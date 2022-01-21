С 24 января на Украине вступит в силу введенный «Укрзализныцей» запрет на транзит российского угля в Словакию. С 1 января уже запрещено поставлять словакам железную руду — причем не только из России, но и из Украины.
Что интересно, и руда, и уголь поставлялись на принадлежащий американской корпорации US Steel сталелитейный завод в Кошице. О причинах таких запретов внятной информации нет, однако то, что штаб-квартира корпорации находится в Пенсильвании, наводит на мысль о политическом заказе со стороны Демпартии США.
Все, наверное, помнят, как республиканец Дональд Трамп в бытность президентом распиарил покупку пенсильванского угля Украиной. Да и американские промышленники в целом — традиционные спонсоры Республиканской партии Соединенных Штатов.
Однако блокировка работы одного завода, пусть даже и американского, не идет ни в какое сравнение с масштабным ограничением грузоперевозок с Польшей, которое «Укрзализныця» вводит с 10 февраля.
Польский вопрос
«Предупредительный выстрел» в этом направлении Киев сделал 20 января, когда на один день ввел запрет на использование всех типов транспортных вагонов «Укрзализныци» для перевозок любых грузов как из Украины в Польшу, так и из Польши на Украину.
«Действия "Укрзализныци" на практике означают резкое снижение транзита товаров через территорию Украины на линии Восток-Запад, которые направлены в Польшу. Это может привести к полной остановке транзита», — сказал член правления польской железнодорожной госкомпании PKP Анджей Ольшевский.
В Польше сразу сделали вывод, что Киев таким образом решил надавить на Варшаву в вопросе перевозок автомобильным транспортом из Украины в ЕС.
«Наши соседи не скрывают, что настоящей причиной блокады является сопротивление Польше, которая не хочет увеличивать количество разрешений на въезд грузовиков из Украины через нашу границу в Европейский Союз», — пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.
Издание отмечает, что польское правительство не спешит разрешать конфликт, что существенно тормозит торговлю с Азией.
Транспортная блокада
Киев давно заявляет, что польские власти отказывают выдавать достаточное количество разрешений украинским дальнобойщикам: им нужно около 200 тысяч таких разрешений ежегодно, а правительство Польши выдает не более 160 тыс.
Украинское Министерство инфраструктуры подсчитало, что в 2021 году потери украинских компаний составили примерно полмиллиарда евро, а в 2022 году они будут еще больше.
В связи с этим Киев уже подал предарбитражный запрос на консультации с Евросоюзом относительно введенных Польшей ограничений. Однако пока суд да дело, власти страны решили обозначить серьезность своих намерений и другими способами.
В «Укрзализныце» называют другие причины блокировки транзита в Польшу. Там отмечают, что в 2021 году значительно вырос объем грузоперевозок из Китая в ЕС через Украину и Польшу, и железнодорожная инфраструктура оказалась к этому не готова.
«Железные» аргументы
Вместо 40 поездов из КНР в 2020 году в 2021-м через Украину в Польшу проследовало 120 грузовых составов, отметили в компании, что потребовало проводить дополнительную электрификацию 94 км железнодорожных путей.
С польской стороны такие работы не проводились, поэтому на границе с Польшей в прошлом году ежесуточно накапливалось от 1800 до 3200 вагонов, создавая пробки на маршруте, сообщило украинское отраслевое издание «Минтранс» со ссылкой на источник в «Укрзализныце».
Задержка пустых украинских вагонов на территории Польши стала еще одной из причин введения запрета на перевозки, отметили в «Укрзализныце». Однако главное, что волнует украинского железнодорожного монополиста, это недостаточная плата, получаемая от поляков за использование вагонов «УЗ».
Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в «УЗ», начисление платы за использование вагонов производится по договору, подписанному в 2009 году по ставкам, которые сейчас ниже рыночных.
«Сумма недополученного дохода составляет 4 миллионов гривен в месяц», — приводит агентство слова своего собеседника.
Согласитесь, сумма смешная и несопоставимая с потерями украинских автоперевозчиков — 48 млн грн против 500 млн евро в год.
Одно это четко говорит о том, что украинские власти действительно используют свое положение монопольного транзитера «в качестве оружия» — точно так же, как и польское правительство, ударившее по украинским автоперевозчикам.
Возможные последствия
От этого конфликта польских и украинских панов трещат чубы у компаний из Китая, России, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана. Узбекистана, Молдавии, Литвы, Латвии и Эстонии.
Однако не стоит забывать, что после «газовой войны» на стыке 2004-2005 годов, когда Киев тоже воспользовался своим монопольным положением транзитера газа, появились два «Северных потока» и «Турецкий поток», которые разрушили монополию Украины на поставки газа в ЕС.
То же самое произошло с портами в прибалтийских республиках, решивших воспользоваться своим положением транзитера в политических целях. Россия вложила деньги в модернизацию своих портов в Балтике и теперь отправляет свои грузы только через них. Аналогичная судьба может ожидать и железнодорожный транзит через Украину и Польшу.