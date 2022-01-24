На Украине совершенно серьезно замаячила перспектива голода, однако правительство страны раз за разом совершает нелепые промахи, которые никак не спасают ситуацию

За 2021 год цены на основные продукты питания выросли настолько, что уже в 2022 году многие украинцы просто не смогут прокормить себя и своих близких.

Недоступный хлеб. Цены на продукты в Украине продолжают ставить рекорды

12 января Кабмин принял решение регулировать цены на гречку, сахар, пшеничную муку высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко в полиэтиленовой упаковке, подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, куриные тушки и сливочное масло.

30 декабря 2021 года правительство Украины ввело госрегулирование цен на хлеб, установив предельную наценку на него в 10%. Однако оказалось, что просто административными мерами сдержать рост цен невозможно, так как растут в цене энергоносители, а в особенности газ.

Газовый кризис

Стоимость газа для украинских промышленных предприятий поставила а 2021 году абсолютный рекорд, превысив показатели 2020 года более чем на 60%.

Это немедленно вызвало рост цен на продукты питания в среднем на 20% в таких сегментах, как хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, курятина.

Ведущие производители этих отраслей заявили, что из-за космических цен на газ они могут приостановить или вообще прекратить выпуск продукции.

Под конец 2021 года правительство Украины сообщило, что нашло выход из ситуации. Кабмин обязал все частные компании продавать 20% добытого газа с наценкой не более 24% на специальных аукционах для компаний, производящих социально значимые продукты.

В среднем частники добывают в месяц от 400 до 440 млн кубометров газа, так что на таких аукционах должны были продавать не менее 80 млн кубометров газа.

Провал программы

Первый такой аукцион стартовал 17 января и продлился пять дней, и его итоги можно назвать для правительства плачевными.

Согласно данным «Украинской энергетической биржи», в первые четыре дня было продано всего около 9 млн кубометров газа. Итоги торгов 21 января ситуацию не спасли: в последний день было продано немногим более 5 млн кубометров газа.

Торги при этом проигнорировала почти половина из 58 частных газодобывающих компаний, работающих в стране. Все вместе они продали важным с социальной точки зрения производствам 14,1 млн кубометров газа. Это в пять с половиной раз меньше, чем рассчитывали в Кабмине.

Сопротивление газовой отрасли было весьма серьезным с самого момента обнародования правительственного решения об аукционах.

Олигархи против президента

Ассоциация газодобывающей отрасли окрестила решение правительства «эмоциональным» и отпугивающим инвесторов. На пике стоимости газа они получают баснословные прибыли, продавая его на рынки ЕС.

Есть ли у олигархов сердце? © РИА Новости, Сергей Тышковец / Перейти в фотобанк

В то же время в Европе цены на газ примерно в 8-10 раз выше.

Однако на бирже газ по льготным ценам уходил в среднем по 19,5 тыс. грн (около $700) за тысячу кубов. Так что на «льготниках» добытчики особых потерь не понесли, особенно с учетом того, что им не нужно платить экспортную ренту с этого газа.

Тут, правда, следует отметить, что большинство газодобывающих компаний на Украине используют добытый ресурс в собственных производствах, что может быть еще одной причиной нежелания «делиться» энергоносителем с другими участниками рынка, пусть даже и за приличную прибыль.

Это совершенно не устраивает президента Владимира Зеленского, который явно надеется избраться на второй срок. Голодные бунты ему в этом явно не помогут.

Так что за одним эмоциональным решением может последовать и другое: ввод прогрессивной ренты на добычу полезных ископаемых.

Цугцванг Зеленского

Как сообщило издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники в правительстве Украины, в Кабинете министров обсуждают ввод ренты на добычу газа до 80-90%.

Личное обязательство Порошенко: «похоронить» Зеленского © AP, Mikhail Palinchak

Однако очевидно, что ввод такой ренты только вынудит частников остановить добычу — работать себе в убыток они не будут, точно так же, как и производители хлеба или молока.

Зеленский только обострит свой конфликт с олигархами, которым на Украине принадлежат крупнейшие добывающие компании, и взвинтит цены на газ еще больше — что никак не поможет удержать цены на хлеб и молоко.

Однако альтернатива этому — постоянный рост цен и социального недовольства, что точно так же приведет к дальнейшему падению рейтинга Зеленского и его команды.