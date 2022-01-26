В воскресенье, 23 января, бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник сообщил, что запущенный 13 января спутник «Сич-2-30» так и не вышел на связь с Землёй. Запуск спутника торжественно отмечал в том числе и президент Украины Владимир Зеленский

По словам Колесника, украинский спутник всё ещё не идентифицировали, хотя по подписанному между США и Украиной в августе соглашению американцы уже должны были занести спутник в специальную базу.

«Космический аппарат Сич-2-1 (Сич-2-30) до сих пор не идентифицирован (например, данные о других украинских спутниках: Сич-1, Сич-1М, Сич-2 — в этой базе есть). Хотя общение касательно нашего космического аппарата между американской и украинской стороной вышеуказанного соглашения, которое у нас полгода назад рекламировали с большой помпой, уже должно было бы быть проведено — если не по инициативе украинской стороны, то по соответствующему запросу американской», — сообщил Колесник.

Всё это натолкнуло эксперта на мысль, что у спутника возникли проблемы со связью.

«Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет стойкой (или совсем никакой) связи, из-за чего предоставить информацию американской стороне касательно расширенных параметров его движения для полной идентификации — не представляется возможным (будем надеяться, что временно)», — отметил Колесник.

Государственное космическое агентство Украины пока молчит. И неудивительно: запуск спутника 13 января этого года стал одним из немногих позитивных событий для украинской власти.

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Комментировал запуск ракеты SpaceX, на борту которой находился и спутник «Сич-2-30», сам президент Украины Владимир Зеленский.

Русских обвинить не получится

В четверг, 13 января, в соцсетях президента Украины было только и записей, что о спутнике «Сич-2-30».

«Уверен, трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании Space X стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало понятно, что запуск произошёл успешно», — гласила запись в Telegram-канале президента Украины Зеленского. Илон Маск помог. Украина запустила в космос первый спутник за 10 лет © скриншот видео SpaceX

Зеленский особо подчеркнул: спутник — полностью украинская разработка. Его проектировали и производили КБ «Южное» и другие украинские предприятия.

«Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Также с особенной гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, IT-специалистов и испытателей, которые в который раз подтвердить свой высокий уровень. Они доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощную космическую державу», — заявил Зеленский.

Но на деле «Сич-2-30» (изначально спутник назывался «Сич-2-1», но название поменяли к юбилею независимости Украины) — модернизация спутника «Сич-2», который в свою очередь являлся разработкой на базе с EgyptSat-1 — первого египетского спутника дистанционного зондирования Земли, который по заказу египтян произвели на Украине. «Сич-2» Украина запустила в 2011 году. Запуск происходил с пусковой базы «Ясный» в Оренбургской области. Но из запланированных пяти лет «Сич-2» проработал 16 месяцев.

Созданная позже комиссия установила «невозможность дальнейшего использования КА «Сич-2» в связи с окончательной потерей энергоснабжения». Сегодня украинские СМИ обвиняют во всём Россию.

«Тот («Сич-2» — Ред.) вместо запланированных пяти лет из-за неисправной батареи российского производства проработал менее 16 месяцев. Поэтому почти 11 лет Украина провела без собственных космических «глаз», — указывалось в публикации издания Liga.NET, посвящённой триумфальному запуску «Сич-2-30».

Теперь, если верить сообщению бывшего внештатного советника главы Государственного космического агентства Украины Андрея Колесника, пропала связь со спутником «Сич-2-30». И обвинить россиян в этом уже не получится. Ведь и Зеленский, и ряд других комментаторов говорили о том, что спутник — полностью украинская разработка.

Разработка, впрочем, не беспроблемная — о перипетиях с созданием «Сич-2-30» уже писало издание Украина.ру.

Однако «Сич-2-30» — лишь очередной пример проблем в украинской космической отрасли.

Прорывы на паузе

Во вторник, 25 января, в Киеве состоялась пресс-конференция «Оператор космодрома в Атлантике поддержал запуск украинских ракет». Она была посвящена перспективному украинскому стартапу и его сотрудничеству с португальской компанией.

Участниками пресс-конференции были соучредитель компании Promin Aerospace Миша Рудоминский, руководитель юридического отдела этой компании Лиза Бродун, руководитель отдела коммуникации Promin Aerospace Владимир Кравчук, а также CEO компании Atlantic Spaceport Consortium Бруно Карвалью. Россия виновата. Почему США не доверяют украинцу делать ракеты © AP, Matt Hartman

Несмотря особой конкретики по поводу новой ракеты украинцам не сообщили (пресс-конференция при этом велась исключительно на английском языке, хоть и проходила в Киеве). На мероприятии лишь очертили приблизительные сроки дальнейших испытаний.

