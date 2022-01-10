Из-за кризиса в украинской экономике власти страны задумались о введении карточной системы распределения продуктов. Всему виной — проблемы энергетики Украины

Запасы угля на украинских ТЭС до сих пор не достигли минимально необходимого уровня для прохождения отопительного сезона — несмотря на возобновление поставок из России.

По состоянию на 10 января простаивают 18 энергоблоков украинских ТЭС. Это несколько лучше, чем в ноябре, когда работали только 37 энергоблоков из 88, однако перспективы совсем не радужные: угля собственной добычи не хватает, а его дефицит на мировых рынках в последнее время только усиливается, что затрудняет закупки.

В начале января запретила продавать уголь на экспорт Индонезия — один из главных мировых экспортеров угля, до этого осуществлявший почти 40% поставок этого энергоносителя морским транспортом.

Германия против «Северного потока-2»: Европу загоняют в энергетическую нищету © REUTERS, Omer Messinger

Нетрудно подсчитать, что за оставшиеся 3,5 месяца отопительного сезона в случае, если не будет холодов, Украина сможет тратить не более 2 млрд кубометров газа в месяц. При этом уже в довольно теплом декабре было потрачено почти 2,2 млрд кубов.

Так что даже в случае теплой зимы и достаточных запасов угля Украину ждет нехватка газа к концу отопительного сезона. Если же немного похолодает, то коллапс наступит гораздо раньше. Если же раньше времени закончится уголь — а все к тому идет — то придется активно сжигать газ, резко увеличив его потребление по сравнению даже с самыми холодными годами.

Вынужденная экономия

Некоторый оптимизм украинской власти может внушить факт, что высокие цены на газ и электроэнергию вынуждают останавливать украинские предприятия и, соответственно, сокращать потребление электроэнергии. Уже прекратил работу Днепровский метзавод бизнесмена Александра Ярославского, бьют тревогу производители продуктов питания группы компаний «Молочный альянс», которые оказались неспособны работать из-за удорожания газа почти в 10 раз и электроэнергии — в 2,5 раза.

«Большинство предприятий будут закрыты в Украине уже в январе-феврале этого 2022 года из-за высокой цены на энергоресурсы с запуском цепочки финансового кризиса», — написал украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Однако делать ставку на это вряд ли стоит, так как такое развитие ситуации породит в стране новые проблемы, ничуть не менее опасные — в том числе массовую безработицу, галопирующую инфляцию и дефицит продуктов.

По мнению Гончарова, все больше людей из-за этого разочаруются в украинской власти и постараются бежать из страны.

Для тех, кто останется, президент Владимир Зеленский рассматривает возможность ввода системы распределения продуктов по карточкам, как это уже было во времена Великой Отечественной и как это происходит сейчас в США, рассказал советник Зеленского Олег Устенко в комментарии BBC, опубликованном 8 января.

«В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" — так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США», — сказал экономист.

Энергонезависимость

Проблему нехватки энергоносителей могло бы решить увеличение добычи угля и газа на Украине, однако этого так и не случилось с тех пор, как в 2014 году произошел государственный переворот в Киеве. При содействии Евросоюза постмайданный киевский режим активно закрывал собственные шахты, предпочитая покупать уголь в Пенсильвании. Теперь, когда уголь в дефиците, надеяться на иностранных поставщиков слишком рискованно.

С добычей газа ситуация и вовсе анекдотическая: в ее увеличение были вброшены десятки миллиардов гривен по программе 20/20 — 20 млрд кубов газа собственной добычи к 2020 году — с абсолютно провальным результатом.

Европа собирается отказаться от американского газа в пользу российского СПГ © РИА Новости, Артем Житенев / Перейти в фотобанк

Между тем, согласно данным ExPro Consuting, в 2021 году добыча газа на Украине упала на 440 млн кубометров — до 19,79 млрд кубов. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

В этом новый глава «Нафтогаза» Юрий Витренко полностью поддержал тренд, заданный его предшественником Андреем Коболевым, уволенным за неэффективность. Добыча газа стабильно падала на 300-400 млн кубометров в год с 2018 года, в который так и не удалось превзойти домайданный уровень в 21 млрд кубометров, достигнутый в 2013-м.

Что интересно, себестоимость украинского газа составляет 1 грн за кубометр — об этом проговорился бывший исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер. Это примерно в 8 раз ниже, чем те цены, по которым газ продают продают населению — тариф сейчас составляет около 8 грн за куб.

По словам Витренко, добыча газа из новых украинских скважин обходится «Нафтогазу» уже намного дороже — в примерно 4,4 грн за куб. Это означает, что в условиях сверхвысоких цен на газ на мировых рынках Украина, которая импортирует около 10 млрд кубов «голубого топлива» ежегодно, повысит тарифы для населения многократно.

Единственной альтернативой этому является возобновление прямых закупок газа у «Газпрома» по долгосрочным контрактам. Однако украинские власти всеми правдами и неправдами пытаются этого избежать.