На днях жители примерно тысячи одесских многоквартирных домов получили платежки за отопление в декабре с астрономическими цифрами. За квадратный метр жильцам теперь предлагается заплатить 100-110 грн, что выше прошлогодних цен — 30-40 грн — примерно в три раза.
Цены выросли из-за вступления в силу новых правил расчета платы за отопление в домах, где не установлены счетчики тепла, а именно закона № 1060-IX, подписанного президентом Владимиром Зеленским в декабре 2020 года и вступившего в силу 1 мая 2021 года. Таких домов в Одессе около тысячи. В основном это двух-трехэтажные дома в старом городе, где живут пенсионеры. Теперь отопление однокомнатной квартиры обходится им в месяц около 4 тысяч гривен, двухкомнатной — около 6 тысяч, а трехкомнатной — до 9 тысяч.
При этом батареи — еле теплые, людям непонятно, за что им начисляют такие суммы. А средняя пенсия в стране — всего 3,5 тысячи гривен.
Как рассказала руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова в комментарии изданию «Думская», на протяжении нескольких последних лет тепловые счетчики в многоквартирные дома устанавливались бесплатно. Однако предпочтение отдавалось домам, где квартир больше. В оставшейся тысяче домов живет всего несколько десятков тысяч человек — в масштабах миллионной Одессы это, по логике чиновников, немного.
Пострадавшим одесситам предлагают решать вопрос установки тепловых счетчиков самостоятельно, однако это мало кому по карману.
«Говорят, ставьте счетчик на дом, а как его поставить, цена его 50 тыс. грн, в доме 8 квартир, в четырех из них живут пенсионеры. Кому писать, что перекрывать, чтобы нас услышали?» — написала в Facebook жительница улицы Известковой Анастасия Бордиян.
Городские власти обещают на следующей сессии горсовета принять решение о выделении 40 миллионов гривен на установку тепловых счетчиков для таких домов, однако предупреждают: это никак не избавляет от уже начисленных долгов. Даже в случае, если деньги на тепловые счетчики будут выделены оперативно, то устанавливать их все равно будут до конца отопительного сезона.
Это означает, что «космические платежки» и дальше будут приходить малоимущим и пенсионерам, а долги будут накапливаться. При этом по украинскому законодательству, жилье теперь можно отнимать за долги по ЖКХ.
Есть еще один важный момент. Многие из неосчастливленных тепловыми счетчиками одесских домов находятся в историческом центре города, где земля стоит очень дорого. А это наводит на вполне определенные размышления относительно того, кому выгодно отобрать старые дома, отправив их жителей «на кислород».