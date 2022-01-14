Как и следовало ожидать, 13 января 2022 года третий тур переговоров России с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, предложенным Москвой, закончился безрезультатно

И экспертный мир начал прогнозировано погружаться в состояние пугающего когнитивного диссонанса. Так называемой биполярочки, когда одинаково пугают противоречащие друг другу новости или сообщения.

Посудите сами. С одной стороны, постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Европа должна подготовиться к возможной эскалации в регионе. Потому что, по его словам, «сейчас мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности, барабанный бой войны звучит громко, а риторика ужесточилась». И его поддержал глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау: «Кажется, что риск войны в зоне ответственности ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет». Потому что, по его словам, за последние несколько недель Европа столкнулась с военной эскалацией в Восточной Европе, указав на напряженность на Украине, конфликты в Грузии, Армении, Молдавии и Казахстане. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

С другой — параллельно тот же Карпентер сообщил всем, что США предпочитают «путь диалога и деэскалации». И советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, оценивая главное пугало последних недель — военное вторжение России в Украину, сообщил: «Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине».

Не все понятно и с американскими санкциями. США уверены, что нужно вводить санкции против России за «вторжение в Украину». И демократы обнародовали обещанный ранее законопроект о санкциях против России, среди которых значатся и санкции против президента России Владимира Путина. Среди этих санкций — запрет на въезд в США и заморозка американских активов не только Путина, но и высшего руководства России: премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу, против «командующих различных ветвей вооруженных сил, включая военно-воздушных сил и военно-морского флота» и других лиц, которых Белый дом сочтет причастными к «агрессии против Украины». «Более радикальный договор»: назван альтернативный способ остановить продвижение НАТО © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Не говоря уже о финансовых санкциях — документ обязывает президента США наложить ограничения по меньшей мере на три банка и финансовых института из перечисленных: «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Альфа-банк», банк «Открытие», «ПСБ», «Совкомбанк», «Транскапиталбанк», Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «ВЭБ».

Предусмотрены рестрикции на средства обмена сообщениями по «SWIFT», на оказание услуг банкам под санкциями и на операции с первичным и вторичным госдолгом России. И Евросоюз, как известно, еще на полгода продлил экономические санкции против России.

Но в то же время Сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), предложенный республиканцем Тедом Крузом. Он планировал, что его поправка попадет в оборонный бюджет страны на 2022 год, но в принятый вариант закона этот пункт не вошел. Чтобы, значит, одинаково не пугать и не раздражать союзника — Германию и «врага» — Россию, не давая им даже теоретически слиться в антиамериканском экстазе на фоне угрожающего и разорительного для европейской (и немецкой тоже) экономики энергетического кризиса. Белый дом также не поддержал проект из-за опасений, что он «подорвет единство европейских союзников». Кто владеет Украиной - тот главный: в Киеве заявили, что РФ будет «вытирать ноги» о США © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В России же уже даже трудно найти высокопоставленного руководителя, который не говорил бы, что никаких планов напасть на Украину нет и быть не может. Но Москва параллельно обещает жестко отвечать на все недружественные шаги Запада по отношению к себе. Например, уже говорят, что так называемые «санкции против Путина» могут привести к полному разрыву отношений с США. И тогда схлопнется любая возможность для любого же дипломатического диалога по урегулированию противоречий.

Кроме того, глава российской делегации на переговорах с НАТО в Брюсселе, замминистра иностранных дел России Александр Грушко уже пообещал, что на любой сдерживание России она ответит контрсдерживанием, на устрашение — контрустрашением и на угрозу — контругрозой. Так и сказал: «Россия обозначила: у нас есть набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальные угрозы безопасности. А мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект для нацеливания ударных средств, конечно, согласиться [на это] не можем… Будем предпринимать все необходимые меры, чтобы угрозы парировать военными средствами, если не получится политическими».

Запад сейчас гадает, чем же может ответить Россия. Разлет предположений — самый широкий: разорвать дипотношения; окончательно уйти с переговоров о стратегической стабильности до отрезвления Запада, признать самопровозглашенные республики Донбасса и, заключив с ними договоры, как с Южной Осетией и Абхазией, разместить там свои войска; демонстративно испытать новые виды вооружения и разместить их, например, на Кубе или в Латинской Америке; объявить, что Россия развязывает руки для любых шагов по обеспечению своей безопасности в зоне своего влияния и на «красных линиях» вблизи границ с НАТО (в той же Прибалтике). Киев выполнил один пункт для членства в НАТО – военный эксперт © пресс-служба президента Украины

Однако замминистра Грушко после переговоров с НАТО подчеркнул: Россия неоднократно говорила о том, что «до этого доводить нельзя, надо двигаться вперед по тем направлениям, которые мы обозначили и прямо изложили в наших предложениях». То есть в двух документах, которые Россия предложила США и НАТО 17 декабря прошлого года, но, как видим, получила резкий отрицательный отказ.

