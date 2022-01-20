События вокруг Украины и мнимого, с минуты на минуту, вторжения в нее России дают понять: Вашингтон хочет-таки заболтать переговоры России и США в Женеве, Совет Россия-НАТО в Брюсселе и обсуждения в ОБСЕ в Вене по вопросам стратегической стабильности и новой архитектуры безопасности в новых условиях

И хотят это сделать США в виде затягивания России в переговоры вокруг мира в Украине по «Минску-2» и в «Нормандском формате». Для этого, собственно, коллективный Запад во главе с США и запугивает режим президента Владимира Зеленского «нападением России», которому Украина не сможет противостоять самостоятельно. Потому что силы не равны. При этом, с другой стороны, Запад на все лады и заставки не устает повторять: Украине придется сражаться с «кремлевскими ордами» самостоятельно, ибо ни США, ни НАТО не пошлют ей на помощь ни одного солдата.

Может быть, разве что оружием помогут безмерно, и все. А дальше — как в кинофильме "Вокзал для двоих": сама, сама, сама… Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Смысл этого запугивания — склонить Украину к согласию опять втянуться в переговоры о мире в Донбассе. Повторяю, по «Минску-2», для чего и требуется реанимировать «Нормандский формат» и заявить о готовности выполнять политическую часть документа о мире (особый статус Донбасс и закрепление его в Конституции, выборы до передачи контроля над границей, амнистия и т. д.).

Для постмайданных режимов в Украине такая постановка вопроса — смерти подобна, ибо уничтожает все «завоевания революции гидности». То есть перечеркивает восьмилетнее переформатирование страны в гигантскую «АнтиРоссию» и ее курс на евроатлантическую интеграцию.

Это был смысл госпереворота 2014 года, заказанного и осуществленного на деньги Запада. Но прошедшие 8 лет показали, как далека Украина от Европы, как она тотально и ментально коррупционна и не поддается реформированию. И Запад сегодня, похоже, готов отказаться от такого неликвидного актива, как Украина, и попробовать обменять его у России на какие-то ее геополитические уступки. Как в Европе, так — и это главное! — в Евразии.

Точнее — не так Запад, как США, которые очень боятся и Китая, и его возможного союза с Россией в поисках все той же новой архитектуры безопасности трехполюсного мира.

Сегодня Украину заставляют отказаться от того, ради чего были пролиты реки крови и развязана братоубийственная гражданская война в Донбассе. Заставляют приступить к мирным переговорам по «Минску-2», который однозначно выгоден противникам майдана внутри Украины и России — за ее пределами. «Минск-2», напоминаю, может начать федерализацию Украины и способствовать возращению ее внеблокового и нейтрального статуса, который отрицает вступление в НАТО. Асафов о том, что будет делать Киев, если США прикажут выполнить Минские соглашения © REUTERS, Alex Brandon

А это главная замануха Запада для России, которая обозначила невступление Украины в НАТО своей главной красной линией безопасности в Европе.

Именно о таком сценарии говорит рад факторов.

Во-первых, фактически заочный спор между Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном, который 19 января этого года побывал в Киеве, спас от посадки в тюрьму пятого президента Петра Порошенко и прямо сказал, что «Минск-2» — «это сейчас единственный путь» к миру и что он не видит смысла пересматривать Минские соглашения.

«Есть целый ряд четких шагов, которые обе стороны должны предпринять. Некоторые из них Украина уже сделала, по некоторым сейчас решается…. Мы возвращаемся к тому, где мы были в 2020-м году», — сказал Блинкен, не уточнив правда, на какие-такие шаги Украины «решается».

Однако, по его словам, скоро состоятся «некоторые совещания» в рамках «Нормандского формата», потому что на Донбассе в последние недели улучшилась ситуация с режимом прекращения огня. А значит, опять можно мириться.

Когда до Зеленского дошел смысл сказанного Блинкеном, он взвыл и в видеообращении к народу, в котором дал понять, что это Запад, через раздувание угрозы войны, намеренно подталкивает Украину к решениям, которые она принимать не хочет. Но патриотический режим Зеленского-де на такие поганки не согласен и ни на какие переговоры в ущерб «завоеваниям майдана» не пойдет.

Оно и понятно: без американской обработки украинских патриотов, неонацистов и неофашистов с улицы те порвут Зеленского, как Бобик грелку. А Зеленский этого очень и очень боится — это чревато для него потерей власти и кормушки, к которым он уже привык.

И это чистая правда. Но нужна она только Зеленскому — от него добиваются беспрекословного подчинения и выполнения требуемого. Андрей Золотарев: Байден требует от Зеленского буквального выполнения «Минска», а он этому будет сопротивляться © Facebook, Золотарев Андрей

Во-вторых, именно об это говорят и слова президента США Джо Байдена на его пресс-конференции, посвященной годовщине у власти. Отвечая на вопросы журналистов, он не только сказал, что вступление Украины в НАТО «маловероятно», потому что Киев должен проделать работу в области демократии и «ряда других вещей, которые там происходят». Но при этом Байден допустил некое вторжение России в Украину, которое США готовы простить «агрессору».