«В течение последних семи-восьми месяцев, когда мы активно работали как компания, как команда над ракетой Promin Aerospace, мы провели ряд статических огневых испытаний, думаю, к настоящему времени — восемь или девять. Последнее испытание было в декабре 2021 года. Эти статические огневые испытания были проведены, чтобы убедиться в способности технологии, двигателя самого по себе работать. Мы провели тесты своими силами. Сейчас мы сотрудничаем с государственными предприятиями здесь, на Украине, чтобы провести независимое статическое огневое испытание в течение последнего месяца или двух. Переговоры до сих пор продолжаются», — сообщил Рудоминский.

Его компания была основана в январе 2021 года и уже в июне получила $500 тыс. инвестиций от венчурного фонда QPDigital. Инновацией компании, как утверждал украинский Forbes, является «уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты».

Сам двигатель создают при помощи аддитивных технологий — технологий послойного наращивания и синтеза объектов, широко применяющиеся в 3D-печать, а масса ракеты при этом составит от 100 до 500 кг. «Из любой точки планеты». Где украинцы нашли космодром для своих ракет © CC0, Pixabay

Таким образом речь идёт не о «хорошо забытом старом» — переосмыслении советских технологий, а о новой разработке. Правда, пока ракеты нет. Как нет и космодрома на острове Санта-Мария, с которой планируют запустить украинскую ракету.

В общем, пока о прорыве в космической отрасли говорить не приходится.

Ещё один потенциально прорывной проект, который создавался как на базе советских, так и на базе американских наработок был вовсе поставлен на паузу. Речь о Firefly Aerospace — ракетной компании, которую контролировал уроженец Запорожья Максим Поляков.

В марте 2019 года, до выборов президента Украины, Поляков, выступая на порошенковском форуме «От Крут до Брюсселя» заявил: Украина порвала со связью с Россией в том, что касается космоса.

«Исторически эти «пищевые цепочки», когда металл делался в России только для ракетных двигателей и двигатели делались только в России, а в Украине делалась компоновка и так далее. Когда это всё закончилось, то стратегически нужно понимать, что Украина должна выбрать свой путь. Русские думают, что мы уже не будем без них пускать ракеты, мы не сможем. Это уже не так. Ракета, которая будет лететь [в декабре] — мы заменили полностью все материалы, нашли материалы в Европе, Америки, изменили технологический цикл производства и самое главное, что дизайн важнейших деталей — это турбонасосы — делается в Украине», — рассказывал Поляков.

Что характерно, выступал уроженец Запорожья на русском языке. Также Поляков заявил об открытии семи инженерных школ, «самая любимая» из которых, по словам Полякова, была в Днепре.

«Это всё делается в Украине совместно с американцами потому, что Америка по сути является нашим партнёром ещё в будущем по НАТО. И соответственно всё, что мы делаем этим проектом, мы получаем дополнительный checkbox (галочку — Ред.) у них и образовываем их, что Украина — это не Россия. К сожалению, в Вашингтоне очень часто, особенно в вертикалях власти восприятие нас остаётся такое же — половина конгрессменов не отличает Украину от России потому, что раньше они бегали где-то в Афганистане и для них это — Советский Союз», — рассказывал Поляков на форуме.

Он заявлял, что его компания «переобразовывает» американцев, а также выразил надежду на то, что Порошенко и в декабре 2019 года, когда был запланирован запуск ракеты компании Полякова, будет оставаться президентом Украины.

Но Порошенко президентом не стал. Первый же полноценный пуск орбитальной ракеты Alpha компания Firefly провела в сентябре 2021 года. Пуск был неудачным. Сразу же после старта произошла нештатная ситуация, и спустя 2,5 минуты полёта ракета взорвалась.

Второй попытки украинцу не дали уже американцы — в ноябре 2021 года Поляков и получил письмо, в котором Комитет по иностранным инвестициям в США заявлял о своей обеспокоенности по поводу участия украинца в американском ракетостроении. США посчитали, что использование американских технологий украинцами может повредить национальной безопасности. В конце концов, Украина граничит с Россией и кто знает, какие технологии могут «утечь» из украинских исследовательских центров.

Безусловно, космическую отрасль Украины хоронить рано. Но и заявлять о каких-то громких успехах в этой отрасли пока не приходится. По иронии судьбы, свою роль в этом сыграла и близость Украины с Россией.