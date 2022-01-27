Проект «Северный поток – 2» направлен на достижение общей для России и ЕС цели – диверсификации маршрутов поставок газа. Поэтому выступления ряда стран ЕС против СП-2 мотивированы политически, причем из США.

Почему все экспортные газопроводы СССР проходили через Украину

Олег Хавич: кто он © из личного архива Олега Хавича

Во-первых, ЧССР из всех государств социалистического содружества была дальше всех выдвинута на Запад, потому прокладка советских экспортных газопроводов через неё была логичной, ведь это позволяло уменьшить количество стран-транзитёров и сразу выйти на платежеспособные капиталистические рынки. Кроме того, именно в Чехословакию в 1967 году был построен первый советский газопровод «Братство», по которому первоначально поставлялся газ из небольших месторождений Западной Украины — для чехословацких, польских и австрийских потребителей.

Во-вторых, после того, как в 1970 году была заключена «сделка века» между СССР и ФРГ, получившая название «газ — трубы», источником поставок газа в Германию должны были стать сибирские месторождения, путь от которых до Чехословакии также был короче через Украину — а не через Белоруссию и Польшу. И в-третьих, в исчерпанных уже газовых месторождениях Западной Украины было проще всего создать подземные хранилища газа (ПХГ).

Подобная монополия одной из советских республик вызывала обеспокоенность части советского руководства. Председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин, секретари Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Владимир Долгих и Константин Катушев предлагали принцип «равных возможностей». Речь шла о равномерном распределении сети экспортных газопроводов по территории Белоруссии, Украины и Молдавии, в том числе с учетом фактора минимального расстояния перекачки газа до западной границы СССР. Поскольку это достигалось, прежде всего, через Белоруссию, то Косыгина поддерживал руководитель этой советской республики Пётр Машеров, а также его предшественник, в 1970-е уже член Политбюро ЦК КПСС Кирилл Мазуров.

Оператор «Северного потока-2» зарегистрировал «дочку» в Германии © REUTERS, Hannibal Hanschke//File Photo

Поэтому свыше 70% протяженности сети экспортных газопроводов на западе СССР было размещено на Украине, причем даже в ущерб критериям минимума расстояния перекачки газа и, соответственно, строительно-эксплуатационных затрат. Показательным в этом плане является ситуация с трубопроводом «Сияние Севера», который был предназначен, в частности, для транспортировки газа с месторождений Ямала в Польшу. Этот газопровод с севера России шёл до Ужгорода через белорусский город Кобрин, от которого до границы с Польшей лишь 65 километров. Но в Киеве привлекли на свою сторону профильных специалистов (которых готовил Институт нефти и газа в Ивано-Франковске), и добились того, что перемычка для поставок в Польшу была построена во Львовской области, куда газ нужно было качать более 200 километров.

Во времена Леонида Брежнева через Украину был построен новый, мощный экспортный газопровод «Союз» (Оренбург-Ужгород, запущен в 1978-м), но и после смены руководства СССР ничего не изменилось. В 1983-м был введён в эксплуатацию газопровод «Уренгой-Помары-Ужгород», а в 1986-м — «Прогресс» (Ямбург — Западная граница), одна ветка которого также шла до Ужгорода, а вторая уже на Закарпатье поворачивала в Венгрию. Через украинский участок границы СССР поставлялся сибирский газ в Румынию, Болгарию, Турцию, Грецию и Югославию. Хотя этот газопровод, который ныне называют «Трансбалканским», проходил через Молдавию, но в Румынию он попадал через Одесскую область.

Как Россия диверсифицировала маршруты поставок газа в Европу

После распада СССР Россия сразу же столкнулась с шантажом со стороны властей независимой Украины. Во-первых, речь шла о банальном воровстве транзитного газа, которое описывалось эвфемизмом «неоплаченные поставки». А во-вторых, украинские специалисты халатно относились к эксплуатации своей ГТС, что постепенно делало транзит по ней всё менее эффективным. Поэтому неудивительно, что в Москве приступили к диверсификации маршрутов транзита российского газа в Европу.

Первой ласточкой в этом процессе стал газопровод «Ямал — Европа» через территории Белоруссии и Польши. Договор о его строительстве был подписан в 1994 году, уже в конце 1999-го газопровод был введён в строй, а в 2006-м выведен на проектную мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год. Хотя «Газпром» не скрывал, что главная цель газопровода «Ямал — Европа» — обойти Украину, Польша проектом была довольна, получая не только российский газ, но и неплохие деньги за его транзит. При этом с самого начала предусматривалось, что у газопровода будет вторая ветка, но в дело вмешалась политика.