Как бы там ни было, Байден действительно говорил о двух разных «вторжениях» и двух видах наказаний за них. Если будет большой и масштабное «вторжение» — Россия «дорого заплатит» из-за американских санкций. Но если небольшое, то над санкциями подумают и могут не вводить.

«Это ли не приглашение вторгнуться?!» — кричат украинские патриоты.

В-третьих, — и это, кажется, самое главное! — все эти разговоры призваны отвлечь Россию от неготовности США и НАТО отвечать конкретно и письменно на требования, которые Москва выдвинула на указанных выше переговорах в Женеве, Брюсселе и Вене.

20 января Блинкен встречается с главами МИД Германии, Франции и Великобритании, чтобы обсудить с ними общую позицию в отношении России и как бы продемонстрировать «единство Запада». А 21 января у Блинкена намечена встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым, которому он и должен передать коллективное письмо Запада. Но, сказал Блинкен, «на данный момент я не планирую представлять министру иностранных дел Лаврову каких-либо документов». И традиционно заговорил о верности США дипломатическим решениям проблем, а не военным.

«Я думаю, что эти переговоры, которые мы уже провели, позволяют уточнить, что на самом деле лежит в основе всего этого, и понять, есть ли основания для решения этих вопросов с помощью дипломатии, диалога и договоренностей. Мы все еще не знаем, думаю, у нас будет лучшее представление, может быть, после пятницы», — туманно резюмировал Блинкен.

И традиционно перекинул вину за срыв переговоров на Россию. Блинкен: путешествие из Киева в Женеву © AP, Alex Brandon

«Выбор дальнейшего развития событий — по пути эскалации или снижения напряженности — остается за Россией. Мы намерены следовать дипломатическому пути на переговорах с РФ так долго, насколько это возможно. Если результата не будет, то только потому, что Россия выбрала другой путь… Дипломатический путь будет лучшим для всех. Мы не остановимся ни перед чем в этой работе и продолжим интенсивные дискуссии», — фактически признался он в затягивании и забалтывании проблемы.

Вот для этих «интенсивных дискуссий, которые могут продолжаться сколь угодно долго» США и нужны — в качестве заманухи и отвлекалочки — и готовность Украины к мирным переговорам по «Минску-2», и пресловутое единство позиции Запада, которой по определению быть не может. Хотя бы потому, что для англосаксонской части Запада (США, Канады, Великобритании) возможная война с Россией в Украине — это дальний свет, они укрыты от нее океанами и проливам. А вот для «старой» Европы это война вблизи ее границ и разрыв взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Россией.

Вот поэтому-то президент Франции Эмманюэль Макрон недавно и заявил на заседании Европарламента, что «Европа должна быть фактором мира и равновесия, в частности в диалоге с Россией». И призвал Европейский Союз к «откровенному разговор» с президентом Путиным. По словам Макрона, страны ЕС должны также определить между собой «новый порядок стабильности и безопасности», который они потом обсудят с Москвой. Потому что «безопасность нашего континента неделима».

А это — слово в слово то, что говорят в Москве.

При этом, если верить Макрону, Франция продолжит «вместе с Германией в рамках нормандского формата поиск политического решения для урегулирования конфликта в Украине», ибо «этот конфликт остается источником напряженности на континенте». И даже генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно сказал, что Альянс вскоре передаст России письменные предложения по безопасности, не уточняя правда, свой ответе только или и американский тоже.

Ну а Россия ждет ответа на свои предложения, от которых не собирается отказываться. Причем готова даже помочь оформить гарантии Запада в письменном виде, чего там страшно боятся, чтобы не потерять политическое лицо.

Россия и Белоруссия готовятся к учениям. Вероятные противники — Запад и Украина © РИА Новости, Константин Морозов / Перейти в фотобанк Сергей Рябков облегчил США такую возможность. Он предложил выход, как США могут гарантировать России нерасширение НАТО на Украину — самим больше никогда не голосовать за такое расширение.

«Эта известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено. Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», — сказал Рябков.

При этом он снова подтвердил: «Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО. Там все прописано… Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения Альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям».

А в Госдуме России тем временем фракция КПРФ подготовила проект обращения палаты к президенту Путину о признании независимости республик Донбасса (ДНР и ЛНР) по аналогии с Южной Осетией и Абхазией. Сегодня Россия не может это сделать, так как такой шаг противоречит тому же «Минску-2», гарантом выполнения которого она является. Однако, как вариант развития событий, если Запад не уймется и толкнет Украину на провокацию, уже обозначен. Недвусмысленно.

А что Украина? Ее на Западе либо действительно готовят к миру по «Минску-2», либо выпрашивают для нее передышку, чтобы оттянуть время для себя и для нее, еще больше напичкать оружием и подготовить к войне. А для того, чтобы украинцы, как дети малые, отвлекались на всякие заманухи, им подброшен «бой» Порошенко и Зеленского, который только будет, к тому же, удерживать страну в политической турбулентности и неопределенности.

А когда что-то по Украине решат, то, как вы понимаете, ее спрашивать вряд ли будут — Запад к этому же привык. У него большой опыт общения с аборигенами.