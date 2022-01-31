Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные государства не пугать мир войной с Россией. От этого хуже прежде всего украинской экономике

С неожиданной критикой Запада Зеленский выступил во время интервью журналистам зарубежных СМИ 28 января.

«Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война. В Англии, Германии, Франции, Литве, из средств массовой информации складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — заявил Зеленский. Французский профессор объяснил экономический провал Украины © CC0, Pixabay

По его словам, именно из-за паники, связанной с якобы возможной «российской агрессией» из украинской экономики вывели $12,5 млрд.

«Наше государство не может само справиться с такими вызовами. Из госрезервов мы стабилизируем нашу национальную валюту, поэтому это очень дорого стоит для Украины», — рассказал Зеленский.

Украинский президент не упустил случая попросить финансовую помощь у Запада.

«Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим более $4-5 млрд, на меньшую цифру я и не рассчитываю, так как такая сумма нам очень нужна», — отметил он.

Зеленский заявил, что надеется на финансовую помощь со стороны США, а также на ускорение кредитных траншей со стороны МВФ.

Исходя из этого, велик соблазн обвинить Зеленского во лжи, в желании приукрасить, чтобы получить от западных государств очередные транши и, кроме того, внеплановую финансовую помощь. Но его искренность подтверждает курс украинской валюты.

Близнецы-сестры

Прошлая неделя стала для украинской и российской валют непростой. В понедельник, 24 января резко просела в цене украинская валюта. Уже после 10:00 по Киеву (11:00 по Москве) Нацбанк распродавал доллар в формате запроса лучшего курса по 28,35-28,36 грн и выше. Продав $50 млн, Нацбанка ушел с рынка и уже к 13:00 (14:00 по Москве) за доллар давали 28,38 и 28,40 грн. Потери от несостоявшегося вторжения. Как слухи о войне с Россией губят экономику Украины © коллаж Украина.Ру

Незадолго до 14:00 по Киеву (15:00 по Москве) на рынок снова вышел Нацбанк, продавая доллар уже по 28,39 грн и выше. При этом курс продолжал расти. Завершилась сессия на показателях 28,58/28,60 грн. за доллар. При этом общий объём торгов превысил $320 млн.

Одной из причин этого называли в том числе и панику, вызванную новостями о грядущей эскалации конфликта в Донбассе.

Спустя два дня обвалился уже курс рубля. В среду, 26 января, в ходе торгов на Московской бирже курс евро поставил рекорд и превысил 90 рублей впервые с июля 2021 года, а доллара — 80 рублей.

Курсы иностранных валют по отношению к рублю стали подниматься после 17:30 (16:30 по Киеву), когда в СМИ появились сообщения о предложении ряда политиков оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок военной продукции.

В общем, война, пускай и не случившаяся, больно бьёт по украинской и российским валютам. При этом западные СМИ и не думают останавливаться.

«Могли же «ведущие западные СМИ» четыре года подряд рассказывать со ссылкой на «источники», что Трамп — русский шпион. При том, что ни одного доказательства так и не появилось. Но четыре года все писали, что «Трамп — русский шпион». А сейчас все пишут, что «Путин вот-вот нападет на Украину». На «русском шпионе Трампе» была отработана схема создания полностью виртуальной информационной реальности. Сейчас просто ее применяют в мировом масштабе», — считает главред украинского издания «Страна» Игорь Гужва.

А вот реальная война ударит по экономикам ещё сильнее. И не только по экономикам Украины и России.

Всем не сдобровать

Еще в середине декабря американский инвестор Джим Роджерс предсказал крах всех рынков в случае войны на Украине. Что угрожает миру в 2022 году. Главное из доклада Всемирного экономического форума © REUTERS, Denis Balibouse/File Photo

«Если будет война, то рынки по всему миру упадут — и американский, и российский», — цитировало его издание РБК.

При этом Роджерс подчеркнул, что сам он в подобный сценарий не верит. Кроме того, по словам инвестора, некоторые российские акции всё же пойдут вверх.

«Я не слишком много вложил в российские акции, но готов купить побольше, их снижение — возможность купить еще. Но я посмотрю, куда будет двигаться рынок», — отметил он.

В случае войны Роджерс посоветовал покупать серебро.

А спустя более, чем месяц — 25 января — уже первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат заявила, что в случае войны мир столкнется с ростом стоимости энергоносителей и высоким уровнем инфляции.

«Это вызывает серьезную озабоченность. Уровень общей инфляции растет везде из-за высокой стоимости энергии, и этот конфликт может только разогнать цены дополнительно. Поэтому это один из основных рисков», — заявила Гопинат в эфире Bloomberg TV. Продовольственный кризис: цены на газ на Украине с каждым днем ухудшают экономику и социалку © Украина.ру

Впрочем, и мирное состояние не сулит Украине ничего хорошего. Страна давно раздражает Запад наличием олигархов, которые продолжают играть в политике Украины существенную роль. И их могут попытаться привести к покорности. Для этого нужно лишь уничтожить экономику страны.

«Украине не нужна война с Россией, чтобы развалить экономику, этот процесс и так уже запущен. Для ЕС и США Украина — недоеденная добыча. Как только в МВФ убедятся, что вторжение России является пустой дипломатической болтовней, зарубежные кредиторы начнут выкручивать руки Зеленскому. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время та же гривна опустится до 30 за доллар и даже ниже», — рассказал в комментарии изданию «Газета.ру» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он уверен: никто Украине списывать долги не будет — в стране не настолько присутствует западный капитал (а угроза войны заставила западных инвесторов с ещё большей оглядкой относится к вложениям в украинскую экономику), чтобы спасать Украину.

В общем, война — не война, а решать экономические проблемы Зеленскому все же придется.