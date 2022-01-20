И хотят это сделать США в виде затягивания России в переговоры вокруг мира в Украине по «Минску-2» и в «Нормандском формате». Для этого, собственно, коллективный Запад во главе с США и запугивает режим президента Владимира Зеленского «нападением России», которому Украина не сможет противостоять самостоятельно. Потому что силы не равны. При этом, с другой стороны, Запад на все лады и заставки не устает повторять: Украине придется сражаться с «кремлевскими ордами» самостоятельно, ибо ни США, ни НАТО не пошлют ей на помощь ни одного солдата.
Может быть, разве что оружием помогут безмерно, и все. А дальше — как в кинофильме "Вокзал для двоих": сама, сама, сама…
Смысл этого запугивания — склонить Украину к согласию опять втянуться в переговоры о мире в Донбассе. Повторяю, по «Минску-2», для чего и требуется реанимировать «Нормандский формат» и заявить о готовности выполнять политическую часть документа о мире (особый статус Донбасс и закрепление его в Конституции, выборы до передачи контроля над границей, амнистия и т. д.).
Для постмайданных режимов в Украине такая постановка вопроса — смерти подобна, ибо уничтожает все «завоевания революции гидности». То есть перечеркивает восьмилетнее переформатирование страны в гигантскую «АнтиРоссию» и ее курс на евроатлантическую интеграцию.
Это был смысл госпереворота 2014 года, заказанного и осуществленного на деньги Запада. Но прошедшие 8 лет показали, как далека Украина от Европы, как она тотально и ментально коррупционна и не поддается реформированию. И Запад сегодня, похоже, готов отказаться от такого неликвидного актива, как Украина, и попробовать обменять его у России на какие-то ее геополитические уступки. Как в Европе, так — и это главное! — в Евразии.
Точнее — не так Запад, как США, которые очень боятся и Китая, и его возможного союза с Россией в поисках все той же новой архитектуры безопасности трехполюсного мира.
Сегодня Украину заставляют отказаться от того, ради чего были пролиты реки крови и развязана братоубийственная гражданская война в Донбассе. Заставляют приступить к мирным переговорам по «Минску-2», который однозначно выгоден противникам майдана внутри Украины и России — за ее пределами. «Минск-2», напоминаю, может начать федерализацию Украины и способствовать возращению ее внеблокового и нейтрального статуса, который отрицает вступление в НАТО.
А это главная замануха Запада для России, которая обозначила невступление Украины в НАТО своей главной красной линией безопасности в Европе.
Именно о таком сценарии говорит рад факторов.
Во-первых, фактически заочный спор между Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 19 января этого года побывал в Киеве, спас от посадки в тюрьму пятого президента Петра Порошенко и прямо сказал, что «Минск-2» — «это сейчас единственный путь» к миру и что он не видит смысла пересматривать Минские соглашения.
«Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается…. Мы возвращаемся к тому, где мы были в 2020-м году», — сказал Блинкен, не уточнив правда, на какие-такие шаги Украины «решается».
Однако, по его словам, скоро состоятся «некоторые совещания» в рамках «Нормандского формата», потому что на Донбассе в последние недели улучшилась ситуация с режимом прекращения огня. А значит, опять можно мириться.
Когда до Зеленского дошел смысл сказанного Блинкеном, он взвыл и в видеообращении к народу, в котором дал понять, что это Запад, через раздувание угрозы войны, намеренно подталкивает Украину к решениям, которые она принимать не хочет. Но патриотический режим Зеленского-де на такие поганки не согласен и ни на какие переговоры в ущерб «завоеваниям майдана» не пойдет.
Оно и понятно: без американской обработки украинских патриотов, неонацистов и неофашистов с улицы те порвут Зеленского, как Бобик грелку. А Зеленский этого очень и очень боится — это чревато для него потерей власти и кормушки, к которым он уже привык.
И это чистая правда. Но нужна она только Зеленскому — от него добиваются беспрекословного подчинения и выполнения требуемого.
Во-вторых, именно об это говорят и слова президента США Джо Байдена на его пресс-конференции, посвященной годовщине у власти. Отвечая на вопросы журналистов, он не только сказал, что вступление Украины в НАТО «маловероятно», потому что Киев должен проделать работу в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Но при этом Байден допустил некое вторжение России в Украину, которое США готовы простить «агрессору».
Как бы там ни было, Байден действительно говорил о двух разных «вторжениях» и двух видах наказаний за них. Если будет большой и масштабное «вторжение» — Россия «дорого заплатит» из-за американских санкций. Но если небольшое, то над санкциями подумают и могут не вводить.
