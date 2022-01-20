В среду, 19 января, Государственная аудиторская служба Украины огласила результаты проверки эффективности использования средств Фонда для борьбы с COVID-19 за 2020 год. Аудит проводился по требованию МВФ, выдвинутому еще в феврале прошлого года. Проверка показала, что половина фонда использовалась с нарушениями

В целом на так называемый ковидный фонд было выделено 78,4 млрд грн. Использовано из них 67,9 млрд грн. В ходе аудита было проверено расходов на 60 млрд. грн, но по поводу использования 30 млрд из них возникают серьезные вопросы — деньги потрачены с нарушениями.

Аудиторы проверили 12 госучреждений, получавших деньги из фонда. Больше всего проблем выявили у Укравтодора (12,6 млрд грн), Минсоцполитики (7,6 млрд грн) и Минэкономики (5 млрд грн).

Наибольшее количество нарушений установлено после аудита государственных программ и мониторинга закупок. Минздрав Украины заявил о вспышке коронавируса в стране © Facebook, Виктор Ляшко

В «Укравтодоре» 7,5 млрд потеряли на тендерах, где побеждали подрядчики, которые вообще не должны были бы участвовать в торгах. Еще 8,2 млн переплатили за работы с завышенной стоимостью. Последовавшая проверка покрытия дорог выявила отклонение от норм и технологий.

Впрочем, это уже видно невооруженным глазом — часть дорожного покрытия, уложенного во время «Большого строительства», сходит вместе со снегом во время оттепелей. По материалам проверки было открыто 6 уголовных производств.

Об этом же, еще до начала аудита, в 2020 году заявляли в «Оппозиционной платформе — за жизнь». Еще в ноябре 2020 года ОПЗЖ требовала создать временную следственную комиссию для аудита денег, которые, по их мнению, были украдены из фонда по борьбе с COVID-19.

Средства были переведены в «Укравтодор», а цены на строительство дорог были существенно завышены, как утверждали в ОПЗЖ. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш тогда же в эфире ныне закрытого телеканала NewsOne называла команду Зеленского «мародерами карантина».

В начале этого года и украинские полицейские стали массово увольняться из-за низких зарплат. Как оказалось, обещанные «ковидные» надбавки рядовому составу тоже не выплатили. В лучшем случае они получили материальную помощь от государства в размере 1 000 грн.

В связи с этим полицейские требовали отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты причитающихся им денег.

В Минздраве, ведомстве, которому должна была бы пойти основная часть фонда, были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн. По использованию средств Минздравом уже открыто 22 уголовных производства. Уже антирекорд, а будет еще хуже. К чему привела осенняя волна коронавируса на Украине © REUTERS, Stanislav Kozliuk

Еще в конце прошлого года Счетная палата Украины сообщала, что из Фонда COVID-19 не реализовано ни одного проекта по реконструкции приемных отделений в опорных заведениях здравоохранения, на которые в 2020 году из госбюджета было выделено 1,7 млрд гривен.

Счетная палата также обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.

В выводах Счетной палаты говорится, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом, что привело с существенным диспропорциям в выплатах.

Аудиторы Счетной палаты заявили, что для 43% всех получателей доплаты составили по 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% — более 179,5 тыс. гривен. И 90% наибольших выплат получали руководители заведений или их заместители.

Отмечалось также, что во многих случаях в палатах с больными Сovid работали младшие медсестры и практикантки, которым доплаты не полагались. Проще говоря, медсестры, работавшие напрямую с заразными больными, получили гроши или вообще ничего, а основная сумма досталась администрации учреждений.

Ранее и СБУ отчитывалась, что пресекла разграбление «ковидного» фонда на миллиард гривен. Нагреть руки мошенники пытались на строительстве в больницах новых отделений для больных Сovid-19 и закупке медицинского оборудования. Изъяты были также 200 тонн поддельных антисептиков.

Например, в Сумской области на строительстве отделения для приема больных COVID-19 и ремонте трех амбулаторий разворовали 2,7 млн грн. По данным СБУ, полтавская коммерческая структура, которая в октябре 2020 года победила в соответствующем тендере, систематически вносила ложные сведения в бухгалтерские документы о якобы приобретенных строительных материалах. Судьба и коррупция. Запад контролирует и не хочет отпускать Украину © commons.wikimedia.org, Вадим Чуприна / Facebook/НАБУ

Кроме того, большинство работ выполнили лишь «на бумаге», а «сэкономленные» средства злоумышленники присваивали.

В целом же получается, что половина выделенных средств на борьбу с пандемией были разворованы или потрачены неэффективно. И это стоило жизней десятков людей, которых можно было бы спасти, в том числе в тех отделениях, которые остались лишь «на бумаге».

К сожалению, любые инициативы украинских властей всегда несут огромную коррупционную составляющую. И чем активнее власти хватаются за какую-либо идею, тем больше на ней можно украсть.

Экономический паспорт украинца, строительство космодрома и прочие инициативы Владимира Зеленского - либо пустые обещания, либо схемы по присвоению миллиардов.

Пандемия предоставила удобный повод вывести в специальный фонд миллиарды, которые были потрачены на несуществующие материалы, оборудование и услуги.