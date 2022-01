В четверг, 13 декабря, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2-30». Это первый для Украины запущенный в космос спутник за последние 10 лет. При этом во время запуска возникли проблемы

В официальном Τelegram-канале президента Украины Владимира Зеленского в четверг, 13 декабря, было две записи. И все они были посвящены запуску спутника «Сич-2-30» — событию, которое украинский президент назвал «чрезвычайно важным». Россия виновата. Почему США не доверяют украинцу делать ракеты © AP, Matt Hartman

«Уверен, трансляцию запуска смотрели тысячи украинцев. Я тоже, затаив дыхание, следил онлайн, как ракета-носитель Falcon 9 компании Space X стартует с мыса Канаверал в США с нашим космическим аппаратом, как отделяется первая ступень, и не сдерживал радости, когда стало понятно, что запуск произошёл успешно», — рассказал Зеленский.

Он сообщил, что «Сич-2-30», спутник дистанционного зондирования, разработало и произвело КБ «Южное» вместе с другими украинскими предприятиями. Спутник — полностью украинская разработка.

«Нынешний успешный запуск стал первым за последние десять лет выведением в космос украинского спутника. Также с особенной гордостью хочу отметить и поблагодарить украинских конструкторов, инженеров, IT-специалистов и испытателей, которые в который раз подтвердить свой высокий уровень. Они доказали способность создавать новые образцы современной космической техники и утверждать Украину как мощную космическую державу», — заявил Зеленский.

Он также отметил, что запуск спутника стал ещё одним «успешным примером плодотворного сотрудничества украинских и американских компаний в сфере мирного освоения космоса».

Однако этим похвастаться может не только Украина. Дело в том, что 13 декабря ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 105 спутников из 20 стран, вес каждого из которых в среднем не превышал 200 кг.

​

Украинский спутник из всех выведенных на орбиту могла отличать, пожалуй, его непростая судьба.

Имиджевый во всех смыслах

Изначально спутник разрабатывался под названием «Сич 2-1». Однако позже название поменяли на «Сич-2-30». Связано это было со значением, которое придавали запуску спутника. Оно должно было стать очередным триумфальным событием, приуроченным к 30-летию независимости Украины.

«[На заседании правительства] акцентировал внимание на ускорении выполнения задания президента Владимира Зеленского по выводу на околоземную орбиту космического аппарата дистанционного зондирования земли «Сич 2-30 (2-1)». Подчеркнул, что мы должны принять все необходимые меры, чтобы это произошло до конца 2021 года, года 30-летия независимости Украины», — рассказал в феврале 2021 года вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Чудо на старте. Сможет ли Украина вылететь с Канадой в космос © pixabay

Он заявил, что наличие подобных космических аппаратов будет не только «способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг подобными аппаратами за рубежом». Но уже через несколько дней, 11 февраля, Государственное космическое агентство Украины выпустило заявление по запуску спутника.

При этом сделано это, по утверждению агентства, с учётом «искажения информации касательно действий Государственного космического агентства в части организации и обеспечения космической системы ДЗЗ "Сич 2-1" и пусковых услуг». В заявлении опубликован перечень необходимых для окончания работы над спутником работ.

«Определённые работы и пусковые услуги были оценены в соответствии с утверждённым проектом в около 241 млн грн (около 660 млн руб. — Ред.). Государственное космическое агентство провело проверку указанных смет и была сформирована сумма на завершение проекта в 141 млн грн (около 387 млн руб. — Ред.). В дальнейшем продолжаются работы по максимальному удешевлению работ», — отмечалось в заявлении Государственного космического агентства.

Оно даже инициировало в ноябре-декабре 2020 года обращение к украинским народным депутатам с просьбой учесть в проекте госбюджета на 2021 год необходимость выделения свыше 200 млн грн. (около 550 млн руб. — Ред.) для доработки и пуска спутника. Но депутаты не услышали агентство и в государственном бюджете деньги не предусмотрели. В итоге к началу декабря проект спутника «Сич-2-1» находился в замороженном состоянии, без финансирования и даже предложений по финансированию.

