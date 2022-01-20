Десятки тысяч жителей Одессы шокированы новыми тарифами на отопление. Власти же разводят руками и предлагают людям решать проблему самостоятельно

На днях жители примерно тысячи одесских многоквартирных домов получили платежки за отопление в декабре с астрономическими цифрами. За квадратный метр жильцам теперь предлагается заплатить 100-110 грн, что выше прошлогодних цен — 30-40 грн — примерно в три раза.

Долги за ЖКХ: Госстат подсчитал, за что украинцы должны больше всего © Украина.ру/Стрингер Владимиром Зеленским в декабре 2020 года и вступившего в силу 1 мая 2021 года. Таких домов в Одессе около тысячи. В основном это двух-трехэтажные дома в старом городе, где живут пенсионеры. Теперь отопление однокомнатной квартиры обходится им в месяц около 4 тысяч гривен, двухкомнатной — около 6 тысяч, а трехкомнатной — до 9 тысяч.

При этом батареи — еле теплые, людям непонятно, за что им начисляют такие суммы. А средняя пенсия в стране — всего 3,5 тысячи гривен.

Как рассказала руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова в комментарии изданию «Думская», на протяжении нескольких последних лет тепловые счетчики в многоквартирные дома устанавливались бесплатно. Однако предпочтение отдавалось домам, где квартир больше. В оставшейся тысяче домов живет всего несколько десятков тысяч человек — в масштабах миллионной Одессы это, по логике чиновников, немного.

Пострадавшим одесситам предлагают решать вопрос установки тепловых счетчиков самостоятельно, однако это мало кому по карману.

«Говорят, ставьте счетчик на дом, а как его поставить, цена его 50 тыс. грн, в доме 8 квартир, в четырех из них живут пенсионеры. Кому писать, что перекрывать, чтобы нас услышали?» — написала в Facebook жительница улицы Известковой Анастасия Бордиян.

Украинцы должны десятки миллиардов за услуги ЖКХ: должников ждут неприятности © Украина.ру/Стрингер

Это означает, что «космические платежки» и дальше будут приходить малоимущим и пенсионерам, а долги будут накапливаться. При этом по украинскому законодательству, жилье теперь можно отнимать за долги по ЖКХ.

Есть еще один важный момент. Многие из неосчастливленных тепловыми счетчиками одесских домов находятся в историческом центре города, где земля стоит очень дорого. А это наводит на вполне определенные размышления относительно того, кому выгодно отобрать старые дома, отправив их жителей «на кислород».