В 2005 году, когда для начала строительства «Ямала-2» уже была подготовлена вся необходимая инфраструктура, проект в ущерб себе заблокировала Варшава. Именно в связи с действиями властей Польши на повестке дня «Газпрома» и его европейских партнёров появился «Северный поток — 1» проектной мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Но даже после того, как в 2012-м строительство этого газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря было завершено, в Москве не теряли надежд, что польские партнёры образумятся и вернутся к идее проекта «Ямал-2».

Однако в феврале 2014-го «Газпром» окончательно отказался от идеи нового газопровода через Белоруссию и Польшу, и все силы бросил на «Северный поток — 2», также соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря. Против этого проекта Варшава выступает с момента обнародования этих планов. При этом польская государственная компания PGNiG в европейских судах добилась ограничения на объём поставок по немецкому газопроводу OPAL — сухопутному продолжению «Северного потока — 1».

Новые газопроводы строила Россия и на юге. Так, в феврале 2003-го был запущен «Голубой поток», идущий по дну Чёрного моря с побережья Краснодарского края в Турцию. Ныне его мощность после модернизации составляет 17 миллиардов кубометров газа в год. А в 2007 году «Газпром» с европейскими партнёрами начал подготовку к реализации проекта «Южный поток» — ещё одного трансчерноморского газопровода, который должен был пройти от российского до болгарского побережья. Проектная мощность «Южного потока» составляла 63 миллиарда кубометров в год, газ по нему должен был поставляться в Болгарию, Турцию, Сербию, Словению, Хорватию, Венгрию, а в перспективе — в Австрию и Италию.

Европейский Союз боролся против «Южного потока» с 2011 года, требуя от России гарантий сохранения транзита газа через Украину. А после государственного переворота в Киеве в 2014-м Брюссель заставил Софию отказаться от этого проекта, хотя после его реализации Болгария могла бы получать 2,5 миллиарда евро в год — только за транзит газа в другие страны. Но уже в 2015-м Россия и Турция согласовали прокладку газопровода «Турецкий поток» (ТП) мощностью 32 миллиарда кубометров в год. Этот газопровод должен был в основном пройти в старом коридоре «Южного потока», а частично — в новом коридоре в направлении европейской части Турции.

«Турецкий поток» был запущен в эксплуатацию в январе 2020 года, газ по нему пошёл в Турцию и Болгарию. Позже газ посредством ТП получила и Румыния — по Трансбалканскому газопроводу, переведённому в реверсный режим, что уменьшило объёмы транзита через Украину. А в январе 2021-м было запущено ответвление «Турецкого потока», получившее название «Балканского потока». Этот газопровод был проложен через Болгарию в Сербию, а после достройки сербского участка по нему начались поставки в Венгрию, поэтому с октября 2021-го транзит российского газа в эту страну через Украину полностью прекращён.

Упомянутый выше «Северный поток — 2» (СП-2) начали строить весной 2018 года. Единственным акционером проекта является «Газпром», а в качестве со-инвесторов участвуют европейские нефтегазовые компании: Engie (Франция), OMV (Австрия), Shell (Англия и Нидерланды), Uniper и Wintershall Dea (Германия). По состоянию на середину декабря 2019 года строительство газопровода было завершено на 93,5 %, уложено более 2300 километров труб. Однако 23 декабря 2019-го в результате объявленных США санкций против российских газопроводов швейцарская компания «Allseas» вывела из Балтийского моря суда, которые занимались укладкой труб на дно Балтийского моря. Строительство было возобновлено 11 декабря 2020 года силами российских судов, в частности, трубоукладочной баржи «Фортуна».

10 июня 2021 года было завершено строительство первой из двух ниток газопровода, а 10 сентября — второй нитки. 29 декабря 2021 Алексей Миллер на совещании у президента РФ Владимира Путина доложил, что «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, обе нитки СП-2, общая проектная мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. Ныне «Северный поток — 2» находится в стадии сертификации его оператора германским сетевым регулятором.

«Поддержать Украину» пишем, «навредить России и Германии» в уме

Как и в случае с «Южным потоком», главным публичным аргументом противников «Северного потока — 2» является гипотетическая поддержка Украины. Они заявляют, что в случае запуска СП-2 «Газпром» прекратит транспортировку газа через Украину. А вследствие этого, мол, Киев потеряет не только транзитные доходы, но и столкнётся с серьёзными техническими проблемами в газоснабжении страны, поскольку украинская ГТС рассчитана на работу в режиме перекачки газа с Востока на Запад. Однако эти утверждения на поверку оказываются притянутыми за уши.

