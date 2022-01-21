Госпредприятие «Укрзализныця» в последнее время из перевозчика грузов по железной дороге все больше превращается в политический инструмент Киева для решения тех или иных вопросов

С 24 января на Украине вступит в силу введенный «Укрзализныцей» запрет на транзит российского угля в Словакию. С 1 января уже запрещено поставлять словакам железную руду — причем не только из России, но и из Украины.

Что интересно, и руда, и уголь поставлялись на принадлежащий американской корпорации US Steel сталелитейный завод в Кошице. О причинах таких запретов внятной информации нет, однако то, что штаб-квартира корпорации находится в Пенсильвании, наводит на мысль о политическом заказе со стороны Демпартии США.

Уголь из Пенсильвании: выигрывают американские шахтеры и украинские олигархи © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк Дональд Трамп в бытность президентом распиарил покупку пенсильванского угля Украиной. Да и американские промышленники в целом — традиционные спонсоры Республиканской партии Соединенных Штатов.

Однако блокировка работы одного завода, пусть даже и американского, не идет ни в какое сравнение с масштабным ограничением грузоперевозок с Польшей, которое «Укрзализныця» вводит с 10 февраля.

Польский вопрос

«Предупредительный выстрел» в этом направлении Киев сделал 20 января, когда на один день ввел запрет на использование всех типов транспортных вагонов «Укрзализныци» для перевозок любых грузов как из Украины в Польшу, так и из Польши на Украину.

«Действия "Укрзализныци" на практике означают резкое снижение транзита товаров через территорию Украины на линии Восток-Запад, которые направлены в Польшу. Это может привести к полной остановке транзита», — сказал член правления польской железнодорожной госкомпании PKP Анджей Ольшевский.

В Польше сразу сделали вывод, что Киев таким образом решил надавить на Варшаву в вопросе перевозок автомобильным транспортом из Украины в ЕС.

«Наши соседи не скрывают, что настоящей причиной блокады является сопротивление Польше, которая не хочет увеличивать количество разрешений на въезд грузовиков из Украины через нашу границу в Европейский Союз», — пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.

Издание отмечает, что польское правительство не спешит разрешать конфликт, что существенно тормозит торговлю с Азией.

Транспортная блокада

Киев давно заявляет, что польские власти отказывают выдавать достаточное количество разрешений украинским дальнобойщикам: им нужно около 200 тысяч таких разрешений ежегодно, а правительство Польши выдает не более 160 тыс.

Приватизировать украинские активы за российские деньги: зачем президент Польши прилетел на Украину © пресс-служба президента Украины

В связи с этим Киев уже подал предарбитражный запрос на консультации с Евросоюзом относительно введенных Польшей ограничений. Однако пока суд да дело, власти страны решили обозначить серьезность своих намерений и другими способами.

В «Укрзализныце» называют другие причины блокировки транзита в Польшу. Там отмечают, что в 2021 году значительно вырос объем грузоперевозок из Китая в ЕС через Украину и Польшу, и железнодорожная инфраструктура оказалась к этому не готова.

«Железные» аргументы

Вместо 40 поездов из КНР в 2020 году в 2021-м через Украину в Польшу проследовало 120 грузовых составов, отметили в компании, что потребовало проводить дополнительную электрификацию 94 км железнодорожных путей.

С польской стороны такие работы не проводились, поэтому на границе с Польшей в прошлом году ежесуточно накапливалось от 1800 до 3200 вагонов, создавая пробки на маршруте, сообщило украинское отраслевое издание «Минтранс» со ссылкой на источник в «Укрзализныце».

Задержка пустых украинских вагонов на территории Польши стала еще одной из причин введения запрета на перевозки, отметили в «Укрзализныце». Однако главное, что волнует украинского железнодорожного монополиста, это недостаточная плата, получаемая от поляков за использование вагонов «УЗ».

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в «УЗ», начисление платы за использование вагонов производится по договору, подписанному в 2009 году по ставкам, которые сейчас ниже рыночных.

«Сумма недополученного дохода составляет 4 миллионов гривен в месяц», — приводит агентство слова своего собеседника.

Согласитесь, сумма смешная и несопоставимая с потерями украинских автоперевозчиков — 48 млн грн против 500 млн евро в год.

Одно это четко говорит о том, что украинские власти действительно используют свое положение монопольного транзитера «в качестве оружия» — точно так же, как и польское правительство, ударившее по украинским автоперевозчикам.

Возможные последствия

От этого конфликта польских и украинских панов трещат чубы у компаний из Китая, России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Узбекистана, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Великая газовая война и украинская ГТС © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

То же самое произошло с портами в прибалтийских республиках, решивших воспользоваться своим положением транзитера в политических целях. Россия вложила деньги в модернизацию своих портов в Балтике и теперь отправляет свои грузы только через них. Аналогичная судьба может ожидать и железнодорожный транзит через Украину и Польшу.