«Заявления официальных ли о событиях или работах, в которых последние не принимали участие, или информация о которых отсутствует, ставят под угрозу престиж государственных органов власти и возвращают общество в советский период, когда лозунги были важнее правды», — указывалось в заявлении агентства.

Правда, в конце этого заявления указывалось, что Госкосмос, КБ «Южное» и другие структуры космической отрасли «сделают всё возможное, чтобы спутник «Сич 2-1» был запущен на орбиту в год 30-летия независимости Украины, согласно с поставленным заданием президента Украины Владимира Зеленского». Но запустить спутник в 2021 году не удалось — не хватило менее чем двух недель. Космос для богатых. Государства проиграли космическую гонку миллиардерам © REUTERS, Virgin Galactic/Handout via REUTERS

Впрочем, пиарщики украинской власти могут обратить внимание на то, что запуск состоялся 13 января — в канун Старого Нового года. Таким образом, по старому стилю спутник всё же запустили в 2021 году.

Само выведение спутника на орбиту американской ракетой-носителем обошёлся Украине в $1,99 млн или в 55,2 млн грн. — что является почти одной четвёртой от стоимости самого спутника. Это был первый запуск спутника независимой Украины без участия России.

Но что за спутник вывели американцы на орбиту?

Аппарат с египетской историей

Запущенный с мыса Канаверал украинский спутник является малогабаритным космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли. Он весит 210 кг, из которых 40 кг полезной нагрузки. Спутник содержит накопитель данных ёмкостью 10 Гб. Канал передачи данных — 30,72 Мбит/с.

Рассчитан спутник на три года службы на орбите 525 км с уклоном 98,1°. Ранее планировалось, что высота орбиты составит 668 км, а длительность службы спутника — пять лет.

Спутник предназначен для получения цифровых фотографий с поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне — 0,51-0,59 мкм (зелёный), 0,61-0,68 мкм (красный), 0,80-0,89 мкм (ближний инфракрасный) и 0,51-0,90 мкм (панхром), а также для мониторинга ионосферы.

«Сич-2-30» является модификацией спутника «Сич-2», который Украина запускала на орбиту в 2011 году. Тот спутник предназначался для наблюдения поверхности Земли в оптическом и среднем инфракрасном диапазонах. Космический гений из Житомира. Почему Сергей Королёв опасался, что его «хлопнут без некролога» © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Основной задачей того спутника был мониторинг космической погоды и поиск геофизических эффектов в ионосфере Земли.

С его запуском Украина планировала принимать более активное участие в международных программах наблюдения Земли GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), GMES (Global Monitoring for Environment and Security) и UN-SPIDER. Эти программы связаны с наблюдением за окружающей средой и экстренным реагированием в случае чрезвычайных ситуаций.

Запускали «Сич-2» с пусковой базы «Ясный» в Оренбургской области. Из запланированных пяти лет украинский спутник проработал 16 месяцев. Связано это с неисправной батареей.

Примечательно, что «Сич-2» был несколько доработанной версией EgyptSat-1 — первого египетского спутника дистанционного зондирования Земли. Делали этот спутник не в Египте, а на Украине — над ним трудились КБ «Южноей», «НИИ радиоизмерений», «Днепрокосмос», «Хатрон-Аркос» и «Хартрон-Юком», КБ «Арсенал» и ряд других украинских предприятий космической отрасли.

Запустили спутник с космодрома «Байконур» в 2007 году. Он также проработал не весь планируемый срок — вместо пяти лет спутник EgyptSat-1 работал три года, три месяца и два дня.

Теперь все гадают, сколько проработает запущенный 13 января спутник «Сич-2-30». Если неудачу «Сич-2» украинские СМИ, заявлявшие, что это полностью украинская разработка, списывали на аккумуляторную батарею якобы российского производства, то в случае с «Сич-2-30» найти российский след вряд ли удастся.

Во-первых, сам президент заявил, что это — полностью украинский спутник. А во-вторых, впервые за историю независимой Украины украинский спутник выводился на орбиту без участия России.