Точно такое же отношение и к Украине. Демократы Сената США в отдельном законопроекте о помощи Украине предлагают предоставить Киеву 500 млн долл. экстренной помощи, а также передать им вооружение, которое осталось после Афганистана. Но председатель ОБСЕ поляк Рау собирается ехать туда и даже лично посетить воюющий Донбасс, чтобы лично убедиться в наличии российской военной угрозы. Он, похоже, интуитивно чует, что если начнется военная заваруха, то Польша огребет одной из первых, а ему этого не хочется.

Ничего не проясняет и одинаковое требование Москвы и Вашингтона к Киеву выполнить «Минские соглашения — 2» от 12 февраля 2015 года, в просторечье — «Минск-2». Оно одновременно и объединяет, и разъединяет США и Россию. Потому что страны исходят из прямо противоположных обоснований и причин. Например, и Россия, и США хотят видеть Украину единой. Но Москва видит объединенную Украину, восстановившую свою территориальную целостность в Донбассе, своей зоной интересов, а также если и не дружественной, то хотя бы как минимум нейтральной, внеблоковой, не русофобской и не выполняющей задачи по «сдерживанию России».

Вашингтон в идеале видит такую же единую Украину если и не полноценным членом НАТО, то хотя бы максимально на Альянс ориентированной и от него зависимой. Чтобы в обоих случаях можно было западные ракеты разместить максимально близко к российским границам и максимально сократить их подлетное время к Москве, о недопустимости чего и говорит все время президент Путин. В МИД РФ не исключили размещение ракет на Кубе и в Венесуэле © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

К тому же Россия за безусловное выполнение «Минска-2», потому что он дает ей возможность переформатировать Украину в нужный Москве формат. США и НАТО, а также их как бы союзнику — нынешнему киевскому режиму Зеленского — «Минск-2» не подходит, ибо крайне вреден. Потому что может вырвать из-под прозападного влияния и всю Украину, и ее народ. И потому Вашингтон, Брюссель и Киев на словах говорят о приверженности «Минску-2». А на самом деле не хотят его выполнять, а рассматривают его лишь, как повод обвинять Россию в «агрессивности» и невыполнении своих обязательств, а значит, использовать его как средство удержания международных санкций против России же.

Однако есть и другая сторона проблемы: если выполнить «Минск-2», то прекратится вооруженная гражданская война в Донбассе, а значит, деэскалация наступит естественным путем. США и НАТО не будут напичкивать Украину своим оружием, а России уйдет из-за спины ЛДНР и их ополченских корпусов, которые всем необходимым для войны снабжает российский «военторг». И это даст России и США необходимую передышку в противостоянии, которое как бы зашло в тупик после переговоров о стратстабильности 9-13 января сего года.

И постепенно вырисовывается геополитический расклад на ближайшие недели (месяцы, годы). США постараются, как и сейчас, работать на два фронта — против России и Китая, чтобы не допустить сближения Москвы и Пекина. В Европе и в Азии. Смысл этой «работы» прост. Раз нельзя доводить ситуацию до войны, а дипломатическим путем пока решить проблемы не удается, то, демилитаризируя Украину, США, НАТО и Россия могут превратить ее в буферную зону между противоборствующими лагерями в Европе. При этом США всегда будут иметь в виду и рассчитывать на Украину как на таран, направленный как в геополитическое подбрюшье России, так и в Европу, мешая их сближению и сотрудничеству. Белый дом встал на сторону России и отговорил Сенат от санкций против «Северного потока — 2» © РИА Новости, Игорь Михалев / Перейти в фотобанк

Поэтому наивно думать, что США оставят Украину в покое. Без принуждения ее к миру Россией по грузинскому образцу. Но такое развитие событий Россия пока отвергает, а Украина делает все, чтобы не спровоцировать Россию, даже несмотря на завуалированные пожелания Вашингтона держать Россию в тонусе.

Тем более что, по информации «Интерфакса», украинские «ястребы войны» предупреждают США о потере престижа на Украине и просят их не бросать. Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в колонке для интернет-ресурса «Главред» так и написал: «Штаты не могут уступить Украину России и проиграть ее… Если Штаты проиграют Украину, они предстанут никем, а Россия будет вытирать о них ноги, тыкать пальцем и смеяться».

И точно такую же ситуацию Запад, похоже, хотел замутить и в Казахстане — превратить его в очень похожий на украинский источник напряженности на 7598 километрах казахстанско-российской границы. Но пока не получилось, и Казахстану тоже уготована роль либо связующего звена между Россией и Китаем, если миссия миротворцев ОДКБ окончательно успокоила Казахстан и излечила его элиты от пресловутой многовекторности. Либо буфера между ними или обоюдоострого тарана против России, если Западу удастся каким-то образом сорвать сближение межу Москвой, Нур-Султаном и Пекином.

Но даже если Казахстан войдет окончательно в орбиту России, то у США против Китая все равно в Азии сохраняется еще один таран, который очень похож на нынешнюю Украину. Это Тайвань, на операцию по принуждению к миру которого пока не решается Китай.

Так что все только начинается. Точнее — все продолжается. И всем нужно быть готовым к самым неожиданным сюрпризам.