«Это ли не приглашение вторгнуться?!» — кричат украинские патриоты.
В-третьих, — и это, кажется, самое главное! — все эти разговоры призваны отвлечь Россию от неготовности США и НАТО отвечать конкретно и письменно на требования, которые Москва выдвинула на указанных выше переговорах в Женеве, Брюсселе и Вене.
20 января Блинкен встречается с главами МИД Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить с ними общую позицию в отношении России и как бы продемонстрировать «единство Запада». А 21 января у Блинкена намечена встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, которому он и должен передать коллективное письмо Запада. Но, сказал Блинкен, «на данный момент я не планирую представлять министру иностранных дел Лаврову каких-либо документов». И традиционно заговорил о верности США дипломатическим решениям проблем, а не военным.
«Я думаю, что эти переговоры, которые мы уже провели, позволяют уточнить, что на самом деле лежит в основе всего этого, и понять, есть ли основания для решения этих вопросов с помощью дипломатии, диалога и договоренностей. Мы все еще не знаем, думаю, у нас будет лучшее представление, может быть, после пятницы», — туманно резюмировал Блинкен.
И традиционно перекинул вину за срыв переговоров на Россию.
«Выбор дальнейшего развития событий — по пути эскалации или снижения напряженности — остается за Россией. Мы намерены следовать дипломатическому пути на переговорах с РФ так долго, насколько это возможно. Если результата не будет, то только потому, что Россия выбрала другой путь… Дипломатический путь будет лучшим для всех. Мы не остановимся ни перед чем в этой работе и продолжим интенсивные дискуссии», — фактически признался он в затягивании и забалтывании проблемы.
Вот для этих «интенсивных дискуссий, которые могут продолжаться сколь угодно долго» США и нужны — в качестве заманухи и отвлекалочки — и готовность Украины к мирным переговорам по «Минску-2», и пресловутое единство позиции Запада, которой по определению быть не может. Хотя бы потому, что для англосаксонской части Запада (США, Канады, Великобритании) возможная война с Россией в Украине — это дальний свет, они укрыты от нее океанами и проливам. А вот для «старой» Европы это война вблизи ее границ и разрыв взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией.
Вот поэтому-то президент Франции Эмманюэль Макрон недавно и заявил на заседании Европарламента, что «Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией». И призвал Европейский Союз к «откровенному разговор» с президентом Путиным. По словам Макрона, страны ЕС должны также определить между собой «новый порядок стабильности и безопасности», который они потом обсудят с Москвой. Потому что «безопасность нашего континента неделима».
А это — слово в слово то, что говорят в Москве.
При этом, если верить Макрону, Франция продолжит «вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта в Украине», ибо «этот конфликт остается источником напряженности на континенте». И даже генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно сказал, что Альянс вскоре передаст России письменные предложения по безопасности, не уточняя правда, свой ответе только или и американский тоже.
Ну а Россия ждет ответа на свои предложения, от которых не собирается отказываться. Причем готова даже помочь оформить гарантии Запада в письменном виде, чего там страшно боятся, чтобы не потерять политическое лицо.
Замглавы МИД России Сергей Рябков облегчил США такую возможность. Он предложил выход, как США могут гарантировать России нерасширение НАТО на Украину — самим больше никогда не голосовать за такое расширение.
«Эта известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено. Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал Рябков.
При этом он снова подтвердил: «Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО. Там все прописано… Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения Альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям».
А в Госдуме России тем временем фракция КПРФ подготовила проект обращения палаты к президенту Путину о признании независимости республик Донбасса (ДНР и ЛНР) по аналогии с Южной Осетией и Абхазией. Сегодня Россия не может это сделать, так как такой шаг противоречит тому же «Минску-2», гарантом выполнения которого она является. Однако, как вариант развития событий, если Запад не уймется и толкнет Украину на провокацию, уже обозначен. Недвусмысленно.
А что Украина? Ее на Западе либо действительно готовят к миру по «Минску-2», либо выпрашивают для нее передышку, чтобы оттянуть время для себя и для нее, еще больше напичкать оружием и подготовить к войне. А для того, чтобы украинцы, как дети малые, отвлекались на всякие заманухи, им подброшен «бой» Порошенко и Зеленского, который только будет, к тому же, удерживать страну в политической турбулентности и неопределенности.
А когда что-то по Украине решат, то, как вы понимаете, ее спрашивать вряд ли будут — Запад к этому же привык. У него большой опыт общения с аборигенами.