Во-первых, доход Украины от транзита российского газа в 2021 году составил около 2,5 миллиардов долларов, — но только на ремонт и строительство дорог в том же году Киев потратил более 12 миллиардов долларов, а общий размер расходов украинского госбюджета достиг почти 50 миллиардов. Минус 5% от этой суммы — это, конечно, ощутимо, но уж точно не катастрофично, без ещё одной автострады Украина явно сможет обойтись. Во-вторых, когда в 2008 году премьер Юлия Тимошенко начала очередную «газовую войну» против России, ГТС Украины несколько дней штатно работала в реверсном режиме.

«Северный поток — 2»: США давят на канцлера Германии, однако Европа не готова вводить санкции против энергетического сектора России © коллаж Украина.Ру

У Соединённых штатов, кроме двух упомянутых выше целей борьбы с «Северным потоком — 2», есть ещё одна, уникальная. Речь продаже в Европу американского сжиженного природного газа (СПГ), который в обычных условиях не выдерживает конкуренции с российским трубопроводным. Таким образом, окончательно заблокировав СП-2, Вашингтон не просто ухудшит положение своих геополитических противников (а Германия является для США таковым, сколько бы те не повторяли мантры о «союзничестве»), но ещё и сможет заработать на этом.

Потому неудивительно, что позицию США относительно «Северного потока — 2» безоговорочно поддерживают самые послушные союзники Вашингтона в Европе: Польша, страны Прибалтики, Словакия, Румыния, Болгария и даже Чехия — хотя последняя страна является бенефициаром СП-2. Именно через чешскую ГТС газ из СП-2 должен транспортироваться в Австрию. Таким образом, Прага повторяет «подвиги» Варшавы и Софии, которые по указке извне отказались от российских газовых проектов, потеряв миллиардные доходы. Хотя, по большому счёту, от начала поставок газа по СП-2 выиграют не только перечисленные страны, но и весь Евросоюз — ведь цены энергоносителей тогда точно снизятся.

При этом Польша среди упомянутых подрядчиков США проявляет наибольшую активность в противодействии «Северному потоку — 2», поскольку русофобия и германофобия в этой стране имеют глубокие исторические корни. Именно Польша была одним из главных инициаторов распространения так называемого «Третьего энергопакета ЕС» не только на газопроводы внутри Евросоюза, но и на входящие из третьих стран. Ныне это изменение законодательства ЕС создаёт трудности в процессе сертификации оператора СП-2.

Обиняком среди европейских противников «Северного потока — 2» стоит Великобритания, для которой на первом месте — геополитическое противостояние с Германией и Россией. И хотя глобальные интересы Лондона и Вашингтона в последнее время нередко расходятся, в этой ситуации Соединённое Королевство и Соединённые штаты следуют параллельными курсами.

В самой парадоксальной ситуации оказалась Германия. «Северный поток — 2» экономически выгоден как этой стране в целом, так и двум огромным немецким нефтегазовым концернам (Uniper и Wintershall Dea) в частности. Проект полностью соответствует давно провозглашённой во всём Евросоюзе цели — достичь диверсификации маршрутов поставки газа. Актуальность СП-2 лишь усилилась в 2021 году с ростом цен на газ в Европе. Но, несмотря на всё это, руководители Германии регулярно делают заявления о том, что запуск СП-2 в эксплуатацию может быть заблокирован. Причины называют различные — возможное несоответствие европейским нормам, гипотетическая «российская агрессия против Украины», — однако рядовому немцу, который в результате может оказаться у холодной батареи, важен результат.

Подобное поведение немецких политиков имеет лишь одно объяснение: Германия до сих пор не обрела геополитической субъектности, потерянной в результате Второй мировой войны. Более того, ситуация даже хуже, чем в 1980-х, когда власти ФРГ прямо выступили против санкций США в отношении газового оборудования, которое немецкие филиалы американских компаний поставляли в СССР в рамках соглашения «газ — трубы». Достаточно вспомнить прощальный визит Ангелы Меркель летом 2021 года в США, где она выпрашивала у Джо Байдена возможность достроить СП-2. В этой ситуации остаётся лишь надеяться, что экономическое благоразумие в Берлине всё же возьмёт верх над выработанной десятилетиями привычкой вытягиваться в струнку во время разговора по телефону с Вашингтоном.