация на рынке газа ЕС это подтверждает и выглядит как репетиция триумфального пришествия американского СПГ на европейский рынок.

США к 2024 году собираются практически удвоить свои экспортные мощности по отгрузке СПГ, и им нужен рынок сбыта. Особые надежды они возлагают на Евросоюз, откуда надеются выдавить «Газпром». Поначалу не полностью, так как суммарно США через три года смогут отправлять на экспорт 171 млрд кубометров СПГ, причем большая часть пойдет на рынки Азии и Южной америки. Однако около 70 млрд кубометров в год они надеются «откусить» от доли «Газпрома» на европейском рынке.

Поэтому США упорно требуют от Европейцев выстраивать систему СПГ-терминалов, по которым им потом придется получать американский газ. Исходя из логики заявлений США на протяжении последних лет, это приведет к зависимости Европы от американских энергоносителей и позволит Штатам «использовать энергетику в качестве оружия» против европейцев.

При этом жителям ЕС стоит как следует задуматься, в интересах какой страны работают чиновники Евросоюза, раз принимают решения, выгодные исключительно Соединенным Штатам. Ведь за американский СПГ придется платить очень дорого, как показал январь 2022 года.